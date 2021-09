La hija de Charlie Sheen se mudó con él porque la vida con su madre, Denise Richards, era “un infierno”

Hija de Charlie Sheen y Denise Richards aseguró que vivía en un hogar "abusivo"

La familia de Charlie Sheen es de nuevo noticia y, por una vez, él no es el protagonista. La hija de 17 años que el actor tiene con su ex mujer Denise Richards aseguró a través de su cuenta de TikTok que el último año de su vida, que pasó viviendo junto a su madre y su padrastro, había resultado una pesadilla porque estaba atrapada en “un hogar abusivo”.

Sam Sheen también afirmó que por aquella época llegó a pasar varios días sin comer ni dormir porque detestaba el colegio y sufría una grave depresión, para comparar su situación de entonces con el buen momento en que se encuentra actualmente.

“Me odiaba, pasaba días sin comer ni dormir, deprimida hasta la locura, odiaba la escuela”, expresó la adolescente en un video que subió en la mencionada rede social.

En oposición a ese sentimiento, la joven dijo que su presente, en la casa del padre, es otro. “Ahora finalmente me mudé de la casa del infierno, tuve un despertar espiritual, estoy felizmente soltera y llena de confianza en mí misma y he abandonado los estudios”, sentenció.

La hija de Charlie Sheen se mudó con su padre porque la vida con su madre, Denise Richards, era “un infierno”

Su padre confirmó en declaraciones a la revista Us Weekly que Sam se ha instalado en su casa y que, por el momento, la convivencia se está desarrollando sin problemas.

“Es maravillosa. La quiero, a ella y a todos mis hijos, de manera incondicional. Nos lo estamos pasando en grande”, aseguró el intérprete, que tiene otros cuatro hijos: Lola, fruto también de su matrimonio con Denise; Cassandra Jade Estévez, a quien tuvo en su juventud con su novia de la secundaria Paula Speert en 1984; y los gemelos de 12 años, Bob y Max, que comparte con su ex esposa Brooke Mueller.

Una fuente llegada a Richards dijo a Page Six que la intérprete está “entristecida” por la situación que ocurre dentro de su casa. “Denise estableció reglas normales que cualquier padre establecería. Ella es madre y hay reglas, pero su hija no quería seguirlas”, enfatizó.

Con respecto a la posición que tomó su ex marido, el allegado a Richards detalló: “Charlie no apoyó las reglas establecidas de Denise. Tiene una forma diferente de ser padre y Sami decidió vivir con él, pero Denise ama mucho a su hija”.

Richards es madre también de Eloise Joni, a quien adoptó en 2011 tras su separación de Sheen. La ex modelo, de 50 años, se casó en 2018 con el terapeuta Aaron Phypers.

Los problemas de Sam con su madre habían sido mencionados en el reality “Real Housewives of Beverly Hills”, en el que Denise participa como una de las protagonistas. En opinión de la actriz, su hija mayor la desafiaba para tratar de llamar su atención y conseguir que reaccionara con enfado porque ella la había protegido demasiado a lo largo de su infancia, ocultándole por ejemplo los problemas de su padre con el alcohol y las drogas.

Denise Richards y Charlie Sheen en los Globos de Oro 2002 (Foto: WireImage)

Sheen y Richards se conocieron durante el rodaje de la película “Good Advice”, en 2000, pero no fue hasta que la actriz apareció como estrella invitada en la sitcom “Spin City” en 2001 que comenzaron su romance. Se casaron en 2002, pero al poco tiempo su relación se hizo insostenible: se separaron en 2005 cuando ella estaba embarazada de su segunda hija, Lola, y el actor vivía una recaída en las adicciones. Firmaron el divorcio en 2006 tras una relación tormentosa con acusaciones de infidelidad y de abuso físico de ambas partes.

Richards contó que una vez Sheen invitó a una prostituta a la cena familiar de Acción de Gracias, algo que ella aceptó ya que estaban separados. “Incluso una prostituta merece una cena de Acción de Gracias”, dijo la actriz en “The Real Housewives of Beverly Hills”.

Cuando Sheen le comentó que quería dejar a la mujer fuera de la casa, ella le dijo lo siguiente: “Dios mío, no puedo tenerla sentada en el coche en la entrada”. Por ello, Richards la invitó a cenar junto a su familia, a los que les dijo que se trataba de un asistente de su ex.

Durante la cena, Irv Richards, el padre de la actriz, se sentó cerca de la mujer y notó un comportamiento extraño en ella, de tal forma que se lo hizo saber a su hija, quien finalmente le terminó confesando la verdad. “Mi padre estaba sentado al lado de ella y se acercó a mí mientras todos estábamos hablando. Me dijo: ‘Creo que hay algo que no está bien con esta mujer’, a lo que yo le contesté: ‘¿Por qué dices eso?’. Él me dijo: ‘Estoy intentando ser amable y hablar con ella y no dice nada’”, confesó la actriz. Estas palabras de su padre le llevaron a contarle finalmente quién era la mujer que había llevado su ex: “Papá, ella es una prostituta”.

Ahora, sin embargo, la ex pareja parece estar en buenos términos. El año pasado, Richards afirmó la relación con Sheen es “genial”, incluso lo invitó a su boda con su actual marido.

