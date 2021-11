Entre lágrimas, Memo Aponte anunció el “fin de un ciclo”

Memo Aponte anuncia el "final de una era" (Foto: YouTube / Memo Aponte)

Memo Aponte, el popular actor de doblaje y vlogger, publicó en su canal oficial un video titulado “Este es el fin”, causando toda clase de sentimientos en sus fanáticos.

“Hoy tengo algo muy importante que compartirles y pues sí, tomé una decisión muy importante en mi vida, en este canal y en el futuro”, inició el polémico youtuber.

En primer lugar, enumeró todas las cosas buenas que le han pasado a lo largo de 2021, donde, aseguró, terminó una relación y empezó otra “con una chica increíble”, además de lograr salir avante de “los retos que la vida me puso enfrente”.

Por lo anterior, por todo lo que le ha dado el canal actual, y porque está cerca de cumplir 30 años de edad, informó que tuvo un momento de reflexión.

“Ya en unos meses, en febrero, cumplo 30 años. Piensas más en lo que quieras alcanzar. Cumplo 18 años trabajando en la industria Ha sido una montaña rusa de cosas que nunca imaginé, de conocer gente increíble. De conectar con ustedes a lo largo de estos años”, dijo.

En este sentido, informó también que toda su carrera ha estado llena “de momentos, retos y situaciones complicados, casi imposibles”, pero esas mismas le dejaron “enseñanzas y crecimiento”.

“De lo bueno nada se aprende, de lo malo, todo. Nos vamos perfeccionando con los errores, nos convertimos en mejores personas”, explicó.

También aprovechó para dejar un consejo a sus fanáticos: “Siempre sean esa persona o ese adulto del cual ese niño de hace varios años admiraría verlos estar en ese lugar. Si memo me viera, estaría muy orgulloso de todo lo que he logrado y lo que he hecho”.

Y aunque aseguró que es uno de los momentos más difíciles de su vida, se decidió a grabar un video para explicarle a los fanáticos lo que está por venir.

“Todo me llevaba al mismo camino, hablar con ustedes, a sincerarme, siempre lo he hecho y eso me ha hecho conectarme mucho con ustedes”, continuó.

“Después de meditarlo, quiero evolucionar como persona, para mejorar, perfeccionarme, lograr metas, ser más feliz, sumar más cosas. he decidido iniciar una nueva etapa”, advirtió Memo Aponte rumbo a dar la noticia.

Y entonces, pidió a sus fanáticos que si quieren algo en la vida, lo hagan hasta conseguir llegar a sus metas, tal como lo hizo él, “sin importan lo que todos dijeran”.

“Disfruten al máximo, no hay parte dos de esta historia llamada vida”, recomendó.

Previo a revelar los cambios en su canal, Memo tuvo también una pequeña escena en la que no pudo contener más el llanto al rememorar todas las experiencias que le ha otorgado su trabajo.

Sin embargo, decidió darle un giro nuevo a sus videos, y anunció “el final de un ciclo”, pero no se alejará del entretenimiento, más bien presentó un canal nuevo donde lo conoceremos como adulto.

Lo anterior, puesto que busca ser “más real, más auténtico”, ya que los viajes a Disney, ser el chico del doblaje, el coleccionista de juguetes, entre otras cosas, únicamente es un pequeño fragmento de su vida.

“Hoy quiero anunciarles el fin de un ciclo, de una etapa, y el inicio de otra. Y es por eso que quiero presentarles hoy, con mucha emoción, y muy orgulloso, Memo Normal”, introdujo el actor de doblaje.

En este canal, confirmó en su primer video, podremos verlo en momentos cotidianos de su vida, en su casa, el previo a los viajes, contará experiencias inéditas, volverá a las reseñas de películas, entre muchas otras cosas.

“Aquí van a conocer una versión totalmente diferente de mí, un poco más madura de mí, más revolucionaría de mí”, finalizó Aponte.

