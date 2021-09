Paulina, la hija de Peña Nieto, se comprometió con Fer Tena: “Sí un millón de veces”

Paulina Peña anunció a través de sus redes sociales que se comprometió con Fernando Tena, su novio desde hace seis años (Foto: Instagram/@paaulinapepretelini)

Paulina Peña anunció a través de sus redes sociales que dio el siguiente paso en su noviazgo con su pareja, Fernando Tena, pues le propusieron matrimonio y ella aceptó sin dudarlo.

Este miércoles 15 de septiembre Paulina Peña compartió a través de su cuenta de Instagram que su novio Fernando decidió entregarle el anillo de compromiso en Nueva York y en medio de las lágrimas de felicidad que la propuesta le ocasionó, aceptó gustosa.

En la serie de imágenes, se ve cómo Tena Alonso se arrodilló frente a la hija de Enrique Peña Nieto, le mostró la sortija y ella comenzó a llorar para finalmente darle el “sí”. “Sí un millón de veces y para siempre. Te amo”, escribió Paulina en la descripción de su publicación.

Fernando y Paulina han sostenido por más de seis años el noviazgo que próximamente los llevará al altar.

Paulina compartió cuatro imágenes de cómo Fernando le pidió matrimonio en Nueva York (Foto: Instagram/@paaulinapepretelini)

Anteriormente ella ya había mostrado sus deseos de llegar al altar en compañía de Tena, aunque en su momento externó su interés en disfrutar la etapa de noviazgo con tranquilidad y sin presiones por el compromiso.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la mayor de los Peña Pretelini escribió: “Claro que quiero casarme, es algo que me da muchísima ilusión. Y bueno, yo quiero cuatro (hijos), pero Fer dice que con tres son suficientes”, por lo que dejó claro que también planea formar una familia con el hijo de Luis Fernando Tena.

Y es que el pasado marzo la influencer festejó que ella y su novio cumplieron seis años de haber comenzado su relación, pues fue en 2015 cuando decidieron unir sus vidas. “Y encontré alguien que me sacudió el alma; agarré su mano, me abracé de sus besos, me empapé en su tiempo y quiero quedarme ahí, aunque sea un ratito, de esos ratitos que duran toda la vida”, escribió Paulina en su primer aniversario.

Paulina y Fernando se conocieron en 2014, desde entonces su relación tomó cada vez más fuerza y siempre retratan sus mejores momentos en redes sociales (Foto: Instagram/@paaulinapepretelini)

La publicación de Peña Petrinelini hasta el momento ha reunido las felicitaciones de distintos deportistas, modelos, actrices y seguidores, entre los que se encuentra Tania Ruiz, la novia de Enrique Peña Nieto, quien escribió en la sección de comentarios: “Los amo!!!! Hermosa pareja!! Que siempre sean muy felices y que sigan con ese gran amor, respeto y confianza. La más feliz por ustedes. Ya saben que los adoro!!!”.

Desde hace dos años explotó el rumor en el que se aseguró que Paulina llegaría al altar ocultándose de todos. Se decía que la influencer se habría comprometido cuando cumplió cuatro años de noviazgo con Fernando Tena, pero no ella misma tuvo que salir a desmentir la información y aseguró que en redes sociales la gente quería decir mentiras sobre su vida y sacar de contexto eventos para poder “ganar likes”.

Paulina ya había externado sus deseos por formar una familia con su hoy prometido (Foto: Instagram/@paaulinapepretelini)

Paulina Peña conoció a Fernando Tena durante una fiesta de Halloween en 2014. Él es el hijo del ex futbolista y ex entrenador de la selección de fútbol mexicana, Luis Fernando Tena.

Desde que empezara su relación, la pareja ha compartido en redes sociales fotografías de su día a día, mostrando escenas de sus viajes, momentos familiares y eventos sociales a los que asisten.

“Me fascina su humildad y su nobleza, es el más acoplado a cualquier circunstancia con la mejor actitud; es súper positivo, siempre está de buenas, sonriendo e intenta que todos los que estamos cerca seamos felices, es súper líder” dijo Paulina sobre su novio en una entrevista con la revista Quién.

SEGUIR LEYENDO: