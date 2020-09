La familia de Gigi Hadid causó confusión al compartir su emoción por el bebé de la modelo

Muchos fans pensaron que el bebé de Gigi Hadid ya había nacido (Foto: Archivo)

La familia de Gigi Hadid ya está más que emocionada por recibir al nuevo miembro de su familia: el hijo entre la modelo y su pareja Zayn Hadid. Conforme la fecha de nacimiento se acerca, Bella (hermana de la modelo) y Mohamed Hadid (papá) compartieron sus sentimientos de emoción en sus redes sociales.

El pasado martes, Bella publicó una fotografía de su hermana y ella presumiendo “sus estómagos”. Aunque el de Gigi era por su embarazo, el de Bella era por haber comido.

“Dos bollos en el horno excepto que el mío es de mi hamburguesa y el de Gigi es de Zayn, los amo a los dos, muchísimo, no puedo dejar de llorar”, expresó Bella de la imagen tomada el 11 de junio.

Por su parte, el padre de ambas, se adelantó al nacimiento de su primer nieto y decidió escribir un poema para cuando sea el día de su llegada. Este lo compartió este miércoles con una especial dedicatoria a su hija mayor.

Mohamed compartió un poema (Foto: Instagram@mohamedhadid)

“En el nombre de Dios el Misericordioso quiero decirte que te amo y estoy muy orgulloso de ti, Gigi”, escribió Mohamed.

“Hola mi pequeño nieto. Soy yo. Mi corazón está tan feliz como puede ser. Te deseo el sol y la luna, te deseo un tiempo feliz. Espero que sepas que el abuelo siempre estará cerca. Haré cualquier cosa, cualquier cosa por ti, querido”, comenzó Mohamed.

Aunado a esto, el desarrollador de bienes raíces agregó que cuando se enteró del embarazo de su hija, su corazón se llenó de emoción.

“Cuando escuché que estabas en camino, sonreí y me limpié una lágrima. Lloré la lágrima porque sabía que mi corazón siempre te pertenecería”, finalizó.

Bella compartió una imagen que tomaron en junio (Foto: Instagram@bellahadid)

Estas muestras de amor suman a la sesión de fotos que la modelo tuvo en agosto, cuando hicieron pensar a los fanáticos que el bebé ya había nacido. No obstante, después de que muchos fans hubieran cuestionado por el nacimiento, el propio Mohamed explicó que Gigi aún no había dado a luz.

A finales del mes pasado, la modelo de 25 años compartió en sus redes sociales unas bellas fotografías hechas en blanco y negro en las que muestra su avanzado estado de embarazo. Para finales de abril, la modelo y su novio Zayn Mailk anunciaron que estaban esperando su primer hijo.

En unas de sus publicaciones, Hadid agradeció a todo el equipo que la ayudó en esta producción fotográfica que recordará para siempre y se mostró con muchas ansias de agrandar la familia: “No puedo esperar para conocerte”.

Gigi Hadid habló muy poco de su embarazo y, debido a la cuarentena, no se había mostrado en público muy seguido, por lo que poco se sabía de este.

La modelo tuvo una sesión de fotos en agosto (Foto: Archivo)

Sin embargo, a mediados de julio, Gigi decidió hacer un “en vivo” desde su cuenta de Instagram para promocionar su nuevo libro de fotos y recuerdos, “Gigi Journal Part II”. Durante esta interacción con sus fans, Hadid decidió mostrar por primera vez su pancita de embarazada.

La modelo hizo referencia a los comentarios que le preguntaron por su embarazo, ya que según algunos de los usuarios, en el último video que hizo no parecían haber cambios en su cuerpo.

“La gente me dijo que no me veía embarazada en mi último Live, pero eso es porque de esta forma (de frente) me voy a ver normal [...] Pero ahí está mi estómago, digo, ahí está”, dijo la modelo de 25 años mientras se paró de perfil y se descubrió el abdomen para que se pudiera apreciar su embarazo de aproximadamente siete meses.

De acuerdo a medios estadounidenses, la pareja recibirá a su primer hijo en la ciudad de Nueva York en este mes de septiembre.

