“Es mucha incertidumbre”: Ximena Navarrete explicó cómo fue su proceso para volver a embarazarse

Ximena Navarrete reveló detalles de cómo fue su proceso para quedar embarazada tras la pérdida de su primer hijo (Foto: Instagram/@ximenanr)

La ex Miss Universo Ximena Navarrete está en su sexto mes de gestación tras la pérdida de su primer bebé, pero no habría sido posible sin un tratamiento de fertilidad, del cual reveló todos los detalles para que otras mujeres en su situación puedan ser madres.

Ximena Navarrete, desde junio de este año, reveló que está esperando una bebé tras grandes esfuerzos de ella y su pareja Juan Carlos Valladares de nuevamente quedar embarazada. Desde un principio confesó que no fue un proceso fácil de atravesar, pues no sólo se tuvo que enfrentar al duelo de perder a su primer futuro hijo, sino que tuvo que someterse a estudios y tratamientos para finalmente cumplir su sueño de ser madre.

En una transmisión en vivo con la cuenta de Instagram 5_to_love, la ex Miss Universo reveló que se sometió a una prueba llamada hormona antimülleriana en el que se determina cómo es la reserva ovárica, es decir, qué tan fértil es una mujer según el número de ovarios que tiene.

Ximena tendrá una hija que nacerá entre octubre y noviembre (Foto: Instagram/@ximenanr)

Lamentablemente, en su caso se dio cuenta de que su reserva es baja, por lo que sería difícil que volviera a quedar embarazada y no es algo que se pueda prevenir. “Cada vez pasa más que mujeres jóvenes, entre los 25 y 30, están presentando número muy bajos, yo no sé, a mí la explicación que me dijeron es que así nací, es genético”, explicó.

Posterior a ello, se sometió a un largo y cansado tratamiento de fertilidad, el cual consiste en inyectarse varios medicamentos, entre los que incluyen hormonas, para hacer más alta la probabilidad de poder embarazarse.

“Sí es bastante cansado, la verdad es que las que hemos pasado por esto sabemos que es un proceso muy cansado, pero como siempre lo he dicho, hay luz al final del camino, hay muchas cosas que se pueden hacer, entonces hay que tener mucha paciencia”, dijo.

La ex Miss Universo tuvo que someterse a un largo tratamiento de fertilidad para poder embarazarse, por lo que no sabe si buscará tener otro bebé en un futuro (Foto: Instagram/@ximenanr)

Después tuvo que someterse a extracciones de óvulo, en las que siempre tuvo dudas, pues no sabía si en realidad todo lo que hacía valdría la pena. “Yo cuando me hacía las extracciones decía: ‘¿Será que sí lo voy a conseguir, será que no?’”, expresó.

El proceso no sólo fue cansado por todo aquello que tuvo que hacer, sino porque las emociones que siempre estaban presentes y la expectativa no la dejaba en paz.

“Es mucha espera, mucha incertidumbre, estás siempre rezando para que salgan bien, para que fecunden bien y luego, les toman la muestra para analizarlos y que salgan bien, todo el tiempo es estar así, pero al final de cuentas vale la pena”, confesó la ex reina de belleza.

Después de tantos esfuerzos, al primer intento de que quedara embarazada in vitro, tuvo éxito.

Navarrete aseguró que su esposo fue parte fundamental de este proceso, ya que él la acompañó en todo momento y la ayudó a administrarse el medicamento correspondiente (Foto: Instagram @ximenanr)

Ximena narró que su familia y su esposo fueron parte esencial en este proceso, pues ellos le ofrecieron ayuda y la acompañaron a lo largo de su tratamiento, pero fueron muy pocas las personas a las que les reveló qué estaba haciendo para volver a quedar embarazada.

Ahora, Navarrete desconoce si buscará tener otro bebé a futuro, pues actualmente sólo está preocupada por que su hija nazca bien y aprender a ser mamá después de ello, además de que considera que es un tema que tiene que platicar con su esposo, pues tampoco será un proceso fácil el volver a embarazarse.

“No es algo que tenga decidido yo en este momento, tendré que platicarlo con mi esposo, pero, lo que una paciente debe de esperar, después de tener a su bebé, para empezar con estimulaciones, tendría que ser, entre 10 y 11 meses, ya veremos qué dice el futuro, porque primero tendrá que nacer esta bebé y tendré yo que aprender a ser mamá y tendrán que pasar otras cosas”, confesó Ximena.

