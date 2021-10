Roberto Cobo, el actor que sobrevivió al terremoto del 85 entre los escombros de un edificio

Roberto Cobo fue sepultado por los escombros del sismo de 1985, pero fue uno de los primeros en ser rescatado (Foto: Morelia Film Fest)

Roberto Cobo fue uno de los actores del cine mexicano que sorprendió al público al haber sido uno de los primeros en interpretar al papel de homosexual y ser considerado uno de los mejores actores nacionales por su participación en cintas como Los Olvidados, pero son pocas las personas que recuerdan que Roberto quedó sepultado entre los escombros causados por el terremoto ocurrido el 19 de septiembre de 1985.

Roberto Cobo, también conocido como El Calambres, llamó la atención por sus exagerados y únicos movimientos al bailar, también gozó de su éxito con cintas como El lugar sin límites, producción dirigida por Arturo Ripstein, con la que ganó el premio Ariel a Mejor Actor, o Subida al cielo de Luis Buñuel, con la que fue nominado al mismo premio.

Ya era reconocido entre el público mexicano cuando sucedió una de las peores tragedias del país. El 19 de septiembre de 1985 millones de personas se vieron sorprendidas por un fuerte terremoto que cimbró a tierras aztecas con una magnitud de 8,1 grados en la escala Richter.

Se llegaron a contabilizar hasta 20 mil muertes, entre ellas desapariciones, después del temblor del 19 de septiembre de 1985 y su réplica más fuerte, que fue al día siguiente (Foto: Pedro Valtierra/Cuartoscuro.com)

Inmediatamente se vinieron abajo edificios enteros, haciendo que cientos de personas fallecieran al haber sido aplastadas o golpeadas con techos, paredes o vidrios.

Cobo ese día seguía en su hogar y perdió el conocimiento cuando todo sucedió. Según relató, despertó cuando las labores de rescate comenzaron, siendo él uno de los primeros en ser sacado de entre los escombros.

Y es que Roberto vivía en el edificio Nuevo León de Tlatelolco, uno de los que se derrumbó y del que más fueron difundidas imágenes de sus escombros.

Roberto tenía 55 años cuando su movilidad se vio comprometida por un golpe que recibió durante el derrumbe del edificio en el que vivía (Foto: captura de pantalla/YouTube)

El edificio Nuevo León estaba dividido en tres secciones independientes, dos de ellas se vinieron abajo completamente y la única que se mantuvo en pie sufrió graves daños. Cada uno constaba de 15 plantas, por lo que se cree que ahí, en ese momento, murieron entre 200 a 300 personas, pero El Calambres fue uno de los que logró sobrevivir.

“Cuando desperté entre los escombros, dije: ‘¿Qué pasa aquí?’ y un señor que me estaba sacando me pregunta: ‘¿Pues qué andas haciendo aquí, Calambres?’, ‘¡Aquí de vacaciones, güey!’, le contesté. Y es que no sabía qué había pasado. Cuando me sacaron y vi todo aquello pensé que estaba soñando”, reveló en una entrevista.

Después de haber sido rescatado, fue llevado de emergencia al Hospital Santa Fe. Lamentablemente, no se esperaban que volvería a temblar al día siguiente. El 20 de septiembre hubo una replica que terminó por hacer colapsar las estructuras que ya habían sido afectadas el 19, por lo que lo tuvieron que cambiar de nosocomio.

Roberto Cobo nunca desistió de su idea de volver a bailar como lo hacía en su juventud, algo que no pudo hacer (Foto: Twitter/@cultura_mx)

Cobo permaneció varios días internado en la Cruz Roja de Polanco, pues no tuvo la mejor de las recuperaciones después de su rescate. A los 15 días comenzó a presentar fuertes dolores en una de sus piernas, por lo que fue revisado por médicos, quienes descubrieron que se había fracturado la cadera, posiblemente provocado por un golpe recibido al momento del derrumbe.

Esta lesión lo llevó a ser sometido a una operación que buscaría que no quedara paralítico, aunque sería a cambio de perder la movilidad de ambas piernas por meses de recuperación.

La salud de Roberto se vio comprometida para toda su vida desde entonces pues no pudo recuperarse completamente y tuvo que utilizar un bastón para volver a caminar.

Calambres, reconocido por su forma de bailar, tuvo que dejar de lado este ejercicio que tanto amaba por la misma situación y murió casi 20 años después debido a un ataque al corazón y un derrame en el esófago con la esperanza de volver a someterse a otra cirugía para recuperar su movilidad.

