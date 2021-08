“Es horrible sentirse así”: hija de Niurka Marcos dio un conmovedor mensaje sobre inseguridades de su cuerpo

La hija de Niurka mostró sus inseguridades a cámara (Foto: Captura de pantalla/TikTok @romimarcos)

Romina, hija de Niurka Marcos, reapareció en redes para hablar sobre algunos aspectos de su cuerpo que no la hacen sentir bien con ella misma y aprovechó para mandar un emotivo mensaje de amor propio a sus seguidores.

Fue a través de su cuenta de TikTok, donde la hija de la controversial Niurka externó sus sentimientos y mostró aquellas partes que no la hacen sentir cómoda consigo misma.

“Hay una inseguridad que tengo siempre que engordo, en las piernas me sale celulitis y neta es celulitis como en todas las piernas y me causa mucha inseguridad y cuando me pongo shorts termino quitándomelos porque se me ven feas las piernas con el sol y hoy se los voy a enseñar para ver si eso me ayuda a dejar de hacerlo tan importante, porque no es importante”, destacó.

Así, Romi Marcos posó frente a la cámara para mostrar como con cierto tipo de ropa se le marcaba más ese tipo de “imperfecciones” que no le gustaban y que no la hacían sentir cómoda con su cuerpo. También añadió que tenía un complejo con sus rodillas.

La hija de Niurka dijo estar agradecida a pesar de todo (Foto: Captura de pantalla/TikTok @romimarcos)

“Es horrible porque tengo piernas, puedo caminar y en vez de agradecerle eso a mis piernas me preocupa más que tienen celulitis y no me gusta porque no me puedo poner shorts. Es horrible sentirse así, es horrible tener esta lucha con tu cuerpo”, destacó.

De igual forma, ahondó en que esperaba que al momento de publicar ese contenido, muchas personas le enviarían mensajes de apoyo respecto a la aceptación de los cuerpos e incluso la elogiarían por las piernas que tiene. Pero declaró que en ocasiones era más sencillo ver lo bueno en otros que en uno mismo.

“Amigos, somos bellos y hoy voy a salir así a la calle. No me voy a quitar estos shorts y así voy a ir a al calle y no me importa tener celulitis porque tengo piernas y puedo correr, brincar, bailar y las acepto de verdad no es desde un lugar de ego, sino que agradezco mis piernas”.

Romi añadió un mensaje hacia sus seguidores y les confesó que no estaban solos en el camino de la lucha hacia la aceptación y aclaró que no todos los días eran sencillos.

Romi Marcos se quitó los implantes (Foto: Romi Marcos / Youtube - captura de pantalla)

Hace unos meses, Romina se sometió a una cirugía para removerse los implantes de senos que tuvo por varios años y desde su canal de YouTube compartió el arduo proceso que eso significó para ella.

“Todo lo que ahora hay dentro de mi cuerpo es mío, así nací”, expresó en un video.

La joven cantante decidió a sus 20 años hacerse una operación de aumento de senos como regalo de cumpleaños, desde el año pasado expuso que no se sentía cómoda con sus implantes y hoy dice que definitivamente no piensa igual a cuando se realizó su primera operación.

Romina, mejor conocida como “Romi”, en sus redes sociales constantemente festeja el respeto a la diferencia de cuerpos y enaltece el amor propio, dice que no está a favor de idealizar el cuerpo humano ni apoya a los estereotipos “porque no somos perfectos”, pero en su momento decidió hacerse un aumento de senos por presión social.

“Hoy sé que nadie más puede decidir sobre mi cuerpo y que no tengo que ser como nadie, ni compararme con nadie, que mi cuerpo es mi hogar, es mi lugar de paz”, escribió en su publicación en Instagram, en donde se le ve sosteniendo los implantes extraídos delante de ella.

