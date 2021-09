Por qué Andrea Legarreta rechazó protagonizar una famosa telenovela de Televisa

Andrea Legarreta empezó su carrera artística participando en comerciales para televisión (Foto: Instagram /@andrealegarreta)

Andrea Legarreta comenzó su carrera artística desde que era muy joven y con el tiempo también se convirtió en la presentadora de diversos programas, por lo que alternaba la actuación con la conducción. En una entrevista con Faisy, la actriz reveló que rechazó protagonizar una de las telenovelas más famosas de Televisa: Tres mujeres.

La conductora de Hoy fue invitada a Faisy Nights y relató cómo empezó a conducir un programa de espectáculos y entretenimiento. “El periodista Guillermo Ochoa me invitó, y me habló: ‘Oiga, le interesaría venir a hacer los espectáculos, voy a regresar’, porque él tenía el programa Hoy mismo, muchos años no estuvo y regresó y yo: ‘este.. ¡Sí!’ y me pregunto: ‘¿usted sabe leer el prompter?’ aunque Andrea respondió que sí podía hacerlo, reveló que había mentido para quedarse en el puesto.

Andrea Legarreta lleva 21 años conduciendo el programa "Hoy" (Foto: Televisa/Las Estrellas)

La actriz reveló que mientras estuvo en el programa tuvo muchos aprendizajes en la conducción de una sección del espacio de noticias. “Con él yo tenía que proponer todo: yo armaba mis notas, me iba a las alfombras rojas, entrevistaba e íbamos a editar. Ahí aprendí muchísimo con él”.

Después de dos años de transmisión, el programa cambió de nombre y en ese cambio Legarreta tuvo que elegir entre quedarse a conducir o protagonizar una novela. “Ahí me dijeron: Hoy mismo se va a convertir en Hoy y va a salir todos los días’, porque cuando Guillermo Ochoa regresó sólo era los sábados y entonces yo estaba audicionando para una telenovela y me dijeron que tenía que elegir entre protagonizar la telenovela, que era Tres mujeres, que fue un trancazo o conducir y entonces preferí la conducción y aquí estoy”.

Legarreta ha sido objeto de críticas por sus comentarios en Hoy (Foto: Instagram/@andrealegarreta)

Andrea también compartió cómo llegó al grupo juvenil Fresas con crema en los años 80. “Como a los 15 años dije: hay que salirnos de la actuación, porque llega un momento en que no pareces niña ni señorita y no sabes si hay papeles para ti’, me dediqué a estudiar y de repente un día me dicen que va a haber audiciones para el grupo Fresas con crema [...] fui al casting y duré media hora”, dijo entre risas Legarreta.

Este paso inmediato le ayudó a comenzar para que presentara diversos programas. “Luis de Llano, quien era el que llevaba a Fresas con crema, me invita a un programa que se llamaba Música futura, entonces entro, sin imaginarme, a la conducción [...] entonces campechaneaba entre actuar y conducir”.

La conductora ha prestado su voz en el doblaje de películas (Foto: Televisa)

En el mismo late night show Andrea reveló que ya había tenido contacto desde muy pequeña con su ahora esposo Erik Rubín. “Cuando estaba en el Centro de Capacitación Infantil había un teatrito y veíamos pasar a los Timbiriches y lo veía pasar y decía: ‘¡Ay! Es el que me gusta más cómo canta y tenía fama de bonachón”.

Con el paso del tiempo, Legarreta empezó a sentir una atracción por el ex Timbiriche. “un día me empezó a entrar morbo y decía: mira esos brazotes. Me toca ir a cubrir uno de los reencuentros de Timbiriche, cuando él ya tenía el cabello cortito y blanco, y nos encontramos después en un antro y entonces Rafa Villafañe, el dueño del Baby’O, me invita a sentarme y entonces él dice: ‘oye negra, cómo ves que este wey dice que vas a ser la madre de sus hijos’, y ese wey tenía razón”.

Andrea Legarreta y Erik Rubín(Captura: @andrealegarreta/instagram)

