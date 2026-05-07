Mario Burgos sale de la Fiscalía en medio de cambios por concurso de méritos: otro funcionario ganó el cargo que ocupaba

Mario Burgos dejará la Fiscalía el próximo 11 de mayo tras presentar su renuncia irrevocable. - crédito captura de pantalla

El fiscal Mario Andrés Burgos presentó su renuncia irrevocable a la Fiscalía General de la Nación y dejará oficialmente el cargo el próximo 11 de mayo de 2026. La salida del funcionario ocurre en medio de los cambios internos que atraviesa la entidad tras el reciente concurso de méritos adelantado para proveer miles de cargos de carrera administrativa.

Burgos, quien se desempeñaba como fiscal delegado ante el Tribunal de Distrito de Bogotá, comunicó su decisión mediante una carta dirigida a la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, y a directivos del ente acusador. En el documento señaló que su retiro responde a motivos personales y profesionales.

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Sin embargo, según reveló el diario El Tiempo, la salida del fiscal también se da en un contexto en el que su permanencia dentro de la entidad ya era incierta debido a los resultados del concurso de méritos adelantado por la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con ese medio, fuentes internas indicaron que el cargo que ocupaba Burgos fue ganado por otro funcionario dentro del proceso de selección, por lo que su salida del ente acusador de todas maneras se perfilaba como inminente.

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El concurso de méritos y los cambios internos en la Fiscalía

El reciente concurso de méritos de la Fiscalía General de la Nación hace parte de un amplio proceso de reorganización institucional con el que la entidad busca proveer cerca de 4.000 cargos de carrera administrativa en diferentes dependencias del país.

El proceso incluyó evaluaciones de experiencia, conocimientos y competencias para definir quiénes ocuparían cargos de planta dentro de la entidad bajo criterios de carrera administrativa.

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En ese contexto, varios funcionarios que venían desempeñando determinados cargos quedaron a la expectativa de los resultados del concurso, debido a que otros aspirantes podían obtener mejores puntajes y quedarse oficialmente con las plazas ofertadas.

El concurso de méritos de la Fiscalía provocó cambios internos en varios cargos de carrera administrativa. - crédito REUTERS/Luis Jaime Acosta

Según la información conocida por El Tiempo, el puesto que ocupaba Mario Burgos habría sido adjudicado a otro funcionario dentro de ese proceso, situación que coincidió con la presentación de su renuncia irrevocable.

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Aunque Burgos explicó públicamente que su salida obedecía a decisiones personales y profesionales, la coincidencia temporal entre su dimisión y los cambios derivados del concurso ha generado atención en las redes sociales, especialmente por tratarse de uno de los fiscales con mayor exposición pública en los últimos años.

Fuentes citadas por ese medio dan a entender que, incluso si no se hubiera producido la renuncia, los movimientos internos derivados del concurso de méritos habrían impactado su continuidad en el cargo que venía desempeñando.

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La renuncia será efectiva el 11 de mayo

En la carta fechada el pasado 4 de mayo, Burgos indicó que permanecerá en funciones hasta el próximo 11 de mayo con el propósito de entregar en orden los procesos y expedientes que estaban bajo su responsabilidad.

“Esta determinación responde a consideraciones de carácter personal y profesional que me conducen a culminar esta etapa de mi vida al servicio de la institución”, manifestó el fiscal.

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Asimismo, aseguró retirarse con la satisfacción de haber cumplido sus funciones dentro del ente investigador.

“Me retiro con la satisfacción del deber cumplido y la tranquilidad de haber dado siempre lo mejor de mí en el ejercicio de mis funciones”, agregó en el documento.

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En su carta, Burgos pidió medidas urgentes de protección para él y su familia. - crédito @supershadai/X

Solicitud urgente de medidas de protección

Uno de los puntos que más llamó la atención de la renuncia fue la advertencia sobre una situación de riesgo que, según Burgos, afecta tanto su seguridad como la de su familia.

En la comunicación enviada a la Fiscalía, el funcionario pidió la adopción inmediata de medidas de protección.

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“Solicito se disponga la adopción inmediata de medidas urgentes, prioritarias y eficaces orientadas a salvaguardar mi seguridad e integridad personal, así como las de mi núcleo familiar”, señaló en la carta.

Hasta el momento no se conocen detalles específicos sobre las amenazas o circunstancias que motivaron la solicitud de seguridad.

Los casos que marcaron la carrera de Mario Burgos

Mario Burgos se convirtió en uno de los fiscales más visibles del país durante la administración del exfiscal general Francisco Barbosa, debido a su participación en investigaciones de alto impacto político, judicial y mediático.

Uno de los procesos más relevantes fue el caso contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Burgos lideró la etapa inicial de la investigación contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. - crédito Jesús Aviles/Infobae

Burgos lideró la etapa inicial de la investigación y estructuró las solicitudes judiciales contra el exdiputado del Atlántico. Sin embargo, posteriormente fue apartado del expediente tras cuestionamientos de la defensa y decisiones internas de la Fiscalía.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial también le formuló pliego de cargos por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo del caso, entre ellas la supuesta filtración de material reservado y posibles presiones indebidas durante diligencias judiciales.

Pese a las controversias, Burgos defendió públicamente sus actuaciones y sostuvo que todas sus decisiones estuvieron enmarcadas en la ley.

El fiscal también tuvo un papel destacado en el caso del asesinato del estilista Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, proceso en el que intervino durante las audiencias contra Jhonier Leal, posteriormente condenado por el doble homicidio.

Asimismo, participó en la investigación por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, crimen que tuvo repercusión internacional y que llevó a la judicialización de varios responsables materiales.

En los últimos meses, Burgos también venía actuando como fiscal titular en el proceso por el asesinato de María Mercedes Gnecco, en el que el principal señalado es José Manuel Gnecco, pareja de la víctima.