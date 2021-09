Cómo fue el encontronazo entre Pedro Sola y los Pumas de la UNAM: “muy nacos y mal educados”

Pedro Sola no pudo bajar del elevador donde se encontraba (Foto: Captura/Instagram @linetpuentes)

El conductor de Ventaneando Pedro Sola vivió un incómodo momento durante sus vacaciones en Houston, Texas, donde se encontró con varios jugadores del Club Pumas de la UNAM, quienes desataron la furia del comunicador.

Fue durante la emisión del programa que conduce junto con Pati Chapoy, Daniel Bisogno, Linet Puente y Mónica Castañeda cuando se dio a conocer este encontronazo en el hotel donde se hospedaban, pues mientras Sola se encuentra de vacaciones, los futbolistas esperan su partido semifinal contra León por la Leagues Cup.

“Eso me pasó anoche aquí en el hotel en Houston, Tex”, escribió el economista formado en la UNAM en sus redes sociales, al compartir el segmento del programa donde contaron la experiencia y leyeron el mensaje que les envió.

Entre risas, comentaron que debido a la llegada del huracán “Nicholas” a Estados Unidos, Pedrito no ha podido salir de su hotel, por lo que optó por pasear y conocer las instalaciones. En una de sus caminatas se encontró a algunos futbolistas del Club Universidad mientras viajaba en un elevador.

Uno de los detalles que más le molestó al conductor de espectáculos fue que los jugadores portaban el uniforme de la Máxima Casa de Estudios, pues él estudió en Ciudad Universitaria y mantiene un profundo respeto por la UNAM y sus representantes.

Los Pumas de la UNAM incomodaron al conductor y a varias personas en un hotel de Houston, Texas (Foto: EFE/Francisco Guasco)

Sin embargo, el encanto terminó cuando los futbolistas se burlaron de él por aquel famoso error de la mayonesa, además de que, por hacerle esta mala jugada, impidieron su trayecto, junto con varias personas, al detener las puertas cuando éstas se estaban cerrando.

“Parecían unos adolescentes en el elevador del hotel y se los hice saber y se burlaron de mí por lo de la mayonesa los semejantes labregones, y para peor con los uniformes oficiales puestos”, comentó Chapoy, con una sonrisa en el rostro, al leer el mensaje que mandó para contar esta anécdota.

Aunque nunca se perdió el sentido del humor, la molestia de Pedro Sola se hizo notoria cuando continuaron con la lectura. “Ya no dije nada, cada quien se bajó en su piso y ya para sí, me pareció una actitud muy estúpida de los jugadores, muy nacos y mal educados”, prosiguió el escrito.

No obstante, la historia no quedó ahí, pues el comunicador mencionó que algunas de las personas que viajaron con los jugadores optaron por bajarse al no soportar sus actitudes, pero él no lo logró porque se quedó atorado al final, sin posibilidad de moverse.

“Sintiéndose los reyes del mundo, jugueteando entre ellos, deteniendo la puerta del elevador como algo gracioso, sobre todo porque habíamos más personas. Un señor y su hijo, de plano, se bajaron, yo no pude porque me quedé atrás atorado”, sentenció.

Pedro Sola compartió su postura respecto a la historia con jugadores de Pumas (Foto: Twitter/@pedrosola)

Las risas prosiguieron entre sus compañeros de profesión y mencionaron que, “a estas alturas”, el rector Enrique Graue Wiechers emitirá una disculpa pública por las actitudes tomadas por los representantes de los Pumas. “¿Qué no saben que es Pedro Sola, por Dios?”, finalizaron,

Luego de emitir el episodio de este martes, el conductor compartió en redes sociales su postura al respecto y pidió dejar atrás la historia, haciendo referencia a su error con las marcas de mayonesa, situación que, al parecer, lo va a perseguir toda su vida pública.

“La historia es eso, historia y hay que dejarla en paz. Fue algo que pasó y que no podemos borrar, muchos la reescriben a su antojo sobre todo los gobiernos pero es algo imposible. Se dice que la historia la escriben los vencedores. Muy cierto”, escribió Sola.

