MasterChef Celebrity: por qué regresará la Bebeshita, a pesar de haber sido eliminada

Durante la segunda parte de la última emisión de MasterChef Celebrity, se ausentaron algunos concursantes debido a un contagio de COVID-19 que ocurrió durante las grabaciones de la producción de TV Azteca. Aquello tomó por sorpresa a los espectadores y a los participantes, quienes tuvieron que improvisar.

Como ocurre semana a semana, el programa de cocina arrancó con un reto que puso las aptitudes culinarias de los concursantes al límite, esta vez con ingredientes poco convencionales: mantarrayas, alacranes, tarántulas y demás insectos.

Sin embargo, tras un corte comercial, los espectadores notaron la ausencia de algunos concursantes y de la presentadora del programa, Rebeca de Alba. Entre las celebridades que faltaban estaban el chef Juan Ramón Castillo, Paty Navidad, Paco Chacón y David Salomón, quienes no pudieron continuar con las grabaciones debido a un brote que tuvo lugar al interior del programa en agosto de este año.

Posteriormente se sabe que la actriz Laura Flores también fue contagiada, sin embargo todavía apareció en este programa. Los concursantes explicaron que realizarían un reto distinto con una temática de “día de campo” y formaron dos equipos: el equipo azul, formado por German Montero, Laura Flores, Laura Zapata, Aida Cuevas y Jimena Pérez ‘La Choco’, quienes se coronaron campeones del reto, y el equipo rojo.

Este último estuvo conformado por Stephanie Salas, Tony Balardi, Mauricio Salas y Aristeo Cázares. Sin embargo, por lo extraordinario de la situación, los jueces decidieron no eliminar a ninguno de los participantes. Aún no se sabe cómo hará la producción para cubrir la ausencia de los contagiados; hay que recordar que debido a esta enfermedad, la actriz Paty Navidad estuvo hospitalizada.

Sin embargo, en la última parte del programa se adelantó el regreso de una de las participante más queridas de la temporada: Daniel Alexis, mejor conocida como La Bebeshita, quien fue eliminada en el último programa.

Respecto a su eliminación del reality, la Bebeshita dijo algunas palabras antes de dejar el concurso: " Me siento triste porque voy a extrañar a todos. Eran mi family. Y no sólo los concursantes, sino los jueces y el staff (...) Estoy muy feliz de haber estado aquí, es un orgullo y no me lo esperaba. Se hizo el intento, nos divertimos y la pasé bien. Gané más de lo que perdí”, dijo a las cámaras de TV Azteca al momento de su salida.

Sin embargo, la concursante después reveló que no todo fue bueno durante su participación en el programa y que le costó trabajo “encajar” con los participantes: “Me llevé bien con todos después. Como que al principio no sé, me decían que yo no encajaba, al principio yo veía cómo Laura Zapata decía comentarios como de ‘es que como que no se abre y pues siento como que no ha encajado’, y yo me pues me sentía rechazada porque nadie me hablaba”, expresó la joven de 30 años en una transmisión en vivo realizada por Azteca Digital.

“En los cortes, mientras estaban probando la comida, salíamos a platicar o como en la hora de la comida, y literal cada quién estaba en una bolita y yo no tenía bolita, yo estaba así de ‘¿a dónde voy? ¿con quién hablo?’ y cada quien tenía sus bolitas y yo me colaba, y yo (decía) ‘háganme caso’”, expresó respecto al reality show.

Sin embargo, Daniela Alexis pudo integrarse al paso de los días. Ahora, los fanáticos se preparan para su probable regreso a raíz del contagio al interior de TV Azteca, que también ocasionó terribles secuelas a Laura Flores.

