Cómo inició la rivalidad entre Gustavo Adolfo Infante y Pati Chapoy

Ambos periodistas no se soportan desde hace varios años (Fotos: @chapoypati /@gainfante)

En días pasados, la presencia de Gustavo Adolfo Infante en los foros de Televisa causó revuelo entre los usuarios de redes sociales, pues desde hace cuatro años se encuentra en grupo Imagen para conducir exitosos programas como De Primera Mano y El minuto que cambió mi destino.

Muchas hipótesis comenzaron a circular: desde su regreso a la televisora hasta alguna aparición especial o para conceder alguna entrevista. Algo de cierto hubo en ello y se dio a conocer el pasado 10 de septiembre.

Ese día, el polémico periodista de espectáculos apareció en el programa Más Noche, conducido por Israel Jaitovich, donde realizó confesiones que en muchos años, probablemente durante toda su carrera, jamás había comentado.

Una de ellas fue sobre el motivo por el cual la conductora de Ventaneando, Pati Chapoy, se volvió su enemiga.

Cuando le mostraron una fotografía de Chapoy, de la cual se burló por unos instantes, comentó que, a pesar de todo, se encuentra agradecido con ella porque le dio la oportunidad de iniciar en el mundo del espectáculo, pero en cuanto comenzó a hacerle competencia, inició una rivalidad que tiene años.

La conductora de Ventaneando comenzó a enojarse con Infante cuando inició sus propios programas de espectáculos (Foto: Instagram @ventaneandouno)

“Trabajé 6 años con la señora Chapoy pero a ella no le gusta la competencia y cuando empiezo a hacer programas similares me empieza a atacar y como yo tengo el hocico muy grande, le empiezo a responder y pues a ella no le gustó”, continuó.

Pero su enemistad nació cuando compró unas fotografías de alguien cercano a Pati, las cuales le envió como regalo para ayudarla a que no circularan en los medios nacionales. Aunque para Infante el gesto debió ser recibido con un “gracias”, este hecho no le agradó a Chapoy y le declaró la guerra.

“Un día, esto nunca lo he dicho, me llegó un personaje con unas fotografías de una persona muy cercana a ella en un lugar y yo las compré, se las mandé de regalo y a partir de ese momento se convirtió en mi enemiga en vez de darme las gracias que salvé a una persona tan cercana a ti Pati”, finalizó.

No obstante, no fue la única anécdota que compartió, ya que también dejó claro cuál es el chisme por el que se arrepiente, pues hasta causó una discordia entre Infante y el implicado en él.

A pregunta expresa realizada por Ninel Conde, el conductor televisivo aseguró que este hecho aconteció hace muchos años, cuando se enteró del secuestro del padre de Adolfo Ángel Alba, el “Temerario”.

Gustavo Adolfo Infante también contó el chisme del cual se arrepiente haber contado (Captura de Pantalla: Youtube @Gustavo Adolfo Infante

Mencionó que en el momento cuando comentó la situación, no pensó en sus palabras y provocó que hablara sin sensibilidad ni empatía para quienes, en el momento, estaban sufriendo una situación muy grave.

“Uno muy grave, hace muchos años, al papá del ‘Temerario’ Adolfo Ángel Alba lo secuestraron y yo me enteré y dije: ‘¿Cómo no lo van a secuestrar si el señor trae un BMW?’ y no sé qué, y luego al señor le cortaron un dedo. ¿Sabes cómo me sentí yo por un comentario tan estúpido, tan falto de sensibilidad y empatía?”, dijo Gustavo Adolfo Infante.

Posteriormente aclaró que se encontró con el Temerario, le platicó su declaración realizada en el programa de radios donde se encontraba en aquel entonces y le pidió disculpas por lo sucedido.

“A lo mejor no sé si sepas esto, pero esto yo dije en mi programa de radio y te quiero ofrecer una disculpa. Me aceptó la disculpa. No podemos olvidar que estamos hablando de seres humanos”, detalló.

Gustavo Adolfo Infante se dijo arrepentido por su comentario lanzado hace 20 años y cuestionó la decisión de hacerlo “por un poco de rating”. Por ello, ahora, entendió las implicaciones de hacer cierto tipo de anotaciones en una sociedad envuelta en la violencia como lo es la mexicana.

“Vivimos en una sociedad y no puedes lanzar una crítica tan a la ligera o una opinión tan estúpida sin bases solo por ganar un poco de rating o más seguidores. El día de hoy lo entiendo pero hace 20 años no lo entendía”, sentenció.

