MasterChef Celebrity: eliminaron a Alicia Machado y fanáticos piden que se vaya Jimena “La Choco”

En la emisión del último viernes, los integrantes del concurso de cocina de TV Azteca MasterChef Celebrity causaron polémica luego de que la exreina de belleza venezolana Alicia Machado, fue la eliminada de la noche. Hecho que algunos usuarios de redes sociales consideraron injusto, pues, según escribieron, la conductora Jimena Pérez “la Choco” era quien tuvo que haber dejado el programa.

Durante el último episodio del famoso programa de cocina, la temática trató sobre los refranes mexicanos. Así que los participantes debían inspirar sus platillos en el juego de palabras y moraleja tradicional mexicana. En primer lugar, la noche arrancó muy festiva con la celebración del cumpleaños de Aída Cuevas, quien cumplió años el pasado 24 de septiembre y recibió la felicitación de sus compañeros con una serenata liderada por Tony.

Posteriormente, las celebridades se encontraron con que tendrían que escoger los ingredientes que utilizaría otro concursante para cocinar. La primera en subir al balcón, es decir, en salvarse de ser eliminada, fue Aída Cuevas, seguida de Paco Chacón y Patricia Navidad. Asimismo, Aristeo Cázares, Dalú, el diseñador David Salomón, Mauricio Islas y la “Bebeshita” fueron consideraros por los jueces para estar a salvo de la eliminación por su buen desempeño en los dos primeros retos de la noche.

Dejando a “la Choco”, el comediante Tony Balardi, la actriz Laura Zapata, Stephanie Salas, German Montero, Laura Flores y, finalmente, Alicia Machado en el “reto de eliminación”. Todos los concursantes tuvieron que cocinar basándose en algunos refranes mexicanos, como: “salió más caro el caldo que las albóndigas” y “tomen una cucharada de su propio chocolate”.

Finalmente, la contienda se dio entre la exconductora de Ventaneando y la Miss Universo 1996. Esta última fue la eliminada de la noche, luego de un mal desempeño en la preparación de un caldo bajo el refrán “a falta de gallina, un buen caldo de habas”: “Me voy como una reina y me voy con muchas cosas, les estoy muy agradecida por eso”, dijo antes de retirarse, aunque anteriormente mostró preocupación por ser la integrante que más mandiles negros acumuló a lo largo de esta temporada.

No obstante, algunos usuarios de redes sociales consideraron que su eliminación fue injusta, a pesar de que el Chef Herrera criticó que la proteína de su platillo estaba seca y que le faltaba un poco de sal al caldo que preparó, pues quien realmente se equivocó fue la “Choco” al no incluir proteína en su platillo.

“¿Por qué salió Alicia Machado y no la Choco que no presentó proteína?”, “Es injusto que salga Alicia porque la Choco presentó el caldo de gallina pero no la carne. Y quién nos dice que su carne no estaba dura. Es como si presentaran un pozole sin grano”, “¿Neta sacaron a Alicia Machado antes que a la Choco que no le puso gallina a su caldo de gallina?”, escribieron en Twitter algunos televidentes del concurso.

El nombre de la “Choco” pronto se hizo tendencia en Twitter México: “Qué injusticia, la neta”, “Tuvo que irse Jimena, ella no presentó la gallina en su caldo. A mi parecer sólo fue un consomé”, “Está protegida por la Chapoy”, “Se notó la preferencia por la choco, qué fatal”, se lee en algunos comentarios hechos en la cuenta de Instagram del programa de TV Azteca que se transmite todos los viernes a las 20:30 horas en México.

