En Twitter lamentaron que Memo Aponte otra vez fuera tendencia

Memo Aponte nuevamente estuvo en el ojo del huracán tras volverse "trending topic" (Foto: Instagram/@memoapont)

Luego de que un usuario de Twitter identificado como Donovan Green compartiera algunas fotografías en las que él y un grupo de personas portan disfraces aludiendo a serie de televisión animada de Bob Esponja, los internautas hablaron sobre las imitaciones que anteriormente ha realizado el actor de doblaje Memo Aponte, por lo que el también creador de contenido volvió a ser tendencia nacional.

Ante esto, algunos usuarios de esta red social pensaron que el actor de 28 años probablemente era trending topic tras el anuncio de una posible detención, tal y como ocurrió con la youtuber Yoseline “N”, quien fue arrestada el pasado 30 de junio. Los cibernautas han pensado que Memo Aponte podría vivir la misma situación que YosStop, ya que ha sido señalado por haber solicitado fotografías íntimas a sus seguidoras, algunas de ellas menores de edad, así como por haber acosado y violentado sexualmente a un grupo de jóvenes a través de su cuenta oficial de Instagram.

Luego de la publicación de un "cosplay" realizado por un usuario identificado como Donovan Greenn, Memo Aponte volvió a ser tendencia nacional (Foto: Twitter/ @CinefiloTavares)

Incluso hubo internautas que ironizaron sobre las parodias realizadas por Aponte Mille hacia algunas películas y series de televisión animadas, entre las que han destacado Los Simpson, Bob Esponja, Wanda Vision, Shrek, Coco y Soul. “Teoría: Memo Aponte en realidad se mantiene disfrazado para que la Suprema Corte de Justicia no pueda encontrarlo. Esta es su vida ahora”, expresó un usuario de Twitter.

“Un día más sin Memo Aponte en prisión”, “Nomás emocionan cuando ponen a Memo Aponte en trending topic”, “¿Por qué Memo Aponte es tendencia?, ¿ya lo detuvieron al fin?”, “Cada que veo que Memo Aponte es tendencia como hoy, me entristece que no sea porque está en la cárcel”, “Memo Aponte no puede seguir libre. Ya agárrenlo, ¿qué es eso de que ande haciendo cosplay de caricaturas?” y “Ojalá que algún día Memo Aponte sea tendencia, pero porque por fin lo detuvieron”, fueron algunos de los comentarios que circularon en la plataforma.

Los usuarios de Twitter lamentaron que Memo Aponte nuevamente fuera tendencia (Foto: Twitter/ @emi_kardashian)

Luego de la detención de YosStop y del actor estadounidense Drake Bell, usuarios de distintas redes sociales coincidieron en que también es necesario el arresto de Ricardo Ponce, Yayo Gutiérrez, Mario Bautista y Memo Aponte Mille, cuyas parodias además de haber sido calificadas como perturbadoras en más de una ocasión, también han sido consideradas como racistas, ya que ha promovido el “blackface” para representar al protagonista de Soul y al personaje de los Looney Toons, Speedy González, el cual también generó polémicas por las supuestas burlas realizadas por el actor de doblaje hacia quienes padecen de enanismo.

Asimismo, el intérprete de las voz de Dash en Los Increíbles, fue expulsado de la Universidad Iberoamericana por haber recibido una queja formal por parte de una alumna que lo acusó de abuso sexual, por lo que a partir del 4 de enero de este año, Aponte dejó de formar parte de esa comunidad universitaria.

Algunos internautas respondieron con memes su descontento a través de memes (Foto: Twitter/ @susaan_25)

Hace algunas semanas, el ex conductor de televisión volvió a crear polémica en redes sociales por la parodia que realizó sobre Luca, la última película de Disney, con lo cual se hizo tendencia y no fue precisamente por la producción en los disfraces, pues en más de una ocasión usuarios de Twitter han dejado claro lo aterradoras que llegan a ser sus caracterizaciones. Bajo el nombre de “Un día como los personajes de…”, Aponte ha utilizado como pretexto el estreno de alguna película o la fama de series para caracterizarse y salir a la calle junto con un grupo de personas.

