Maribel Guardia pensó en hacer su testamento tras contagio de COVID-19: “Casi me muero”

Maribel Guardia confesó ante las cámaras de Hoy, que temió por su vida al contagiarse de Covid-19 a principios de este año. La cantante comentó que aún no tiene testamento y que temió por su vida “Yo pensé que me iba a morir”.

“Ya me tengo que apurar. Gracias a dios la libre” reveló la cantante sobre su testamento. También confirmó que cuando estuvo contagiada, le pidió a sus hijos que le llevaran un abogado, sin embargo sus hijos se negaron porque no querían pensar que su madre pudiera perder la batalla contra el Covid: “Casi me muero pero no me morí”.

A pesar de que Maribel lleva una alimentación saludable, la expareja de Joan Sebastian, confesó que las complicaciones del Covid fueron muy difíciles para ella y que las secuelas que sufrió después de su contagio fueron aún más complicadas.

A principios de año, la actriz y su esposo, Mario Chacón, revelaron que habían contraído la enfermedad causada por el virus SARS-COV-2 pero las secuelas que atravesó la cantante la perjudicaron e, incluso, en un futuro podrían afectar su carrera.

Hace unos meses, la actriz fue entrevistada por Ventaneando, en donde reveló los problemas más complejos que experimentó después de contraer el virus, el más grave fue una disminución en su memoria.

“Fíjate que el Covid, no me afectó en eso, me afectó en otras cosas, porque me dejó muy mal de la memoria, inicialmente estaba muy preocupada. Veía un vaso y yo sabía que era vaso, pero no podía decir vaso. Un día estaba en un programa de televisión, la capital de Francia, París, y yo no pude decirlo. Terrible la memoria, me tenía muy angustiada”, explicó.

Maribel afirmó que en su momento no acudió a ningún especialista para recibir una valoración más certera o un tratamiento en caso de que lo hubiera. “No fui con nadie, la verdad. Me puse vitaminas, me metí una mamila de vitamina C. Cuando estaba con Covid me puse muchas vitaminas, muchas cosas. "

También confesó que su esposo tuvo complicaciones con la enfermedad. “Mi marido si estuvo muy mal, casi se muere, fueron momentos de muchas angustias, también la tensión que vives, yo creo que si te afecta, pues a diferentes niveles… Pero gracias a Dios las cosas están muy bien, yo me siento mucho mejor de eso, por eso me encanta el teatro, tengo que memorizar y siempre me mantiene el cerebro al día”.

Hace unos meses, para el programa Montse & Joe la actriz profundizó sobre el estado de salud de su esposo cuando se contagió de Covid. “A él sí le dio fuertísimo, casi se me muere”

“No fue a parar al hospital porque en ese momento no había hospitales (disponibles), fue en diciembre, entonces estaban a reventar todos los hospitales públicos y privados. Todo fue en la casa [...] Pero gracias a Dios ya pasó”

Finalmente, la actriz y su esposo lograron recuperarse del Covid-19 y aunque aún tienen algunas secuelas, actualmente se encuentran saludables.

Maribel Guardia comentó sobre el hotel de Joan Sebastian que construyó en Guerrero pero que actualmente se encuentra en las ruinas y que se encuentra en disputa por los familiares del cantante.

“Tiene que ser de todos los hermanos, eso no es de nadie ahorita, eso es hasta que se venda o que se divida en partes porque son 8 (hermanos) entonces nadie puede meter la mano. Es una decisión de todos y se tiene que esperar a que se haga una sentencia de la herencia”, comentó ante las cámaras de Hoy.

