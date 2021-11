Michelle Vieth contra Héctor Soberón por su video íntimo filtrado hace 17 años: “Me dijo ‘lo borré', pero lo guardó”

Michelle calificó como una violación a su sexualidad la filtración del material Foto: Archivo

A las más reciente emisión del programa de entrevistas de Yordi Rosado, acudió como invitada Michelle Vieth, quien habló sobre su trayectoria artística, hizo un repaso de sus proyectos actorales en televisión y recordó un crudo pasaje en su vida

La actriz de melodramas como Mi pequeña traviesa habló sobre su momento más polémico a los ojos del público, aquel video sexual que se filtró en 2004, cuando la famosa se encontraba en pleno divorcio de su exesposo, el también actor Héctor Soberón.

“El día que yo tomé el avión para ir a Puerto Vallarta me encuentro a una reportera en el mismo avión y la saludo: ‘Vengo a cubrir no sé qué concierto’. Llegamos con el juez, ambos con nuestros abogados (para firmar el divorcio), y al momento de que salgo con mis abogados me encuentro a esta reportera y me dice: ‘Hay un rumor de una filtración de un video’”, comenzó su relato la también conductora.

Michelle Vieth fue protagonista de uno de los más fuertes escándalos en México (Foto: Instagram)

“Acababa yo de firmar y le digo: ‘El que nada debe, nada teme’. Corte A: regreso ese día a México y al otro día en la mañana el señor (Soberón) aparece en un programa en televisión nacional y le ponen una computadora, supuestamente ve un material, se desmaya y dice unas cosas extrañísimas y yo no entendía nada... ahí no se vio nada y me quedé: ‘No entiendo qué está pasando’”, añadió.

Luego, la actriz señaló que salió publicado “un desplegado en una revista, en donde dice que por respeto a mí y mi familia no iban a publicar nada, y luego en otra revista salen fotografías con recuadros oscuros de extractos de este video, y ahí es cuando me doy cuenta lo que es”.

“Así es como me doy cuenta lo que es, agarro el pasaporte y me voy a Houston a entender qué era todo esto lo que estaba pasando, porque cuando tienes una intimidad sana, cuando estás en pareja, se valen muchas cosas. Y al yo ver el material ubico perfectamente los momentos, tiempos, espacios y todo”, reveló.

Héctor Soberón triunfó en las telenovelas mexicanas en los años 90 (Instagram hector_soberon)

Asimismo, Michelle afirmó que se trató de un material “cortado, editado, de diferentes años, donde además es pegado, sin audio y donde solo aparezco yo. Lo más característico es que le ponen Big Brother VIP... Si hay algo que a mi esposo en ese momento le molestaba es que yo fuera parte de un proyecto como Big Brother”.

Refiriéndose a que Héctor Soberón fue quien se habría encargado de editar y difundir el video, Vieth aseguró que lo más triste de la situación es que se trata de ‘’dos materiales de tiempos diferentes... No tengo manera, más que con el video original, pero yo en Traviesa (telenovela que protagonizó) usaba unos calzones que iban por arriba de los jeans, entonces en la primera parte justamente traigo esos calzones. La segunda parte era nuestra casa... Fue algo que él me dijo ‘Vamos a hacerlo, está divertido, es diferente’”. “A mí me dijo: ‘Lo borré’, pero lo guardó. Y no solo eso, sino que utilizó 2 videos diferentes e hicieron uno solo; se hizo un solo video, que eso es lo triste”.

Muy atrás ha quedado la oscura época de la filtración de su video sexual (IG: viethmichelle)

“Estás demasiados años con una persona a la que amas por sobre todas las cosas y de repente traicionan tu amor de esa forma”

Esta experiencia fue desgastante para la actriz: “que en su momento para mí fue devastador en todo aspecto, es una violación a tu intimidad en el grado más alto. Pero viene la otra parte: no soy una niña, simplemente estaba haciendo el amor con la persona que fue mi esposo (…) Sí fue algo muy fuerte y no es que se supere, es algo con lo que aprendes a vivir; se violentó mi intimidad, se violaron mis derechos sexuales y sí fue devastador y sigue siendo devastador al día de hoy”, admitió la actriz.

SEGUIR LEYENDO: