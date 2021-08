Cómo luce Ximena Navarrete con casi seis meses de embarazo

La modelo participó como jurado en el concurso de "Miss Universo 2012" (Foto: Instagram/@ximenanr)

Ximena Navarrete ha pasado la mayor parte de su embarazo en España junto a su esposo Juan Carlos Valladares. La Reina de Belleza lleva 23 semanas de gestación, lo que representa casi seis meses de su proceso y con una imagen demostró que su pancita ya es más grande.

Fue a través de sus historias de Instagram donde compartió una imagen comparativa en blanco y negro entre sus 20 y 23 semanas de embarazo; la modelo acompaño la imagen con un pequeño. “La princesa crece”. Y es que se puede apreciar que el cambio es muy visible a pesar de que solo hayan transcurrido tres semanas entre una fotografía y la otra.

Así se ve el embarazo de Ximena a las 23 semanas de gestación (Foto: Instagram/@ximenanr)

En otras imágenes compartidas por la modelo el día de ayer miércoles, también se puede notar el gran incremento de tamaño de su bebé. En un momento tierno, Ximena y su ahijada Raquel compartieron un momento juntas, donde se sentaron a comer unos churros con chocolate y con una descripción de lo que hablaba con la pequeña.

“Mi ahijada Raquel y yo comiendo churros con chocolate… Hoy le conté a Raquel, que todo lo que estoy comiendo yo es lo mismo que come la bebé en mi pancita. Raquel no podía creer que su primita adentro de mi ya está probando el chocolate que a ella tanto le gusta”.

Ximena y Juan Carlos protagonizaron la portada de "¡Hola!" de México (Foto: Instagram @ximenanr)

Navarrete y Juan Carlos revelaron que tendrían un bebé el 07 de julio a través de un post en la red social de imágenes. “Mi cielo se pinta de colores con el arcoíris más deseado y esperado de mi vida. Mi bebé, ni te imaginas todo lo que hemos soñado con tenerte en nuestra familia. Te amamos y esperamos con todo nuestro corazón, amor e ilusión”.

Para el 02 de julio decidieron hacer una reunión para el gender reveal y fue el momento en el que se conoció que iba a ser una niña. “Mi bebé, eres un sueño hecho realidad, espero ser buena mamá y ser un medio para educarte, guiarte, ayudarte a cumplir tus sueños y tu misión en este mundo. Te amo desde hace mucho tiempo. Por ahí leí que cuando una mujer o pareja desea tanto, tanto a un bebé es porque el alma de ese bebé también te está buscando a ti para encontrarse”, añadió en la descripción.

Ximena fue Miss Universo 2010 (Foto: Instagram/@ximenanr)

Este es el segundo embarazo que ha tenido la tapatía pues había perdido un bebé anteriormente. “Me embaracé, perdí el bebé que estaba esperando, era niño. Lo perdí a las 15 semanas”, contó al programa Hoy.

También compartió como fue este momento. “Es bien difícil de vivir, porque hay mucha incertidumbre. Es un proceso que lleva de la mano mucho dolor, es el cansancio, es el medicamento, es el intentar un tratamiento, intentar otro. Por eso he decidido que sí lo tengo que hablar”, relató la modelo de 33 años.

Ximena compartió las complicaciones que tuvo su hijo en su desarrollo. “Ese bebé, me hicieron una biopsia cuando todavía el bebé estaba vivo, y nos pudimos enterar que lo que tenía era un trisomía, una malformación genética que es incompatible con la vida, o sea, el bebé no iba a poder nacer, no iba a poder respirar, venían muchas cosas mal”.

Ximena y Valladares se casaron el 1 de abril de 2017 (Instagram: ximenanr)

Navarrete describió cómo fue que se dio cuenta de que tenía problemas para concebir. “Yo la verdad vi como a cuatro o cinco ginecólogos y todos me decían que todo estaba bien. Yo en ese momento en el que perdí al bebé tenía 30 años, pues bueno, es una edad relativamente buena para estar buscando un bebé”.

