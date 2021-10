Por qué compararon a Paty Navidad con Eduardo Verástegui

Tuvieron una ola de críticas en Twitter (Fotos: Instagram @patynavidadoficial / @eduardoverastegui)

Debido a las recientes declaraciones de Eduardo Verástegui donde se dijo antivacunas, los usuarios de Twitter no dudaron en recordar que Paty Navidad es una actriz quien comparte dichas ideas e incluso llegó a asegurar que el coronavirus no existía o debió despertar tanta preocupación.

“No me he ba-kunado ni me voy a ba-kunar. No confío en las personas que están detrás de las (vacunas) … Sobrios, alertas y vigilantes. #EfectosSecundarios”, escribió este 7 de octubre el polémico actor en su cuenta de Twitter a manera de burla.

Los internautas relacionaron a ambos talentos en diversos tuits como “así pensaba Pati Navidad y ya ven la realidad le dio una bofetada en la cara. Y por gente que piensa así está pandemia aún va para largo.” Otros comentarios que recibió fueron “Espero éste tweet no haya sido bajo el efecto de alguna sustancia.” y “estoy en desacuerdo con tu postura ante la vacuna, eres muy capaz e inteligente como para caer en teorías de conspiración”.

(Foto: captura Twitter)

A principios de este año, Paty Navidad señaló que para ella no era real la enfermedad del coronavirus, en múltiples ocasiones, la actriz fue cuestionada sobre su punto de vista acerca de la existencia de COVID-19 y la utilización de la vacuna, en su momento sostuvo que sería utilizada para modificar la genética humana con nanotecnología.

“Nunca he dicho que el COVID-19 no exista, nunca que el coronavirus no exista. He dicho que el coronavirus ha existido siempre, los virus han existido siempre, las bacterias, los parásitos y los parásitos humanos son peores”, dijo ante la prensa en enero de 2021.

Hace unas semanas, Paty Navidad tuvo que ser hospitalizada porque se contagió de coronavirus, una vez que salió del nosocomio, regresó a Instagram con un polémico mensaje en el que admitió la existencia de la COVID-19.

La actriz se ausentó del programa Masterchef durante un tiempo (Foto: @patynavidadd/ Instagram)

“Gracias por sus oraciones, vamos saliendo de esta enfermedad. Mi salud va mejorando. Cuídense mucho, que sí existe este virus y por la mala me tocó comprobarlo”, escribió desde sus instastories.

Debido a la similitud de pensamientos durante la pandemia, muchos usuarios escribieron tuits de indignación respecto a las declaraciones de ambos e incluso hicieron algunos memes donde llamaban a otras personas a no secundar ese tipo de mensajes.

Además del comentario que le llevó a ser comparado con Paty Navidad, el pasado 8 de septiembre, luego de que se diera a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización del aborto, el actor tildó de “irresponsables” a los ministros de la Corte y criticó la decisión unánime que tomaron.

Alex Sirvent y Eduardo Verástegui comparten las mismas ideas (Foto: Instagram/@alejandrosirvent/@eduardoverastegui)

“Hoy México llora. Hoy México tiembla. Llueve desconsoladamente en varias partes del país, y la tierra cruje”, comenzó en su mensaje. “Hoy, miles de bebés mexicanos han sido condenados a muerte. Hoy, México llora; hoy, México tiembla, por sus hijas e hijos que no nacerán”.

El primer mensaje del actor fue recibido por una ola de comentarios en contra de su postura. Sobre todo, los usuarios criticaron que el actor atribuyera el sismo de 7.1 grados en Guerrero a la despenalización del aborto.

Foto: @eduardoverastegui / Instagram

Hace unos días el también cantante volvió a compartir su postura en contra de la Interrupción del Embarazo y compartió una fotografía donde aparecen los 11 integrantes de la SCJN para llamarlos “cártel de Sicarios”.

“Aquí el cartel de los sicarios más peligrosos de México”, escribió, el pasado 1 de octubre, el protagonista de la telenovela Soñadoras, quien utiliza las redes sociales para mostrar su descontento por las aquellas mujeres que deciden no tener a su bebé.

Su intensa movilización desde las plataformas digitales contra el aborto no paró ahí, pues más tarde posteó un video donde hizo un llamado a las personas para participar en la “Marcha por la Mujer y por la Vida” que se realizó el domingo 3 de octubre en las calles de la Ciudad de México.

SEGUIR LEYENDO: