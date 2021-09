“Es una falsa”: Alicia Machado arremetió contra Gaby Spanic en “La Casa de los Famosos”

Alicia Machado arremetió en contra de su compatriota (Fotografía Instagram: machadooficial)

Tras los escándalos protagonizados por Alicia Machado en La Casa de los Famosos, donde ha sostenido fuertes discusiones y pleitos con Kimberly Flores y Celia Lora a causa de sus polémicas declaraciones, la ex reina de belleza ahora lanzó fuertes comentarios sobre su amiga Gaby Spanic por no haberla salvado de la eliminación.

Gaby Spanic, quien es amiga de Alicia Machado desde hace más de 25 años, fungió esta semana como líder de La Casa de los Famosos, lo cual le da inmunidad y el poder de elegir a un integrante para salvarlo de la nominación, pero decidió no utilizar su comodín para salvar a la modelo, lo cual causó su indignación.

Según Alicia, antes de entrar al reality ya se había puesto de acuerdo con Gaby, pues pactaron que ambas se iban a ayudar para continuar el mayor tiempo posible dentro del reality. A pesar del pacto previo, Spanic decidió utilizar su voto para salvar a Celia Lora, quien desde hace unos días mantiene una fuerte enemistad con la modelo venezolana.

Alicia se ha visto envuelta en conflictos con varias personas en el reality (Foto: captura de pantalla)

En una conversación con Pablo Montero y Cristina Eustace, Alicia expresó su enojo e indignación ante la situación:

“Yo sé porqué lo hizo, yo conozco a Gabriela mejor que todos ustedes juntos. Yo conozco a Gabriela, la conozco muy bien. Fue una salida muy inteligente, pero ella no me quiere aquí en esta posición. Una de las dos va a brillar, y va a ser ella”, dijo la venezolana.

Alicia afirmó que Gaby es manipulable, lo cual fue aprovechado por Celia, quien se le acercó para ganarse el voto con el que consiguió inmunidad esta semana, mientras que Machado tendrá que ser salvada por los televidentes, quienes podrán votar para salvarla de la eliminación hasta el próximo domingo.

La modelo venezolana ha tenido problemas con diversos integrantes de la casa debido a su fuerte carácter y su manera peculiar para decir las cosas. Hace unos días tuvo un pequeño roce con Gaby, pues le reclamó a Alicia no llevar a cabo ninguna de las tareas que se necesitan para mantener la higiene y el buen cuidado de la casa, mensaje el cual fue ignorado por la modelo, quien ignoró el mensaje y se fue sin decir nada.

Gaby Spanic decidió salvar a Celia Lora de la eliminación (Foto: Instagram)

Hace unos días, Alicia Machado arremetió en contra de Celia Lora de manera inesperada, pues aseguró que es una desconocida en el país donde se desarrolla el reality show, a diferencia de ella, quien goza de una gran fama en el territorio:

“A esta vieja no la conoce nadie en Estados Unidos, no saben ni quién es, saben que es la hija de un rockero que tampoco suena allá, by the way, ups, qué pena”, dijo la modelo venezolana.

Uriel del Toro trató de intervenir y pidió respeto para Celia y su padre Alex Lora, quien es uno de los cantantes de rock mexicano más famosos, pues su banda El Tri es reconocida internacionalmente.

Celia Lora también ha estado envuelta en coflictos en "La Casa de los Famosos" (Foto: captura de pantalla Instagram/@celi_lora)

A pesar de las palabras de Uriel, Alicia continuó con su argumento:

“Es la realidad, corazón. Si estamos hablando de fama y mamadas de este tipo y de estas estupideces, yo tengo una imagen en Estados Unidos muy distinta, y a mí sí me conocen y me conocen por mi trayectoria y mi trabajo, entonces yo tampoco puedo permitir que una concursante que está en el mismo nivel que el mío empiece ahora a amarrar navajas”.

