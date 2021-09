Sherlyn fue criticada por justificar mordida de su perra a su bebé

Sherlyn calificó a su hijo como "intensito" (Foto: Instagram @sherlyny)

El pasado sábado 25 de septiembre Sherlyn González causó preocupación entre sus seguidores, pues la actriz reveló que su mascota, una perrita de raza pomeriana, le dio una mordida en la mejilla a su pequeño hijo André.

Y es que la actriz narró que al llegar de trabajar, se encontró con la noticia de que “Neni” le había encajado los colmillos al bebé de un año, pero lejos de sentirse enojada con la perra, Sherlyn disculpó su comportamiento, justificando que la perrita está acostumbrada a estar sola y no cerca de niños.

La polémica actriz también aseguró que su hijo tiene unas maneras de relacionarse con el animal bastante bruscas, pues la abrazó fuertemente, lo que provocó que Neni se sintiera atacada. “Ni modo, también André va a tener que entender que no puede ser tan intenso con la Neni, que es una princesita”.

La actriz dijo que su bebé debe aprender a tratar a esa "princesita" (Foto: Instagram/@sherlyny)

“¿Qué creen? Que la Neni le mordió el cachete. Él la quiere mucho pero es intensito, entonces la abraza de más y no está acostumbrada a los niños, y pues sí”, dijo a través de sus stories.

Sherlyn actuó inmediatamente y trató la herida de forma casera, ya que determinó que no era necesario acudir con un doctor pues no le pareció un tema de gravedad. La actriz compartió una foto de las lesiones que le causó su mascota a su hijo en el rostro con el mensaje de que esperaría al día siguiente para ver cómo había evolucionado la mordida.

La actitud de Sherlyn frente a la herida de su hijo, acontecimiento que pudo haber terminado en un daño mayor, no fue del agrado de todo el público, y así lo hizo ver la periodista Shanik Berman en sus redes sociales.

“Defiende al perro a pesar de que le pudo sacar el ojo a su hijo”, escribió al pie de un clip en el que dijo que “el perro de Sherlyn le mordió la cara a su bebé André, cerca del ojo, casi se lo saca y Sherlyn le pide a su bebé que tenga más cuidado con el perro. ¿No debería de ser ella quien tendría que cuidar al bebé y al perrito?”, se preguntó.

Sherlyn fue criticada además por exhibir a su hijo (Foto: captura de pantalla/Instagram)

Las reacciones no tardaron y hubo múltiples comentarios que señalaron a Sherlyn: “el bebé tiene un año, pobrecito. Tengo una baby de esa edad y me muero si un perro le hace eso”, escribió una mujer como respuesta al video de la periodista. “Prefiere a la mascota que al niño”, “Qué mamá tan irresponsable”, “No dimensionó el peligro de dejar a su bebé a solas con un perrito, será muy tierno, pero no deja de seguir sus instintos y más cuando la están molestando”.

Uno de los comentarios que recibió mayor validación a través de Likes fue el de una madre de familia, quien aseguró: “Mira que amo por sobre todas las cosas a mis perro, pero nunca estarán por arriba de un niño, ya no podría tenerlo en casa, no le volvería a tener confianza. Siempre puede haber quien lo ame con locura, pero ya tenerlos en la misma casa, yo si no podría volver a estar tranquila”.

El bebé de la actriz nació en medio de la pandemia (Foto: Instagram/@sherlyny)

Sin embargo, algunos usuarios aplaudieron el razonamiento de Sherlyn pues aseguraron que una madre debe inculcarle a los hijos desde muy pequeños el respeto y cuidado de los animales.

“Muy bien por ti, Sherlyn. Debemos educar a nuestros hijos a respetar a los animales”, “Los animales sólo se defienden, ellos no lastiman para ver sufrir y para hacer daño, y el ser humano sí razona”, “Haces muy bien, esa heridita sólo es resultado de un reflejo primario del perrito, con esto ya aprendió tu bebé a cuidarlo con recelo”, fueron algunos comentarios que desató la publicación.

