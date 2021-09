Shanik Berman arremetió contra Sherlyn por defender a su perro en vez que a su hijo

Shanik no estuvo de acuerdo con el actuar de Sherlyn (Foto: Ig @shanikberman/@sherlyny)

El sábado pasado, Sherlyn causó una gran polémica en redes sociales después de publicar que su hijo sufrió un ataque por parte de su perrita llamada Neni. La actriz mencionó desde un inicio que no culpaba al perro, pues su pequeño la había estrujado fuertemente, lo cual incomodó al animal y provocó que le mordiera la cara al bebé.

No obstante, Shanik Berman no se quedó tranquila con esta explicación y, desde su cuenta de Instagram, decidió dar su punto de vista.

“La perra de Sherlyn le mordió la cara a su bebé André, cerca del ojo, casi se lo saca. Y Sherlyn le pide a su bebé que tenga más cuidado con el perro. ¿No debería ser ella quién debería de cuidar al bebé y al perrito? O sea, digo yo”, externó la periodista de espectáculos en un video.

Además, el audiovisual estaba acompañado por algunos mensajes entre los que destacaba: “Defiende al perro a pesar que le pudo sacar el ojo a su hijo”.

Ante esta situación los usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar y algunos se posicionaron a favor de lo que mencionó Shanik.

Usuarios criticaron a Sherlyn (Foto: Instagram/@sherlyny)

“Increíble !!! Y mira que amo por sobre todas las cosas a mis perros , pero nunca estarán por arriba de un niño , ya no podría tenerlo en la casa , no le volvería a tener confianza , siempre puede haber a quien dárselo y que lo ame con locura , pero ya tenerlos en la misma casa yo creo yo si no podría volver a estar tranquila”, mencionó una internauta.

Mientras que otra añadió: “De acuerdo contigo , el bb no comprende cómo cuidarse d la mascota que regadota está dando esta disque mamá”.

No obstante, a pesar de los comentarios negativos hacia Sherlyn, otros cibernautas destacaron que su forma de actuar no había estado mal, pues era importante no culpar de todo a los animales.

“Ella tiene razón hay que enseñar a los niños a cuidar nuestro animales. Sherlyn te queremos mucho igualmente a Andre y a tu princesa” o “Cada quien sus manera de educar, Todo se puede con equilibrio y paciencia. Tampoco van a sacrificar al Perro, por favor, es cosa de tiempo y convivencia, fueron otras opiniones que surgieron.

Por su parte, otro usuario de Instagram agregó: “Por eso hay tanto abandono animal, sólo leo gente que culpa al animal sin reconocer que los niños suelen invadir el espacio de los animales”.

El hijo de Sherlyn fue mordido por un perro (Foto: captura de pantalla/Instagram)

Durante el transcurso del 25 de septiembre, Sherlyn publicó en su cuenta que un día antes su bebé André sufrió de una mordedura en la cara por parte de su mascota Neni, de raza pomeranian después de que él la abrazó fuertemente y produjo que la perrita se incomodara, reaccionando a la defensiva al pensar que estaba siendo atacada ya que no acostumbra a convivir con niños.

“¿Qué creen? Que la Neni le mordió el cachete. Él la quiere mucho, pero es intensito, entonces la abraza de más y no está acostumbrada a los niños, y pues sí”, dijo a través de sus stories.

Sherlyn decidió actuar inmediatamente y lo trató de forma casera, ya que determinó que no era necesario acudir con un doctor, pues las heridas no eran graves.

Agregó que “André va a aprender que no puede ser tan intenso con la Neni” y compartió una foto de las lesiones que le causó su mascota a su hijo en la cara con el mensaje de que esperaría a este día para ver cómo había evolucionado la mordida.

Este sábado visitó a su pediatra, y aunque no dio ninguna actualización más, aseguró que André estaba sanando de buena forma.

