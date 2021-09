Cómo celebró su baby shower Ximena Navarrete

En las últimas fotos que ha compartido Navarrete se puede notar un gran incremento de tamaño de su pancita (Foto: Instagram/@ximenanr)

Ximena Navarrete ha compartido diversos momentos sobre su embarazo, desde la noticia de su bebé, como el baby bump (el crecimiento de su pancita de embarazo), así como el sex reveal. La tarde de este miércoles subió a sus redes sociales las fotos de su baby shower.

Fue a través de la cuenta oficial de Instagram de la ex Miss Universo donde mostró los detalles de la reunión íntima que tuvo. “#Baby blessing #Love gracias a todas por el detalle y el amor”, fueron las palabras que acompañaron la publicación.

La vestimenta que decidió utilizar Navarrete fue un atuendo completamente blanco, con este outfit logró destacar su pancita de embarazo. También portó una diadema de flores como accesorio.

Así fue la ceremonia en el baby shower (Foto: Instagram/@ximenanr)

En otra de las imágenes se puede ver a la esposa de Juan Carlos Valladares en una ceremonia, formando un círculo con sus invitadas y en el centro una vela de gran tamaño rodeadas de flores.

Las fotografías se viralizaron en las páginas de seguidores de la ex Miss Universo y en los comentarios destacaron los mensajes de apoyo y adoración hacia Ximena. “Te ves hermosa Xime”, “divina”, “wow, estás bellísima”, “su pancita de embarazo, está enorme”, “una belleza”, “qué guapa se ve”, “el embarazo le sentó de maravilla”, “que bonita te vez embarazada, felicidades”, “más guapa imposible”, “guapísima te deseo lo mejor en tu nueva vida de mamá”, fueron algunos de los mensajes que se pueden leer en redes sociales.

Así se veía la pancita de Ximena a las 20 semanas de embarazo (Foto: Instagram/@ximenanr)

Desde junio de este año, Navarrete reveló que está esperando una bebé tras los grandes esfuerzos de ella y su pareja para nuevamente quedar embarazada. Desde un inicio confesó que no fue un proceso fácil de atravesar, pues no sólo se tuvo que enfrentar al duelo de perder al que sería su primer hijo, sino que tuvo que someterse a estudios y tratamientos para finalmente cumplir su sueño de ser madre.

La ex Miss Universo reveló que se sometió a una prueba llamada hormona antimülleriana en el que se determina cómo es la reserva ovárica, es decir, qué tan fértil es una mujer según el número de ovarios que tiene.

Lamentablemente se dio cuenta de que su reserva era baja, por lo que sería difícil que volviera a quedar embarazada y no es algo que se pueda prevenir. “Cada vez pasa más que mujeres jóvenes, entre los 25 y 30, están presentando número muy bajos, yo no sé, a mí la explicación que me dijeron es que así nací, es genético”

Ximena y Juan Carlos protagonizaron la portada de "¡Hola!" de México (Foto: Instagram @ximenanr)

Por lo que se tuvo someter a un largo tratamiento de fertilidad, el cual consiste en inyectarse varios medicamentos, entre los que incluyen hormonas, para hacer más alta la probabilidad de poder embarazarse.

“Sí es bastante cansado, la verdad es que las que hemos pasado por esto sabemos que es un proceso muy cansado, pero como siempre lo he dicho, hay luz al final del camino, hay muchas cosas que se pueden hacer, entonces hay que tener mucha paciencia”, dijo.

También compartió su sentir al respecto. “Es mucha espera, mucha incertidumbre, estás siempre rezando para que salgan bien, para que fecunden bien y luego, les toman la muestra para analizarlos y que salgan bien, todo el tiempo es estar así, pero al final de cuentas vale la pena”, confesó la ex reina de belleza.

Ximena y Valladares se casaron el 1 de abril de 2017 (Foto: Instagram @ximenanr)

Después de tantos esfuerzos, al primer intento de que quedara embarazada in vitro, tuvo éxito. Ahora, Navarrete desconoce si buscará tener otro bebé, pues actualmente sólo está preocupada por que su hija nazca bien y aprender a ser mamá después de ello, además de que considera que es un tema que tiene que platicar con su esposo, pues tampoco será un proceso fácil el volver a embarazarse.

