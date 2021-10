Mario Bautista estaría vetado en Televisa, según Alex Kaffie

El influencer no podría regresar a Televisa (Foto: Instagram @mariobaustista

Después de participar en algunos programas de TV Azteca y ser entrevistado en Ventaneando por Pati Chapoy, Mario Bautista podría estar vetado de Televisa debido, precisamente, a su presencia en la televisora del Ajusco. Según el periodista de espectáculos Álex Kaffie, en su columna Sin Lisonja, estos fueron los motivos por los que al cantante se le negó recientemente la entrada a los foros de San Ángel.

Álex Kaffie aseguró que la molestia de Televisa fue principalmente porque ellos consideran que su carrera pudo despegar gracias a los espacios que se le brindó en el pasado.

“Por asistir a Ventaneando ¡Televisa tiene vetado a Mario Bautista! Sí, la televisora lo ha puesto en su lista de personas non gratas como escarmiento a su asistencia, en julio pasado, al citado programa de espectáculos.”, escribió el periodista.

Mario Bautista se presentó en el foro de Ventaneando el pasado 6 de octubre; el motivo fue promocionar su nuevo sencillo Brindo. Pati Chapoy entrevistó a lo largo de 17 minutos al cantante mientras que Daniel Bisogno y Ricardo Manjarrez completaron sus preguntas con temas de su vida personal.

El cantante asistió para promocionar su nuevo sencillo "Brindo" (Fotografía Twitter: ChapoyPati)

El periodista también confirmó la incómoda manera en la que fue notificado el cantante de que ya no podría entrar a los foros de Televisa:

“De dicho veto Mario Bautista se enteró ayer cuando quiso entrar a las instalaciones de Televisa para grabar Faysi Nights ¡y el acceso no le fue permitido! ‘Tenemos órdenes de prohibirle que pase’.”, menciono Kaffie.

Ante dicha situación el periodista comentó quien fue la persona que tuvo que “levantar el evento” después de que al cantante de Baby Girl o No Digas Nada le fuera negada la entrada al foro donde se graba dicho programa:

“La producción de Faysi Nights tuvo que echar mano de un plato de segunda mesa: Luis Ángel el ‘Flaco’. Fue él, el ex integrante de ‘Recoditos’, quien llenó el tiempo que estaba destinado para el «vetado».”, finalizó el periodista.

Mario Bautista es primo de Fey (Foto: Instagram / @mariobautista)

Mario Bautista comenzó su carrera en el mundo del internet; en esos momentos las redes sociales -algunas ya en desuso- como Tumblr y Vine eran la novedad y de ellas salieron algunos influencers de renombre que existen el día de hoy como: Juanpa Zurita, Alan Lara, Gus Quijas, entre otros. A pesar de esto no fue hasta que debutó como cantante que su fama aumentó considerablemente.

Aunque mucha gente aseguró que su carrera como cantante se debía a que es primo de la cantante Fey, Mario Bautista siempre aseguró que todo era gracias a sus videos en diferentes plataformas lo que le había permitido firmar con una disquera. La primera televisora que le abrió las puertas y lo invitó a sus programas de entretenimiento fue Televisa.

Mario Bautista presentó "Brindo" en Venga La Alegría Foto: Instagram @vengalaalegriatva

También el 6 de octubre, Mario Bautista se presentó en el matutino Venga La Alegría donde además de promocionar su último sencillo, como en Ventaneando, también pudo interpretar la canción. Desde ese momento los fans del cantante alarmaron en el video de dicha presentación sobre los problemas en que se podía meter con Televisa:

“Jamás habías cantado en TV Azteca y creo que eso significa una cosa: te van a regañar en Televisa”, “Que bonita canción pero ¿alguien sabe si Mario no tiene contrato de exclusividad con Televisa?”, “Podemos estar seguros que Mario ya no podrá hacer esto en Hoy”, “Al rato van a decir que ya no puede ir a programas de San Ángel ja,ja,ja”, escribieron en el canal oficial de YouTube del programa.

En esa ocasión el #MarioBautistaenVLA fue tendencia nacional. Ahora sus fans se preguntan si con la información que dio Álex Kaffie el cantante contemplará seguir promocionando su carrera solo en TV Azteca.

