Mamá de Geraldine Bazán pidió una oportunidad laboral para Eleazar Gómez y Gabriel Soto

Rosalba Ortiz y Geraldine Bazán (Foto: Twitter@GossipVzla)

La mamá de Geraldine Bazán, Rosalba Ortiz, es muy cercana a la familia de Eleazar Gómez y desde el proceso legal que enfrentó recientemente ella lo apoyó. Por esto, decidió pedir por él y por su ex yerno, Gabriel Soto para que les dieran trabajo.

Fue a través de un encuentro con los medios, donde la señora Rosalba destacó que su ahijado, quién recientemente salió de la cárcel tras las denuncias por golpear e intentar estrangular a su entonces novia, la modelo peruana Stephanie Valenzuela, ya estaba en el intento de recobrar su vida.

“Ya pasó eso, espero que todos los involucrados estén tranquilos y está bien. (Eleazar) está buscando trabajo, por cierto, los productores también trabajo para Eleazar, Geraldine Bazán y Gabriel Soto”, remarcó.

Rosalba Ortiz ha defendido a Eleazar (Foto: Instagram@eleazargomez333/@geraldinebazan)

En noviembre de 20, la madre de Geraldine causó gran revuelo al acudir a la fiscalía dela alcaldía Benito Juárez en señal de apoyo a Eleazar.

La señora Rosalba, al volante de la camioneta en la que llegó con Ángel Claude, fue abordada por la prensa que se encuentra a las afueras de la fiscalía en la Ciudad de México, y aunque no quiso revelar más detalles sí se mostró solidaria con el hijo de su comadre.

Así lo dijo al preguntársele si se encontraba en el lugar en apoyo a Eleazar: “Claro que lo vamos a apoyar, pero será el juez el que determine, yo no sé, lo queremos mucho pero no sé que esté pasando, yo me acabo de enterar hace media hora, lo apoyamos estando con él, pero no somos justicia, el juez decide, la ley decide y la buena voluntad”

Al ser cuestionada por los reporteros acerca de la gravedad del caso, la señora dijo: “Yo no creo pero no sé, hay que saber las circunstancias, esto es muy lamentable, muy penoso, no sé decirles nada, gracias por estar aquí, pero ustedes también deberían apoyarlo, igual y apoyamos a la chica, pero no sabemos las circunstancias, no sabemos lo que pasó, vengo a petición de su mamá, aquí estamos, que es mi comadre. Su mamá está enferma, no puede venir, pero obviamente que está al pendiente, ella nos acaba de comunicar, yo no estaba enterada, pero ya están ahí atendiéndolo” finalizó en aquel entonces.

En cuanto a la petición de Rosalba por Gabriel Soto, es importante tener en cuenta que el actor estuvo casada Geraldine e, incluso, gracias a ese enlace existen las dos nietas de la señora Ortíz.

La mamá de Geraldine pidió que le dieran trabajo a su ex yerno(Foto: Captura TV Azteca)

No obstante, la tensión entre la ex pareja ha sido bastante notoria durante los últimos meses. Desde que Irina Baeva y Gabriel Soto formalizaron su relación, Geraldine Bazán se negó a hablar más sobre la situación sentimental del padre de sus hijas y su actual pareja.

En marzo de 2021, La actriz fue cuestionada por el reportero de Suelta la Sopa sobre sus conflictos con Irina Baeva y su recién destapado compromiso con Gabriel Soto.

A pesar de que no quiso reaccionar al compromiso de su ex pareja, sí se molestó cuando le pidieron su opinión sobre los acercamientos de la futura esposa de Gabriel Soto y sus hijas.

“No importa qué tan educado sea una, que tan buena onda sea una, ustedes siempre vienen con preguntas que ni al caso... muchas gracias, les mando un beso a todos aquellos que me tiran súper mala onda en su programa”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO