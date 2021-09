Hermana de Karla Luna aseguró que a la “Lavandera” le hicieron brujería

Karla Luna es originaria de Tamaulipas (Foto: Instagram/@karlalunatv)

El día de mañana, 28 de septiembre, se cumplirán cuatro años del fallecimiento de Karla Luna y su hermana hizo una revelación sobre la muerte de “La lavandera”, pues aseguró que fue víctima de la brujería.

A través de su cuenta de Tiktok, Erika Luna compartió los supuestos extraños sucesos que ocurrieron después de que Karla fuera diagnosticada con cáncer. “Story time de por qué digo que a mi hermana Karla Luna le hicieron brujería y por tal hecho murió [...] Me ha costado mucho recordar y me duele mucho que estuvimos cegados y hasta ahora vemos cosas que antes no, lamentablemente, es demasiado tarde”.

Erika aseguró que todo habría empezado en el primer hospital donde se encontraba su hermana, pues encontraron una muñeca envuelta en mecate.

Luna en su tratamiento contra el cáncer (Foto: Instagram/@estephanyluuna)

“Vamos a empezar con algo de la primera brujería que yo alcancé a ver pero que no la notaba así. Fue cuando a Karla le dio su primer cáncer, ella tuvo una trombosis y en el cuarto estábamos su excomadre, su exesposo, la madre de ambas, su exsuegra, los hijos de Karla, sus hermanos, mis padres y yo […] cuando estábamos haciendo una oración, justo en los pies de Karla estaba su expareja y su excompañera , cuando la enfermera movió la camilla; lo que vio era una muñequita con mecatitos enrollados de los pies a la cabeza […] La enfermera le habló a la de limpieza para que recogiera ese mecatito al que no le veía forma, pero cuando lo vio, detectó que era un muñeco de brujería. Ella nos dijo que no lo tocáramos. La verdad nadie le tomó tanta importancia”.

Fue diagnosticada en 2012 con cáncer (Foto: Instagram/@karlalunatv)

Luego compartió que en casa de Luna comenzaron a suceder eventos extraños que no dejaban dormir a sus sobrinas, pues, dijo, durante la noche se escuchaban rezos en los clósets. Además, reveló que durante una gira de ‘Las lavanderas’ su hermana tuvo un supuesto encuentro con un demonio.

“En un hotel de la Ciudad de México, en la madrugada, estando las cuatro; la comadre y su asistente en una cama, y Karla y yo en la otra, estábamos completamente dormidas y mi hermana vio un bulto encima de su comadre que la estaba absorbiendo de la boca y mi hermana se asustó y le gritó y dice que antes de encender la luz vio como ese demonio se iba sobre Karla, prendió La Luz y desapareció. Y estoy completamente segura que esos demonios se alimentaban de ella, nosotras ya estábamos cansadas de los ataques del enemigo, nosotras buscamos a Jesús”.

En junio de 2020 Karla Panini fue cuestionada por la supuesta magia negra que utilizó, pero se limitó a decir: "Es muy ignorante el que lo cree” (Foto: Instagram/@kikalunam)

Erika Luna añadió que su excomadre la obligó a tomar una bebida que supuestamente estaba compuesta por sibila, miel y mezcal, pero que era de color muy oscuro. “El olor era como de amoniaco, nada que ver con hierbas, era muy extraño [...] La obligó a tomárselo enfrente de ella”.

Supuestamente la madre de Karla y una pastora que tenía una buena relación con “La Lavandera” tuvieron un sueño revelador con la bebida. “(ellas) Ven cómo esta mujer saca de una tumba los huesos de una niña y se los pone a una bebida oscura y lo único que pedía es que se pusiera a orar porque la niña está pidiendo lo suyo; con la niña hicieron un trabajo que tu hermana se bebió”.

Karla enfrentó su enfermedad de manera muy optimista (Foto: @karlalunatv)

Finalmente compartió que antes de que su hermana entrara al quirófano y perdiera la vida, la sala se llenó del olor de un perfume. “Es incomparable, ese perfume es el que siempre ha usado la comadre”, y aseguró que tiene de testigos a su madre, a su sobrina e incluso a la enfermera.

Erika Luna nunca mencionó directamente los nombres de los implicados, pero con al hablar de la ex pareja de Karla y su comadre pareció que habría hecho referencia a Américo Garza y Karla Panini.

SEGUIR LEYENDO: