Tras arresto de YosStop, internautas exigen detención de Memo Aponte, Ricardo Ponce, Yayo Gutiérrez y Juan de Dios Pantoja

(Foto: Instagram y Facebook)

Internet volvió a sacudirse; el ojo del huracán regresó, una vez más, a la comunidad de YouTube México. Una de las influencers más reconocidas y mediáticas de la plataforma, YosStop, fue arrestada en la noche de este martes tras ser acusada por presuntamente difundir material audiovisual calificado como “pornografía infantil”.

Esto a pocos meses de la aprehensión de Ricardo Arturo “N”, mejor conocido como Rix, a quien se le determinó prisión preventiva oficiosa por el delito de violación agravada en grado de tentativa, luego de que la también youtuber, Nath Campos, lo denunciara públicamente en su canal.

Y es que cuando de violencia de género y figuras públicas se habla, internet no perdona y mucho menos olvida.

Por esa razón, después del arresto de Yoseline, nombres de otros influencers como Memo Aponte, Yayo Gutiérrez, Ricardo Ponce y Juan de Dios Pantoja se hicieron tendencia en Twitter luego que los internautas rememoraran las denuncias que les fueron imputadas en su momento y por las cuales, señalaban, también debían ser detenidos y procesados.

“Aún faltan otros”, “Siguen como si nada en las mismas plataformas que YosStop”, “¡Háganlos responsables de sus acciones!”, “Ellos siguen libres”, fueron algunos de los comentarios que emitieron en la red social.

YAYO GUTIÉRREZ

(Foto: Facebook Yayo Gutiérrez)

Uno de los casos más recientes, fue la reciente denuncia que la youtuber Ixpanea levantó contra el también creador de contenido, Yayo Gutiérrez, este 27 de junio.

A través de su cuenta de Instagram, la joven compartió la acusación que hizo el 25 de junio ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales. Esto como seguimiento a la acusación que realizó en enero de este año cuando señaló a Yayo por tener fotos y videos íntimos de varias mujeres.

En aquella ocasión, la joven de Mexicali contó que ambos tenían una relación de amistad desde hace aproximadamente 10 años. Sin embargo, hace un par de años tuvo acceso a su computadora y encontró material explícito de otras mujeres.

“Él tenía una carpeta que se llamaba ‘Fun’, Tenía muchísimas, muchísimas carpetas con nombres de chicas, de las cuales yo conocía a cuatro y eran youtubers en ese tiempo”, explicó. “Yo nunca le dije nada a estas chicas. Yo en el momento lo único que hice fue borrar esa carpeta”.

“Le dije ‘¿De mí no tienes nada?’. Y me confesó que tenía un video mío. Yo en ese momento me emp*té, le aventé la computadora y le dije que lo borrara”, contó.

Por ello, Ixpanea expresó que se había mantenido en silencio sobre el caso porque no quería entorpecer el litigio, sin embargo, aseguró que no volvería a hablar del tema hasta que tuviera respuesta por parte de las autoridades correspondientes.

MEMO APONTE

(Foto: Instagram/@memoapont)

El pasado 19 de enero del 2019, decenas de jóvenes denunciaron a través de sus redes sociales al youtuber y actor de doblaje Memo Aponte por haber solicitado a sus seguidoras fotografías íntimas a través de Telegram (una aplicación parecida a Whatsapp).

Según reportó el diario El Universal, las acusaciones se realizaron en el perfil de Instagram “@nomientasmasmemo20″, donde varias seguidoras compartieron capturas de pantalla de las presuntas conversaciones con el actor, así como experiencias de acoso sexual perpetuado por el joven.

En dicho perfil también se compartieron una serie de audios en los que supuestamente Aponte se refiere de manera despectiva de sus fans.

De acuerdo a los relatos de las jovencitas, algunas de ellas menores de edad, el actor de 28 años solía convencerlas para platicar, sin embargo, aseguraban, él tenía activado el “modo secreto” que te notifica si alguien ha realizado una captura de pantalla de la conversación.

Tras las acusaciones, Aponter reconoció, con un comunicado, que los audios sí eran de él, pero aseguró que estos habían sido sacados de contexto y hasta editados. De igual manera, acusó que las imágenes fueron manipuladas “con el afán de manchar mi imagen”.





Información en desarrollo...