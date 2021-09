El lado más íntimo de Romina, hija de Niurka: la sensual foto y mensaje que lanzó la joven influencer

Foto: Instagram @niurka.oficial

Romina Marcos, hija de la vedette cubana Niurka Marcos y participante de la próxima temporada del reality de Televisa Inseparables, posó en ropa interior para difundir un mensaje de amor propio entre sus seguidores.

Desde su cuenta de Instagram, la joven colgó una postal en donde apareció únicamente con una prenda íntima sentada en el suelo y mirando a la cámara de perfil. En la descripción de la fotografía retomó un fragmento de un poema escrito por la poetisa canadiense con ascendencia india Rupi Kaur.

“Dame líneas de expresión y arrugas... quiero manchas del solo como regalo de vacaciones en las playas en las que nos tumbamos... quiero irme de este lugar sabiendo que hice algo con mi cuerpo más allá de intentar que pareciera perfecto”, escribió.

FOTO: Instagram/@romimarcos

La fotografía y el poema causaron mucho revuelo entre los seguidores de Romina. Incluso en su madre, quien decidió comentar la publicación: “No importa ,quienes te critiquen llamarán la atención de quienes te defenderán. Te amo todos los días así de imperfecta como eres, tal cual. Perfectamente imperfecta”, escribió Niurka en la caja de comentarios.

Al momento, la publicación acumula más de 50 mil ‘me gusta’ y alrededor de 500 comentarios. Asimismo, en sus historias de la plataforma digital, Romina compartió con sus seguidores algunas cuentas que promueven la aceptación del cuerpo femenino.

Dentro de las cuentas que recomendó estuvo la de María Levy, hija de Mariana Levy Fernández y nieta de Talina Fernández, quien en distintas ocasiones ha hablado sobre los trastornos alimentarios y las graves repercusiones que tuvieron en su vida mientras fue adolescente.

Foto: Instagram / @marialevyy

A través de su cuenta de Instagram, María se ha sincerado sobre las distintas ocasiones que su salud se vio fuertemente afectada por dejar de comer para no subir de peso, especialmente cuando tenía 15 años.

“(A los 15 años) yo estaba súper mal. Yo estaba súper inconforme conmigo misma, yo me comparaba constantemente con otras modelos y con estándares de belleza inalcanzables”, contó María hace unas semanas en un video todavía disponible en su perfil.

“En el momento en el que más delgada estuve, fue el momento en que más infeliz estuve, y más vulnerable fui. Hay que estar muy conscientes de que hay una historia atrás, quien se compara con otras personas no sabe qué hay detrás”, continuó la joven, quien también confesó que durante esa época ingresó al hospital debido a una alta ingesta de pastillas para bajar de peso.

(Foto: Instagram: @Marialevyy)

Sin embargo, ahora María dedica buena parte de su plataforma a distribuir mensajes sobre aceptación e intentar derribar estereotipos sobre la belleza y la delgadez extrema. Especialmente para prevenir desórdenes en las poblaciones más jóvenes y los consumidores de redes sociales en general.

Además de la cuenta de Levy, Romina Marcos invitó a sus seguidores a visitar las cuentas de la blogger Megan Frances, Ariella Nyssa y Zazil Abraham, quienes considera “me han inspirado y me ayudan en el camino del amor propio y la aceptación”, escribió.

Finalmente, Romina compartió otro poema con sus seguidores sobre la misma línea: “Mi cuerpo cambia”, comenzó. “A veces es grande, a veces chiquito. Unos días se siente bien y otros días mal. A veces amanece enérgico y otras veces no tiene ganas de nada”.

(Foto: Instagram de Romina Marcos)

“No soy lo que me dijeron, no soy lo que vi en la tele, no soy lo que veo en la red social. No puedo ser lo que no es real. Soy las caderas grandes que me heredó mi mamá. Soy los brazos anchos que me dio mi abuelita. Soy los pies gorditos como los de mi papá”, continuó.

“Soy el cabello chino igual al de mis hermanos. A veces soy todo y a veces soy nada, pero SOY. No hay necesidad de buscar en otro lado, todo lo que necesito ya existe en mí”, concluyó en el poema firmado por sí misma.

