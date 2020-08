Bella Hadid expuso en redes sociales a policías de Nueva York que no usaban mascarillas

La modelo posó junto a dos grupos de policías que no usaban equipo de protección (Foto: REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Bella Hadid tiene una sencilla petición para los residentes de Nueva York y sus autoridades: que usen mascarillas; una súplica que hace predicando con el ejemplo.

El pasado miércoles la modelo salió a las calles de la ciudad que nunca duerme, cuando se encontró con algunos miembros del departamento de policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés). Fue en ese momento que Hadid se dio cuenta que ninguno de ellos tenía puesto mascarillas, por lo que decidió exponerlos en su cuenta de Instagram.

En una primera imagen, la modelo se posó en medio de la calle, con un cubrebocas negro y volteando hacia donde se encontraban tres policías que no estaban usando el equipo de protección personal. “Ustedes se ven tontos”, escribió Hadid dentro de su publicación. Además lo acompañó con un título en mayúsculas que decía: “USEN MASCARILLAS”.

Al poco tiempo de este encuentro, la modelo se encontró con otro grupo de oficiales más grande en el que ninguno estaba usando cubrebocas.

"Ustedes se ven tontos", fue la frase con la que señaló a tres oficiales (Foto: Instagram/bellahadid)

Para la segunda fotografía la mujer de 23 años no solamente volvió a posar frente al grupo de policías, pero además acompañó la imagen mostrándole a los policías el dedo de en medio con la misma frase en mayúsculas, y otra más: “Hola NYPD, las mascarillas están para la salud de todos, no solamente la de ustedes”, explicó Hadid.

Según el portal de noticias de entretenimiento E! News, representantes de la NYPD no respondieron a cuestionamientos.

De acuerdo a un mandato emitido por el gobierno de la Ciudad de Nueva York, es obligatorio usar algún tipo de cobertura de rostro cuando se está conviviendo con personas con las que no se vive, así como en lugares cerrados que no sean el hogar de la persona.

“Un mandato del estado de Nueva York requiere que todos se cubran la cara cuando estén fuera de su hogar si no puede mantener al menos 6 pies de distancia de los demás. Los ejemplos incluyen caminar en la calle, yendo a farmacias y tiendas de abarrotes, o yendo al médico. Debes usar una cara cubriendo en todo momento cuando se viaja en transporte público, como el metro, ferry, autobús, taxis, y servicios de automóvil”, dicta el documento.

Para la segunda imagen, Hadid decidió hacer una seña obscena (Foto: Instagram/bellahadid)

Esta no es la primera vez que la modelo ha usado sus redes sociales para crear consciencia durante la cuarentena. El mes pasado, Hadid compartió una fotografía de ella misma participando en colectas de comida.

También ha usado su plataforma para denunciar la brutalidad policíaca, dar a conocer las peticiones que se pueden firmar, así como el caso de Breonna Taylor, cuya atención no fue tan fuerte como la de George Floyd.

Aunado a esto, Hadid denunció cuando Instagram borró la fotografía del pasaporte de su padre, Mohamed Hadid, un hombre palestino.

La modelo se dijo orgullosa de sus raíces palestinas (Foto: REUTERS/Piroschka van de Wouw)

“Instagram quitó la historia en la que simplemente dije: ‘mi baba y su lugar de nacimiento, Palestina’ con una fotografía de su pasaporte estadounidense. ¿Exactamente qué parte del lugar de nacimiento de mi padre en Palestina es ‘intimidación, acoso, desnudez gráfica o sexual’? ¿No se nos permite ser palestinos en Instagram? Esto para mí es intimidación. No se puede borrar la historia silenciando a la gente. No funciona así”, se quejó la modelo ante sus 32 millones de seguidores.

Más recientemente utilizó su plataforma para hacer consciencia sobre la explosión en Beirut, en el Líbano el pasado martes. La joven informó que hará donaciones directas hacia la Cruz Roja libanesa, así como a otras siete organizaciones basadas en Beirut.

