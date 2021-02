“Sufrió bastante”: la hija de Niurka sufre terribles afectaciones por sus implantes de seno

Niurka reveló que los senos de su hija Romina fueron reconstruidos por una negligencia médica que le desencadenó más de un problema de salud (Foto: Instagram de Romina Marcos)

Las personalidades no están excentas de las malas practicas quirúrgicas y mucho menos sus seres queridos. Niurka reveló que los senos de su hija Romina fueron reconstruidos por una negligencia médica que le desencadenó más de un problema de salud, después de que le colocaron mal los implantes en el área del busto.

La vedette se sinceró sobre los diferentes procesos a los que fue sometida su hija a lo largo de estos últimos cinco años, con lo que buscaron aminorar el daño que le provocó la mala práctica del médico cirujano y que mañana la llevarán a retirarse definitivamente los implantes.

“Le reconstruyeron los senos, porque además la lastimaron, porque se las pusieron muy mal. Le pusieron una prótesis arriba del músculo y otra prótesis debajo. Y esto lo sé por el experto”, declaró Niurka para el programa De Primera Mano.

“Eso le generó molestias, dolores de espalda, de cabeza, desgarres de músculos. Y, lamentablemente, mi hija sufrió bastante las consecuencias de una negligencia”, añadió la escandalosa actriz y cantante.

Niurka comentó que la primera intervención de Romina Marcos ocurrió hace cinco años, justo cuando ella participó en una de las temporadas de Rica, Famosa, Latina, por lo que aún siente remordimiento por no haber estado presente durante la intervención y proceso posterior.

A pesar de su ausencia hace un lustro, la vedette sabe que la nueva intervención de Romina le exigirá más de su parte: “Es una recuperación bastante invasiva, bastante exigente. Le tengo que hacer todo, por lo menos las primeras 48 horas no debe moverse”.

Desde que la joven, de entonces 20 años, se operó el busto ha padecido varios inconvenientes, que finalmente la llevarán a retirarse las prótesis de bubis la mañana del próximo sábado.

En un video publicado en su canal de YouTube el año pasado, Romina explicó que no reposó lo suficiente desde la primera intervención y esto le generó “una bolita” sobre el pecho.

“Me la tuve que volver a operar al año de que me operé las bubis... tuvimos que esperar un año para volver a operarla, pero yo seguí en el CEA (Centro de Educación Artística de Televisa) y pasó lo mismo, no descansé el tiempo que tenía que descansar, no me recuperé el tiempo que me tenía que recuperar”, comentó.

La joven recordó que vivió un calvario tras estas dos operaciones e incluso drenar una cantidad de sangre de sus bubis.

En aquella ocasión destacó que ya pensaba retirar los implantes por diversas molestias que le han surgido. “Al bajar de peso empecé a sentir mucho dolor de espalda, todo el tiempo siento que estoy jorobada... No me siento tan cómoda con ellas porque sí las siento grandes, me incomoda correr, hacer ejercicio, cuando me baja me duelen muchísimo”, describió.

A casi un año de esta confesión, la hija de Niurka confirmó que pronto eliminarán las prótesis de su cuerpo porque busca mejorar su calidad de vida.

“Yo me operé las bubis a los 20 años y no sé si a esa edad yo era una mujer que sabía lo que quería... pero creo que depende del cuerpo de cada mujer y cómo reaccione ante los implantes. Definitivamente para mí no fue lo mejor, constantemente estoy teniendo dolores y pulsasiones”, reveló en un video publicado en su canal de YouTube hace unas horas.

“A mí ya me incomodaban y me quitaban la paz. Me hacían sentir incómoda en mi propio cuerpo.... creo que también me ha frenado a muchas cosas con mi cuerpo... porque me estorban, me pesan, me incomodan y me duelen”, añadió.

Romina confirmó que tiene un implante arriba del músculo y otro debajo, como lo reveló Niurka, por lo que no quiso pensar más en la eliminación de sus prótesis.

Recordó los casos de otras mujeres, principalmente Michelle Renaud, que se retiraron los implantes porque no fueron aptos para los organismos y de aquellas cuyos cuerpos sí han aceptado los procedimientos estéticos.

“Aquí estoy un día antes de despedirme de los implantes. Muy lista, muy feliz, siento que va a ser algo que me va a liberar muchísimo”, concluyó.

