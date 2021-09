El día que Pati Chapoy le dio su primera oportunidad a Inés Gómez Mont como conductora de televisión

Inés trabajó hace más de una década en "Ventaneando" (IG: inesgomezmont y Captura de pantalla)

El viernes pasado se dio a conocer que Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga, tienen una orden de aprehensión en su contra por supuesto lavado de dinero. Sin embargo, así como la carrera de la artista ahora podría verse truncada, habría que recordar sus inicios y la vez que Pati Chapoy la invitó personalmente a conducir su primer show televisivo, que era el programa “Los 25+“.

Fue en una entrevista con Mara Patricia Castañeda donde hace unos años Inés reveló cómo fue que logró ascender en los medios, así como la influencia que la periodista de espectáculos, Pati Chapoy, tuvo en ello. Gómez Mont relató cómo fue todo el proceso previo a integrarse a su primer programa de conducción.

“Yo estudiaba en la Libre de Derecho cuando le dije a mi papá que me iba a dedicar a la tele [...] entonces me meten un verano como practicante de noticias en TV Azteca[...] De ahí, me voy a los 25+ y empiezo con la producción de espectáculos”, señaló.

Pati Chapoy invitó a Inés a formar parte de Ventaneando (Foto: Captura de Pantalla/Ventaneando)

Fue en ese momento cuando Chapoy la detectó y decidió ofrecerle la oportunidad que cambiaría el rumbo de su vida.

“Ahí, Pati, yo creo que porque tiene un ojo biónico, un día dijo: ‘Inés, tu programa se estrena tal día’ y yo me acuerdo que le dije: ‘es que no, Pati, yo no quiero salir en la tele’ y me dijo: ‘el tren pasa una vez y tienes que aprovechar la oportunidad’”, externó.

Asimismo, recalcó que en su primer día, Chapoy le dio la instrucción a toda la producción de que no le dijeran que tenía que hacer a la recién llegada, pues Inés tenía las habilidades y poco a poco encontraría el camino.

“Con esa libertad, Pati fue mi gran maestra, porque me daba los mejores consejos, pero me dejaba mucho ser”, sentenció.

De igual manera, contó en aquel entonces como fue que, tras un tiempo, consiguió llegar a el mismísimo Ventaneando.

“Luego (Pati Chapoy) me invitó a formar parte de Ventaneando y el día que renuncia Boris, yo estaba en el pasillo con mis papitas de carrito y pasa el productor y me dice, te habla Pati Chapoy y me dice: “¿Estás lista para conducir Ventaneando?”, contó.

La actriz y presentadora ha tenido varios escándalos en su carrera (Foto: Instagram/@inesgomezmont)

Gómez Mont mencionó que en ningún momento se dio cuenta de lo que realmente estaba pasando y, tras decir que sí, Chapoy dio la indicación para que se fuera a maquillar y le explicó que sería su primera emisión como conductora, pues Boris acababa de renunciar.

“Cuando me dice eso, dije en la torre, no es lo mismo estar detrás de cámaras. Yo ya hacía un poquito más de producción, hacía ciertas cosas de guion, escribía notas [...] y cuando me dice: ¿Entras?, pensé: imagínate ahora sí estar junto a Pati Chapoy, la pionera de los espectáculos”, narró.

Inés dijo que ese fue uno de los días más emotivos de su vida, porque un tiempo, antes, cuando le contó a su papá que quería ser periodista, una de las cosas que le dijo es que su sueño era ser como Pati Chapoy.

“Cuando Pati me anuncia, me acuerdo que llegué a mi casa. No le dije a nadie, porque tenía nervios de que me vieran, pero cuando llegué había un arreglo de flores gigantesco y había una tarjeta que decía: “El que ve lejos, vuela alto, estoy muy orgullosa de ti, tu papá”, dijo la conductora con una sonrisa en los labios.

SEGUIR LEYENDO