Bella Hadid se expuso llorando para hablar sobre la salud mental: “Las redes sociales no son reales”

Bella Hadid expuso como nunca cómo es su día a día, en medio de una lucha por su salud mental (Foto: Reuters/Piroschka van de Wouw)

Bella Hadid se sinceró acerca de la salud mental a través de Instagram, compartiendo con sus seguidores que las redes sociales pueden no estar contando la realidad de su vida. La modelo expuso varias fotos de ella llorando para enviar un caluroso mensaje a las personas que están afrontando alguna enfermedad o trastorno y ayudarlas a no sentirse solas.

La modelo de 25 años compartió esta tarde una serie de ocho imágenes en las que se ve a una Bella Hadid llorando en diferentes ocasiones, con una expresión de tristeza y preocupación en la cara. También posteó una fotografía en la que retrató cómo le es suministrado medicamento y un video corto en el que Willow Smith habla sobre cómo ha tenido que afrontar problemas de salud mental.

Hadid escribió en la descripción de su post que ella se había sentido “un poco menos sola” escuchando las palabras de Smith, por lo que decidió compartirlas para sus seguidores para poder hacer consciencia de lo que es tener una enfermedad mental.

Bella compartió un pequeño segmento de lo que dijo Willow y lo mezcló con sus propias palabras para sus seguidores (Foto: Instagram/@bellahadid)

“Esa sensación de no pensar que eres lo suficientemente bueno o de sentirte inseguro acerca de tu arte es natural, pero al mismo tiempo, siento que es algo que se ha enseñado”, dijo la cantante. “Vamos a unirnos en nuestros defectos, en nuestras inseguridades, en nuestra alegría, en nuestra felicidad, y aceptarlo todo como hermoso y natural. Eso es lo que va a derribas esos muros y haz que todos digan, ‘No, te entiendo a ti, a tu dolor y a tu alegría. Estaremos bien’”, continuó la modelo con su reflexión.

La hermana de Gigi Hadid explicó que las fotos se debían a que esa es su realidad, pues ella “todas las noches”, se ve así, llorando en medio de las batallas que tiene que enfrentar debido a sus enfermedades mentales, las cuales sufre desde algunos años atrás.

Bella reveló que este es su aspecto por la noche, diario, desde hace varios años (Foto: Instagram/@bellahadid)

“Las redes sociales no son reales. Para cualquiera que esté luchando, por favor recuerda eso. A veces todo lo que tienes que escuchar es que no estás solo. Así que, de mí para ti, no estás solo. Te amo, te veo y te escucho. (...) Quiero que sepas que siempre hay luz al final del túnel, y la montaña rusa siempre se detiene por completo en algún momento”, dijo a sus seguidores.

La modelo se mostró dispuesta a ayudar a cualquier persona que se sienta desanimada por sufrir alguna enfermedad mental (Foto: Instagram/@bellahadid)

Agregó que cada persona tiene algo que ofrecer al mundo y que todas las personas están sintiéndose igual: confundidos y perdidos, sin comprender qué están haciendo aquí. Señaló que esa es la verdad de todos, aunque haya personas que lo olviden o lo intenten ocultar.

Bella reconoció que fue difícil para ella aceptar por lo que estaba pasando y para comprender que solamente conociendo el dolor que sufre podrá manejarlo, así que decidió compartir cómo ella ha aprendido a lidiar con su salud mental desde lo individual.

Bella Hadid se expuso llorando para hablar sobre la salud mental: “Las redes sociales no son reales”

“He tenido suficientes crisis y agotamiento para saber esto: si te esfuerzas lo suficiente en ti mismo, pasas tiempo a solas para comprender tus traumas, detonantes, alegrías y rutina, siempre podrás comprender o aprender más sobre tu propio dolor y cómo manejarlo. Que es todo lo que puedes pedirte a ti mismo”, se sinceró el ex Ángel de Victoria’s Secret.

Exponiéndose llorando, Hadid invitó a su público a aceptar su realidad y no intentar ocultarla (Foto: Instagram/@bellahadid)

Terminó su mensaje revelando que cada vez es más difícil para ella no mostrar su realidad, saliendo de su faceta profesional, así que agradeció a las personas que vieron sus fotografías y la escucharon.

Willow Smith comentó la publicación de Bella escribiendo: “Tu honestidad y ternura cura a tantos”, acompañado de un emoji de corazón. Su hermana Gigi le hizo saber que la ama, al igual que cientos de celebridades e internautas lo hicieron.

