“A esta vieja no la conoce nadie”: Alicia Machado arremetió contra Celia Lora en La Casa de los Famosos

La actriz aseguró que Celia Lora buscó responsabilizarla de su pelea con Anahí Azali (Foto: Especial)

La Casa de los Famosos no deja de sorprender a los espectadores por las emociones que provoca ver los conflictos que surgen dentro de ella. Entre los llantos y las acusaciones, las personas se colocan al borde del asiento para saber a detalle cada situación vivida en este reality show.

En esta ocasión, la disputa estuvo protagonizada por la actriz Alicia Machado, quien arremetió en contra de Celia Lora y señaló que nadie la conoce en Estados Unidos, territorio donde ella ha formado una carrera que le ha dado nombre y fama.

“A esta vieja no la conoce nadie en Estados Unidos, no saben ni quién es, saben que es la hija de un rockero que tampoco suena allá, by the way, ups, qué pena”, le comentó a Roberto Romano y Uriel del Toro mientras ella se encontraba recostada en una cama, con unos lentes oscuros y una sudadera gris.

En cuanto escuchó esta declaración, Uriel la intentó calmar y le pidió que no se metiera con la hija de Alex Lora, uno de los más famosos cantantes de rock mexicano que formó la banda El Tri, conocida internacionalmente.

En su declaración mencionó que ni siquiera su padre, Alex Lora, es conocido en EEUU (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO)

Sin embargo, no le importó nada la advertencia y prosiguió con su crítica. En ella señaló que Celia había estado “amarrando navajas” para saber quién fue la responsable de su pelea con Anahí Izali.

“Es la realidad, corazón. Si estamos hablando de fama y mamadas de este tipo y de estas estupideces, yo tengo una imagen en Estados Unidos muy distinta, y a mí sí me conocen y me conocen por mi trayectoria y mi trabajo, entonces yo tampoco puedo permitir que una concursante que está en el mismo nivel que el mío empiece ahora a amarrar navajas”, dijo.

De acuerdo con su mensaje, Lora ha estado investigando con los demás concursantes sobre su pleito personal, y llegó a la conclusión de que Alicia Machado fue la responsable de “echar tierra” y generar el conflicto.

Fue el pasado fin de semana cuando las emociones se intensificaron, pues las dos integrantes del programa explotaron en descalificativos y hubo un intenso intercambio verbal que dio mucho de qué hablar entre los seguidores del programa producido en Estados Unidos.

Tras varios momentos tensos en lo que va del reality, Anahí Izali y Celia Lora se hicieron de palabras, pleito que fue captado por las grabaciones 24/7 y transmitido en la señal de internet de Telemundo.

La Casa de los Famosos ha sido lugar de la rivalidad entre Anahí Izali y Celia Lora, quienes se han dicho de todo (Fotos: @anahiizali / @celi_lora)

Desde el inicio del proyecto ambas mujeres ya habían mostrado su rechazo, y ahora Anahí enfrentó frontalmente a Celia a tal punto que la llamó “pinche asesina” y le recordó que estuvo en la cárcel hace unos años, cuando fue detenida por presuntamente manejar en estado de ebriedad y terminar con la vida de una persona en la Ciudad de México.

“Eres una pinche pendeja. ¿Qué me dices (que soy) ‘perra de la fama’? Tú eres una pinche asesina que estuviste en la cárcel, pinche Playboy y aquí tapándote siempre. Chinga a tu madre, a mí déjame en paz y dímelo en mi cara”, explotó Izali.

Celia Lora respondió de forma contundente, le recomendó que en vez de andar en pleitos se hiciera responsable de su hijo y aseguró que “es una escort”. Celia aseguró que Anahí tiene un hijo abandonado en Acapulco, hecho que la modelo desconoció y negó.

“Vete a cuidar a tu hijo en vez de estar aquí” respondió la playmate mexicana. “Ya estuviste en la cárcel”, insistió Anahí. “¿Y luego? Tú eres scort y hasta sé cuánto cobras, cobras 2 mil 500 pesos…¿ah, eso no es porno? Pobre idiota, qué bueno que te vas mañana”, reviró la hija de Chela Lora.

