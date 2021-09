Alicia Machado amenazó con golpear a Celia Lora en “La Casa de los Famosos”

La relación entre Celia Lora y Alicia Machado cada vez se vuelve más complicada dentro de "La casa de los famosos" (Fotos: Cuartoscuro/Instagram/@machadooficial)

Alicia Machado despotricó en contra de Celia Lora después de que habían presumido mantener una relación muy cercana en el reality show La casa de los famosos. Después de un roce entre las participantes, Alicia expuso que podía llegar a golpear a la playmate si es que su comportamiento continuaba siendo el mismo.

Pese a que al comienzo de La casa de los famosos parecía que entre Alicia Machado y Celia Lora existía una buena relación, pues inclusive compartieron un beso, el roce que nació entre ambas está tomando cada vez más fuerza y la ex Miss Universo aseguró no soportar más a la hija del cantante de El Tri.

En esta ocasión Machado expuso su enojo porque Celia habría hablado mal de ella a sus espaldas con otros participantes, algo que no seguirá permitiendo. “Como le vuelva a escuchar decir una madre mía le voy a voltear la cara de una cachetada para que me aprenda a respetar. (...) Le traigo unas ganas que no te imaginas”, arremetió la modelo.

Celia Lora y Alicia Machado compartieron un beso en La casa de los famosos después de una disputa, pero su relación volvió a ser de las más conflictivas en el reality (Foto: Youtube/@Actrices del Medio Mexicano)

Agregó que Lora sólo se estaba dedicando a ser una “amarra navajas” y escuchaba conversaciones ajenas con el fin de poder armar complots después, principalmente en contra de ella.

Alicia buscó tranquilizarse dando vueltas en una habitación, pero continuó hablando en contra de Celia y recordó su época detrás de las rejas en el Penal de Santa Martha Acatitla por haber atropellado y causado la muerte de una joven.

“Yo me imagino que en Santa Martha no se portaba así, porque me imagino que rápido la ponían así. Ahí sí la ponen pero así. Porque mató a alguien y lo atropelló. Me va a respetar. A ver si tiene los cojon*s. A mí me respeta la huev*na esta”, sentenció.

Alicia Machado arremetió en contra de Celia Lora, pero la playmate no ha hablado al respecto (Foto: Captura de pantalla)

Posteriormente, aseguró que durante el tiempo que su compañera estuvo en prisión sobrevivió gracias a que supuestamente fue una jefa carcelaria. Gracias al presunto poder que tenía la playmate en la cárcel es que habría podido salir sin haber sido agredida de gravedad, según Machado.

“¿Tú sabes lo que es un pran? Los pranes son los jefes de las cárceles, y trabajan como esta hija de put*, ¿me entiendes? Está cabr*n, nadie sobrevive a Santa Martha nada más porque eres bonita mi vida, esta hija de put*. Este juego es canicas y ya me ha hecho dos, tres maricad*s que yo dije esta hija de la chingad* es un pinch* pran, así trabaja, tiene psicología de pran”, explotó la ex reina de belleza.

No fue la única contra la que habló, pues también acusó a Manelyk, la última en integrarse al reality después de la salida de Kimberly Flores, de intentar debilitar a su equipo a partir de conquistar a alguno de sus amigos.

Celia Lora también ha tenido roces con otras integrantes de "Acapulco Shore" dentro de "La casa de los famosos" (Foto: Instagram/@celi_lora)

Anteriormente, Machado arremetió en contra de Gaby Spanic por haber roto la amistad que desde hace más de 25 años mantenían, pues decidió no votar por ella para salvarla de la nominación para que saliera de La casa.

Según Alicia, antes de entrar al reality ya se había puesto de acuerdo con Gaby, pues pactaron que ambas se iban a ayudar para continuar el mayor tiempo posible dentro del programa. A pesar del pacto previo, Spanic decidió utilizar su voto para salvar a Celia Lora. Alicia afirmó que Gaby es manipulable, lo cual fue aprovechado por la hija de Alejandro Lora.

“Yo sé porqué lo hizo, yo conozco a Gabriela mejor que todos ustedes juntos. Yo conozco a Gabriela, la conozco muy bien. Fue una salida muy inteligente, pero ella no me quiere aquí en esta posición. Una de las dos va a brillar, y va a ser ella”, dijo la venezolana.

