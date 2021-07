Altair Jarabo reveló los detalles de su próxima boda: “me pone nerviosa”

La actriz Altaír Jarabo y el empresario Frédéric García están comprometidos y ya están planeando su boda (Foto: Instagram/@altairjarabo)

La actriz Altair Jarabo anunció su compromiso con el empresario y excónsul de Francia en México, Frédéric García a finales del mes abril y recientemente reveló que su boda será en Francia, muy íntima, entre familiares y amigos muy cercanos, pues desde pequeña soñó que su boda sería así.

“Yo cerraba los ojos y nunca me imaginé una de esas cosas de 500 personas. La verdad no va conmigo, tampoco va con él y no creo tampoco invitar por compromiso. Va a ser algo íntimo”, comentó Altair para la revista Quién.

La intérprete compartió la emoción que le ha dejado pensar en todos los detalles de la ceremonia. “Estoy súper ilusionada que por primera vez vamos a estar en la misma ciudad amigos, familia, Frédéric, que representa al amor. Vamos a estar todos juntos. Tenemos algunos planes de cenar aquí, de salir allá, de ir a lugares emblemáticos de París. Me ilusiona mucho esta etapa, también me pone nerviosa porque no sé qué voy a hacer con todos juntos, pero creo que no puede salir mal”.

Altair Jarabo junto a Frédéric García en un encuentro con Bouchra Boudchiche Boucetta, directora de asuntos para las Américas en Marruecos, el pasado 28 de marzo (Foto: Twitter/@altairJoficial)

Jarabo detalló el vestido de sus sueños pues no le agradan ciertos detalles de los vestidos tradicionales y esperaba que algún diseñador mexicano realizara su vestimenta, pero no fue así. “Siempre quise un vestido memorable, femenino, pero no muy cursi, la verdad no me gusta mucho el faralao (ondas) ni los garigoles, así que no va a ser un vestido cursi, y muy a mi pesar no va a ser mexicano”.

La actriz de 34 años confesó que después de celebrar su unión no tienen planes de una luna de miel, pues argumentó que los lugares que han visitado como pareja forman parte de sus viajes de boda. “Desde que conocí a Frédéric hemos hecho cuatro viajes largos y grandes, entonces, ya sólo este tema de la boda... lo que queremos es descansar y por otro lado vamos a estar aquí, van a estar familia y amigos. Muy probablemente nos quedemos aquí un ratito” detalló.

Así fue como Altaír Jarabo compartió su compromiso con el empresario Frédéric García (foto: Instagram/@altairjarabo)

La pareja dio a conocer su unión a través de las redes sociales a finales del mes de abril. La intérprete reconocida por sus personajes antagónicos compartió su felicidad con sus seguidores: “Quiero compartirles una noticia muy especial. ¡Frédéric García y yo estamos comprometidos. Me caso con este hombre maravilloso!”, escribió la actriz junto a una fotografía de ambos.

“Me llena de alegría la idea de compartir la vida con él, porque lo admiro tanto por su inteligencia como por su nobleza. Que me inspira, me cuida, me hace la mujer más feliz. Él lo sabe porque se lo digo todos los días: lo amo y quiero verlo pleno y lleno de sueños toda la vida”, finalizó.

Anteriormente, Altair ya había hablado sobre su relación, aunque todavía con extremo hermetismo, sin revelar la identidad del novio, y aseguró se encontraba plenamente enamorada y feliz.

Altair Jarabo ha sido criticada por supuestamente realizarse cirugías plásticas (foto: YouTube/Mara Patricia Castañeda)

Incluso, unas semanas antes de este anuncio tan importante para ella adelantó que daría una sorpresa a todos sus seguidores en relación a su noviazgo, aunque no ofreció más detalles hasta que en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda aclaró sus intenciones de contraer matrimonio y de “formar una familia”.

“En este momento estoy en una relación, no lo había dicho antes, pero sí estoy en una relación desde hace tres meses. Va muy bien, va muy linda. Sí me gustaría todo el paquete, no te miento, sí me gustaría casarme y tener hijos. Con la persona adecuada es un camino que sí me gustaría”, reveló Altair a través del canal de YouTube de la periodista.

Este fue el polémico vestido que decidió usar Jarabo en la boda de su amiga Marlene Favela (Foto: Instagram/@altairjarabo)

También dijo cómo era la relación con su actual prometido “Estoy en paz, me siento como que puedo ser yo y me siento muy bien. Muy, muy bien (…) Hay que estar en paz, hay relaciones que te quitan el sueño y no puedes dormir, y hay unas en donde estás contento; todo se acomoda y es como debe ser. Y no lo sabes hasta que lo vives”.

