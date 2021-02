Más allá del escándalo con Gabriel Soto, cómo ha sido la relación de Irina Baeva con Geraldine Bazán y sus hijas

La relación entre Irina, Gabriel y Geraldine ha sido complicada durante los últimos años (IG: irinabaeva/gabrielsoto/geraldinebazan)

La relación entre Irina Baeva y Gabriel Soto siempre ha estado envuelta en la polémica. A su alrededor han surgido dimes y diretes sobre cómo inció y si existió acoso y tración hacia Geraldine Bazán, pero a unos años de que estalló la bomba, la actriz rusa ha dado más detalles de su relación con las hijas de la ex pareja de actores y que en su momento quiso acercarse a su rival de amores.

La modelo de 28 años se mostró más transparente que nunca en una conversación con Yordi Rosado, a quien le contó lo complicado que ha sido enamorarse de un hombre separado y el escándalo mediático que le trajo amenazas, insultos y ataques constantes.

“Hay mil versiones, mil historias, mil mentiras, y cosas ciertas. Y yo lo único que te puedo decir ahí es sí, a lo mejor fue precipitado, a lo mejor fue un error que pagué muy caro. Que lo sigo haciendo al día de hoy. Que lo hice por amor. Me enamoré. Me enamoré de un hombre que estaba separado. Que sí tenía una historia, que sí tenía un bagaje. Que no estaba en mi cartulina a los 20 años cuando yo decía, ‘Claro, quiero un hombre que se esté divorciando y que tenga hijos’. Claro que no. Pero así pasó. Las cosas de pronto se dan de la manera que se dan”, confesó Baeva.

Pero Irina fue más allá e incluso comentó que intentó acercarse a Geraldine Bazán y tiene una buena relación con Elisa Marie y Alexa Miranda, las hijas de la ex pareja.

“Yo quise hablar con ella, se lo pedí a Gabriel, pero nunca se dio. Mi intención nunca fue lastimar a nadie”, comentó la actriz rusa que ha forjado su carrera en México.

La famosa destacó que al final tanto Soto como ella decidieron hablar del tema con Geraldine Bazán, ya que no querían dañar a nadie ni hacer un escándalo mayor, pero finalmente no se concretó.

“La intención de ninguno de los dos era lastimar a nadie... yo pedí hablar personalmente con ella porque a mí no me gusta llevar las cosas al medio del espectáculo. Yo creo que se tiene que hablar, yo soy de hablar las cosas frente a frente, la gente que me conoce sabe que soy de hablar las cosas de frente, pero nunca se dio”, recalcó.

Irina Baeva señaló que actualmente tiene una excelente relación con las hijas de Gabriel Soto y Geraldine Bazán e incluso las aprecia porque ya son muy cercanas.

“Es complicado, pero es ir conociéndonos, es hacer recuerdos, construyendo algo que de pronto es complicado porque puede existir un prejuicio de parte de ellas. Pero hemos vivido algunas cosas”, dijo sobre su convivencia con las niñas.

(Foto: Instagram de Geraldine Bazán)

Relató que en algunas ocasiones ha recibido apoyo de las hijas de Geraldine Bazán y recordó un episodio en particular: “Yo estaba muy triste... yo estaba llorando y que llegara Elisa, me diera un abrazo y me apoyara en una situación complicada, dices por qué si una niña de 11 años que entiende más allá o conecta o siente”.

“No me gusta hablar del tema por respeto, no doy mayor detalle, pero recibir muestras de cariño cuando ves todo lo que está pasando del otro lado, en el sentido mediático y todos despotrican en tu contra, pero en el hogar te sientes en seguridad y ves este tipo de muestras de cariño”, concluyó.

Recalcó que ha decidido formar “un ambiente de armonía y de paz” para que todo funcione como debe ser en su hogar.

Gabriel Soto e Irina Baeva confirmaron su compromiso el mes pasado, con lo que aseguraron que su amor es más fuerte que los escándalos que han protagonizado desde hace casi tres años.

