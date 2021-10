El nuevo cambio de look de Romina Marcos

Romina se encuentra participando en el reality "Las Estrellas Bailan en Hoy" (Foto: Instagram/@romimarcos)

Hace unos meses Romina Marcos compartió su decisión de raparse el cabello y sorprendió con su cambio radical y ahora que ha asegurado sentirse segura de su cuerpo, la joven decidió realizar otra transformación en su look que sus fans halagaron.

La hija de Niurka Marcos volvió a sorprender a sus más de 450 mil seguidores, pues decidió pintar su cabello de color rosa, creando un gran cambio de imagen que fue del agrado de sus seguidores. En las imágenes que compartió se puede apreciar que también decidió vestirse de color rosa y usar un bralette blanco.

“Mi primer sencillo Me dijeron que no sale el 15 de octubre... Ah, y me pinte el cabello de rosa”, añadió la joven en la descripción. La instantánea cuenta con más de 20 mil “me gusta” y más de 200 comentarios: “¡ese color! Jajaja te queda increíble Romi. A romperla con ese temazo”, “diosa total amé cómo te quedó ese color”, “que divina” “chula”, son parte de los halagos que recibió la hija de Niurka Marcos.

Este es el nuevo look de la hija de Niurka Marcos (Foto: Instagram/@romimarcos)

Hace un mes, Romina posó en ropa interior para difundir un mensaje de amor propio entre sus seguidores. Desde su cuenta de Instagram, la joven compartió una postal en donde apareció únicamente con una prenda íntima sentada en el suelo y mirando a la cámara.

En la descripción de la fotografía retomó un fragmento de un poema escrito por la poeta canadiense con ascendencia india Rupi Kaur. “Dame líneas de expresión y arrugas... Quiero manchas del sol como regalo de vacaciones en las playas en las que nos tumbamos... quiero irme de este lugar sabiendo que hice algo con mi cuerpo más allá de intentar que pareciera perfecto”.

La fotografía y el poema causaron mucho revuelo entre los seguidores de Romina. Incluso en su madre, quien decidió comentar la publicación: “No importa ,quienes te critiquen llamarán la atención de quienes te defenderán. Te amo todos los días así de imperfecta como eres, tal cual. Perfectamente imperfecta”, escribió Niurka en los comentarios.

La bailarina aprovecha sus redes sociales para hablar de su cuerpo (FOTO: Instagram/@romimarcos)

Y es que en el mes de agosto compartió sus problemas de inseguridad y habló sobre algunos aspectos de su cuerpo que no la hacen sentir bien con ella misma y aprovechó para mandar un emotivo mensaje de amor propio.

A través de su cuenta de TikTok externó sus sentimientos y mostró aquellas partes que no la hacen sentir cómoda consigo misma.

“Hay una inseguridad que tengo siempre que engordo, en las piernas me sale celulitis y neta es celulitis como en todas las piernas y me causa mucha inseguridad y cuando me pongo shorts termino quitándomelos porque se me ven feas las piernas con el sol y hoy se los voy a enseñar para ver si eso me ayuda a dejar de hacerlo tan importante, porque no es importante”, destacó.

En el mes de marzo Romi compartió cómo fue su experiencia con los implantes de seno tras extraerlos (Foto: Instagram/@romimarcos)

Así, Romi Marcos posó frente a la cámara para mostrar cómo con cierto tipo de ropa se le marcaba más ese tipo de “imperfecciones” que no le gustaban y que no la hacían sentir cómoda con su cuerpo. También añadió que tenía un complejo con sus rodillas.

“Es horrible porque tengo piernas, puedo caminar y en vez de agradecerle eso a mis piernas me preocupa más que tienen celulitis y no me gusta porque no me puedo poner shorts. Es horrible sentirse así, es horrible tener esta lucha con tu cuerpo”, destacó.

Pero con el apoyo de sus seguidores, decidió mantener su outfit. “Amigos, somos bellos y hoy voy a salir así a la calle. No me voy a quitar estos shorts y así voy a ir a al calle y no me importa tener celulitis porque tengo piernas y puedo correr, brincar, bailar y las acepto, de verdad no es desde un lugar de ego, sino que agradezco mis piernas”.

