Paty Navidad, la actriz mexicana que no cree en el COVID-19, negó tener miedo a la censura de Twitter: “No soy dueña de la verdad”

Cansada de los ataques que recibe en las redes sociales por sus polémicas opiniones sobre la existencia del COVID-19 y su vacuna de la enfermedad, así como otros temas, la actriz Patricia Navidad respondió “no soy dueña de la verdad absoluta” tras intentar escapar de la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

La famosa fue interceptada en la terminal aérea de la capital del país y aprovechó para defender los puntos de vista que le han valido más de un ataque a través de las redes sociales, a pesar de que intentó por varios minutos evadir los reflectores de los medios de comunicación mexicanos.

Según Navidad, no quiere hablar con los reporteros porque siempre deforman su opinión e incluso buscan censurarla: “Las entrevistas que he dado las utilizan como quieren, pero también estoy en mi derecho de decirles no me sigan tergiversando mis opiniones, porque al final son sólo eso, opiniones, no soy dueña de la verdad absoluta ni ustedes tampoco”.

La actriz fue cuestionada sobre su punto de vista acerca de la existencia de COVID-19 y la utilización de la vacuna, la cual, sostiene, será utilizada para modificar la genética humana con nanotecnología.

“Nunca he dicho que el COVID-19 no exista, nunca que el coronavirus no exista. He dicho que el coronavirus ha existido siempre, los virus han existido siempre, las bacterias, los parásitos y los parásitos humanos son peores”, dijo ante la prensa.

Señaló que la nomenclatura utilizada para esta enfermedad es una clave utilizada que ella relaciona con la intención de acabar con el manejo del dinero físico, con la vacunación, con las ideas de George Orwell plasmadas en el libro 1984 y hasta el modelo del partido comunista chino.

“Leo, estudio, me informo y al final formo mi propio criterio, tengo mis propias opiniones y algo muy importante que se ha perdido, sentido común, señores. Hay que cuestionar más lo que está sucediendo... si realmente hubiera un virus letal como dicen, ¿no cren que ya nos hubieramos muerto todos?”, señaló.

Aseguró que las muertes resultantes de los contagios forman parte de un “plan de reducción de la población”.

Sobre la vacuna, Paty Navidad aclaró que jamás ha mencionado que tenga un chip, pero sí la nanotecnología para modificar la genética humana. “Viene a modificar más el ADN, es una nueva era, es de lo que yo he hablado, una nueva era de transhumanismo”, añadió.

Paty Navidad volvió a poner en duda la veracidad de la crisis por coronavirus y desató un escándalo al pedir a la gente que salga a grabar a los hospitales (IG: patricianavidad)

Y fue firme al asegurar que no se pondrá la vacuna, porque existe el riesgo de una reacción y ningún gobierno en el mundo se hace responsable de los resultados del antídoto.

“Esta es una vacuna experimental que sacaron en seis meses, ¿por qué me voy a vacunar si yo no me he enfermado?”, se defendió de la utilización del medicamento.

Aceptó que integrantes de su familia han enfermado de COVID-19 y se han curado con tés de guayaba y aspirinas; mientras que los que murieron fue por padecimientos alternos.

Sobre las diferentes críticas que ha recibido por sus opiniones y la posibilidad de que la censuren a través de sus redes sociales, dijo: “No me da miedo que me cancelen las cuentas porque sabemos quienes las manejan. Sí van a seguir viendo publicaciones de este tipo”.

La actriz se ha vuelto demasiado controvertida por los diferentes puntos de vista que expresa a través de sus redes sociales y es que no sólo ha puesto en duda al COVID-19, sino que se ha ido en contra del manejo de la situación por parte de los gobiernos, además de que se ha mostrado a favor de las acciones impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

