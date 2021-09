Quién es el nuevo novio de Niurka Marcos al que le lleva 22 años

Raúl es la pareja más joven que ha tenido la actriz (Foto: Instagram/@niurka.oficial)

Niurka Marcos es conocida por su fuerte personalidad, por realizar críticas y comentarios sin medirse y también por sus romances que pueden durar años o incluso meses y es que hace unos días la vedette dio a conocer su nueva relación con un hombre 22 años menor que ella.

En su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) la cantante dio una entrevista a diversos medios de comunicación y fue cuestionada por la identidad de su nueva pareja, quien apareció en un par de fotografías en su Instagram y Marcos decidió presentar a su nueva pareja, Raúl Palma González.

La vedette conoció a Raúl Palma en Yucatán (Foto: Instagram/@niurka.oficial)

Reey Montaño, como es conocido en las redes sociales, es un modelo, empresario y influencer fitness originario de Yucatán, lugar donde actualmente radica La Mujer Escándalo. El novio de Niurka confesó que se conocieron en Mérida por medio de unas tías y la vedette compartió que él fue insistente para tener una relación con ella, por lo que ella cedió a salir con él sin importar la diferencia de edad.

“Cómo no voy a estar feliz si está bien pollito, me encanta porque me divierto mucho con esa gente bien tóxica que dice que parece mi nieto, pocos tienen el privilegio de un sugar baby”, dijo en la entrevista retomada del programa Hoy.

Niurka y Raúl han compartido diversos momentos de su relación con sus seguidores (Foto: Instagram/@niurka.oficial)

En la cuenta oficial de Raúl Palma se puede apreciar que el atleta se dedica a ofrecer shows como stripper, principalmente en Guadalajara en un club social llamado “Xico Antrx”. Reey Montaño también comparte imágenes de su gran musculatura en su cuenta de Instagram, además de las rutinas que realiza para tonificar su cuerpo.

Fue el 18 de septiembre cuando la vedette compartió las primeras fotografías junto a su nueva pareja. “El mar azul turquesa nos abraza... gracias, Raúl”, escribió la vedette en la descripción de la publicación, en donde también etiquetó a su novio. Los seguidores de Niurka reaccionaron a las imágenes, donde aseguraron que la diferencia de edad era muy notoria.

“Por un momento pensé que era su hijo. Qué bueno que a su edad todavía pueda conseguirse esos bebecitos”, escribió un usuario en la caja de comentarios. “Me había quedado con la idea de otro tipo, pero qué bueno, si algo no funciona, next”.

Niurka aún no ha revelado cuántos meses de relación tiene con el influencer (Foto: Instagram/@niurka.oficial)

Días después, publicó otras fotografías junto a su novio y aprovechó para enviar algunos mensajes a los internautas que criticaron su relación: “Hastash... y al que le pique, que se rasque”, escribió en una publicación realizada hace un par de días.

Anteriormente, la bailarina mantuvo un “noviazgo” con el cantante Marko Peña, pero esta relación causó polémica entre sus seguidores pues aseguraron que se trató de “un montaje” para poder impulsar la carrera del cantante.

Incluso la pareja había participado en el matutino Hoy, en donde aseguraron que estaban muy enamorados después de que Niurka trabajara en el video musical de Porque no te mueres. Supuestamente su relación había crecido tanto que hasta Marko tuvo la oportunidad de convivir con los hijos de la cubana.

Niurka y Marko Peña habían revelado su romance en "Hoy" (Foto: Instagram/@niurka.oficial)

Sin embargo, después de hacer “oficial” la relación, la vedette apareció en redes sociales con el entrenador físico de 31 años de edad, lo que dio por entendido que la relación entre ella y Peña se había terminado.

Mientras ella compartió que se encontraba realizando actividades en Yucatán de la mano de Raúl Palma y disfrutando de las diferentes atracciones que en el hotel, Peña borró todo el contenido en sus redes sociales relacionado a la actriz y esta misma acción fue replicada por parte de Marcos.

