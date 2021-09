Las fotos inéditas de la boda de Altair Jarabo

La pareja se dio el Oui en Francia (Foto: Instagram/@altairjarabo)

El pasado 16 de agosto la actriz mexicana Altair Jarabo y el empresario Frederic García se casaron en la ciudad de Paris, Francia, dicho evento fue catalogado por varios medios como “una boda de ensueño”. Ambos contrajeron nupcias por lo civil con una pequeña ceremonia para posteriormente celebrarlo en un castillo con una lujosa fiesta en donde sólo asistieron familiares y amigos cercanos a ellos.

Recientemente la pareja compartió, a través de sus cuentas personales de Instagram, nuevas fotografías de dicho evento. En el post de Jarabo dejó en claro lo importante que fue ese día en su vida.

“Aunque mi sonrisa lo dice todo, no cabrá en ninguna foto la emoción que fue haberme casado contigo, @fglecercle. Momentos inolvidables y felices. Los vivimos rodeados de familia y amigos que expresaron muchísimo amor con su presencia”, escribió la actriz.

Altair aseguró que seguirá buscando proyectos actorales en México (Foto: Instagram/@fglecercle)

Por su parte, el excónsul honorario de Francia en México le dedicó unas emotivas palabras en su idioma natal a la estrella de telenovelas: “Una emoción única. Qué felicidad. Te amo”, compartió García. Ante ello, su esposa reaccionó a la publicación escribiéndole en los comentarios lo mucho que la hace feliz el que estén juntos: “¡Qué gran momento! Toda la felicidad del mundo en la decisión de unir mi vida a la tuya”.

La semana pasada, Altair Jarabo concedió una entrevista a la revista People en Español, en ella reveló dónde tienen planeado vivir tras su boda, además, aprovechó para desmentir que su enlace matrimonial marque el fin de su carrera como actriz: “La gente dice: ‘¿Ya no vas a vivir en México?’, les digo, no, no, no, de ninguna manera, mi base está en México, mi trabajo y mi familia también. Yo creo que voy a trabajar en México pronto y… a ver, mi familia está en México, yo soy mexicana y ahí nos conocimos, aunque tengamos aquí una base y estamos aquí de momento (en París), no, no, yo no me puedo deslindar de México de ninguna manera”, explicó.

El excónsul de Francia en México compartió las instantáneas en blanco y negro (Foto: Instagram/@fglecercle)

Jarabo dejó en claro que cuenta con el apoyo de su ahora esposo para continuar con su carrera artística. “Sigo con ganas de trabajar y de entrar a un proyecto. En cuanto salga un proyecto será cuestión de estudiar si es en México o es en Miami… Frédéric ha sido muy abierto a acompañarme a lo que yo tengo que hacer y eso se lo agradezco inmensamente, así que tengo la tranquilidad de que ambos vamos a seguir cumpliendo nuestras metas”.

La intérprete de múltiples antagónicos volvió a asegurar que no dejará a su familia ni el país aunque tenga un nuevo hogar en Francia.

Jarabo también buscará proyectos televisivos en Miami (Foto: Instagram/@fglecercle)

Finalmente, Jarabo habló de su deseo de convertirse en madre, pero por el momento no está en sus próximos planes.

“En plazo corto no, quiero pensar que me llamará la naturaleza y si es así, Frédéric sabe que será un proceso juntos y él lo haría encantado, pero de momento sería una mentira decirte que ya quiero babies, la verdad es que no lo veo pronto”, confesó.

Cuando se reveló que ambos estaban saliendo, las opiniones respecto a su gran diferencia de edad destacaron, ya que la actriz de telenovelas tiene 35 años, mientras que el empresario tiene 54.

