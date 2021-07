La poderosa respuesta de Sherlyn al bullying en redes sociales: “Yo siempre me veo preciosa”

Sherlyn pidió un alto al acoso en redes sociales. Foto: @sherlyny

La actriz e influencer Sherlyn pidió un alto al acoso en redes sociales luego de que subiera fotos en traje de baño. Pidió a internautas tener sensibilidad a la hora de criticar el aspecto físico de otros.

Aprovechó su cuenta de Instagram para mandar un mensaje de “amor propio” e invitó a sus seguidores a no seguir tendencias nocivas que imperan en redes.

“Les quiero platicar un poco de porque empezar este régimen. Tengo un tema de amor propio y de amar el cuerpo, que cuando me paro en un espejo siempre me veo preciosa, yo siempre, me veo y digo: ‘¡wow! Gracias Dios por estas piernas que me llevan a todos lados, por mi manos, mis brazos, por estas pompas”, expresó la famosa en stories de Instagram.

Sherlyn ahora busca mandar un mensaje de amor propio. Foto: @sherlyny

Agregó que redes sociales se ha vuelto un caldo de cultivo para criticar el cuerpo ajeno, siempre de la peor manera. Ya sea porque uno luce bien o se descuida físicamente.

“Por las bubis que alimentaron a mi hijo por un año, o sea, le tengo demasiado amor al cuerpo, pero ahora que me fui a la playa y ahora que fue el cumpleaños de André, muchos me dijeron: ‘ya estás embarazada’”, respondió a los rumores que también la señalan por ello.

Expresó que es un “claro ejemplo” de que las críticas pueden acabar con la seguridad de una persona como ella, que se jacta, la ha destacado su personalidad durante su carrera.

Adelantó que su salud mental se ha visto afectada por mordaces comentarios. Foto: @sherlyny

“Igual y están viendo algo que yo no veo. La gente siempre tiene algo que decir sobre el cuerpo ajeno, ya sea estás muy gorda muy flaca. ‘Seguro se operó, seguro ya no come’, y soy el claro ejemplo de que los comentarios lograron una inseguridad en mí”, dijo.

La actriz incluso explicó que tras mordaces comentarios en redes sociales, fue al doctor para descartar otros problemas de salud y mentales, sin embargo, explicó que no dejara que los comentarios en sus redes le afecten.

“Dije: Igual y si me están percibiendo gorda es porque algo está mal, ya fui al doctor, afortunadamente fui con un especialista y no me volví loca, no deje de comer. Amo mucho mi cuerpo. Sé que es el instrumento para poder acompañar y traer a André”, argumentó la famosa.

Explicó que quiere su cuerpo, pues ha sido su instrumento para atender a su hijo André. (Foto: Instagram @sherlyny)

Explicó que ahora se someterá a un régimen alimenticio y de ejercicio, solamente por cuestiones de salud. Agregó que ha perdido masa muscular por dejar el ejercicio de la manera exhaustiva a la que estaba acostumbrada. Dijo que hubo un lado positivo tras crueles comentarios en redes sociales, no obstante pidió a usuarios a no abusar psicológicamente de otros.

“Entre mas sana mejor, pero bueno, sirvió para que mi doctora me dijera que hay que subir tanto, o bajar tanto de grasa. También he perdido muchas masa muscular porque dejé de hacer ejercicio. Pero aguas con lo que comentamos porque, si una chava super segura como yo le dicen eso, imagínense en una adolescente”, expresó en su red social.

Alertó que los comentarios negativos en redes sociales impactan mucho en la salud mental de los usuarios de redes, especialmente en aquellos con problemas de autoestima.

“En una chava con baja autoestima imagínense, cómo le puede repercutir. Bígamos cosas amables sobre nuestro cuerpos y los cuerpos ajenos y si no tenemos nada que opinar, no lo hagamos. Porque no sabemos porque situación pasa cada persona”, pidió Sherlyn.

