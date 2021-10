Mario Bautista cumplió su sueño de estar en Time Square con “Brindo”

(Foto: Instagram / @mariobautista)

El artista mexicano, Mario Bautista se encuentra en New York promocionando su nueva producción Brindo por lo que su nombre apareció en Times Square junto al título de su nueva canción, la cual es un homenaje a la fiesta mexicana del Día de Muertos, según el intérprete.

Mario Bautista compartió algunas fotografías de su visita a Estados Unidos donde esta promocionando su nueva canción, el artista compartió un post vía Instagram donde se puede ver de fondo la mítica calle de Times Square donde los artistas más relevantes promocionan sus nuevas producciones.

“Este momento es de los que soñé cuando empecé a hacer música y hoy gracias al amor al trabajo y al apoyo que le están dando a nuestro nuevo bebe es una realidad. ¡¡¡Sin duda alguna los mejores logros se hacen en equipo!!! Gracias por creer en mí y en mi música familia, hoy estamos representando a los Mexicanos en Times Square por primera vez, festejando nuestra hermosa tradición de Día de muertos y Brindando por lo hermosa que es la vida”, se puede leer en la descripción adjunta a su foto.

Mario Bautista festeja desde NY su nueva canción Foto: Instagram/@mariobautista

La semana pasada, Mario Bautista explicó que su nueva producción es un homenaje para acercarse con sus raíces mexicanas, a través del videoclip del tema Brindo, en donde retoma elementos del Día de Muertos.

En conferencia de prensa, el cantante compartió que esa canción vio la luz hace unos meses, y plasma todas las lecciones que ha aprendido estos dos últimos años.

“Es el reflejo de todos los veintes que me cayeron a lo largo de la cuarentena, y de lo realmente importante que es el brindar por la gente que amas y que te rodea. Por la vida, por el hecho de estar vivos, por la muerte, por los que se nos adelantaron, pero que nos quedamos con todos los recuerdos que vivimos con ellos y con su amor”, explicó el cantante mexicano.

Mario Bautista producción foto: Instagram/@mariobautista

Dado que lleva mucho tiempo alejado de los escenarios, Mario asegura sentirse muy emocionado por reencontrarse con sus seguidores, y presentarles en vivo los nuevos temas que ha producido junto a su equipo.

“El estar pisando escenarios y compartiendo una nueva música con mi gente, es algo que la vida me regaló. El hecho de conectar con millones de personas, y poder cantar mis temas en vivo y disfrutar su energía en vivo, eso es lo que más extraño. Lo que más me gusta es cantar las nuevas rolas, algo que me encantaba era ver sus caras cuando estaba en el escenario, y cómo sentían la música, es algo que ya me urge volver a ver”, finalizó en la conferencia de prensa para los medios nacionales.

Cabe recordar que Mario Bautista recientemente se ha visto involucrado en algunas polémicas después de estar tanto tiempo fuera de los escenarios. Recientemente, el periodista Alex Kaffie reportó la semana pasada que el cantante mexicano se encontraba vetado de Televisa tras aparecer en algunos programas de TV Azteca.

Foto: Instagram @vengalaalegriatva

“Por asistir a Ventaneando ¡Televisa tiene vetado a Mario Bautista! Sí, la televisora lo ha puesto en su lista de personas non gratas como escarmiento a su asistencia, en julio pasado, al citado programa de espectáculos.”, escribió el periodista en su columna SinLisonja.

Además, el periodista mexicano confirmó la incómoda manera en la que fue notificado el cantante de que ya no podría entrar a los foros de Televisa: “De dicho veto Mario Bautista se enteró ayer cuando quiso entrar a las instalaciones de Televisa para grabar Faysi Nights ¡y el acceso no le fue permitido! ‘Tenemos órdenes de prohibirle que pase’.”, menciono Kaffie.

SEGUIR LEYENDO: