Cuáles son los planes de Altair Jarabo después de su boda en Francia

El esposo de Altair actualmente es director de "TransparentBusiness" en México, una plataforma de gestión de trabajo remoto (Foto: Instagram/@altairjarabo)

Altair Jarabo y el empresario francés Frédéric García se casaron el 16 de agosto de este año y después de realizar su boda en un castillo ubicado en Francia, la actriz habló sobre sus próximos proyectos en el medio artístico y personal.

En una entrevista otorgada a la revista People, la actriz aseguró que seguirá viviendo y trabajando en México. “Siempre que me preguntan la gente dice: ‘¿Ya no vas a vivir en México?’, y les digo: ‘No, no, no, de ninguna manera, mi base está en México, mi trabajo y mi familia también’. Y me preguntan si ya me voy a casar y ya me voy a guardar en mi casa. No, yo sigo pendiente de muchas metas que tengo y de muchas realizaciones que están pendientes”, comentó.

La pareja se dio el "Oui" en Francia (Foto: Instagram/@altairjarabo)

Jarabo dejó en claro que cuenta con el apoyo de su ahora esposo para continuar con su carrera artística. “Sigo con ganas de trabajar y de entrar a un proyecto. En cuanto salga un proyecto será cuestión de estudiar si es en México o es en Miami… Frédéric ha sido muy abierto a acompañarme a lo que yo tengo que hacer y eso se lo agradezco inmensamente, así que tengo la tranquilidad de que ambos vamos a seguir cumpliendo nuestras metas”.

La intérprete de múltiples antagónicos volvió a asegurar que no dejará a su familia ni el país aunque tenga un nuevo hogar en Francia. “Yo creo que voy a trabajar en México pronto y mi familia está en México, yo soy mexicana, ahí nos conocimos y, aunque tengamos aquí una base y estemos ahora de momento, no, yo no me puedo deslindar de México de ninguna manera”.

Altair Jarabo junto a Frédéric García en un encuentro con Bouchra Boudchiche Boucetta, directora de asuntos para las Américas en Marruecos (Foto: Twitter/@altairJoficial)

Finalmente la actriz de 35 años de edad habló de su deseo de convertirse en madre, pero no está en sus planes próximos. “En plazo corto no, quiero pensar que me llamará la naturaleza y si es así, Frédéric sabe que será un proceso juntos y él lo haría encantado, pero de momento sería una mentira decirte que ya quiero babies, la verdad es que no lo veo pronto”.

Anteriormente, Altaír ya había hablado sobre su relación, aunque todavía con extremo hermetismo, sin revelar la identidad del novio, y aseguró se encontraba plenamente enamorada y feliz. Cuando finalmente Jarabo reveló que estaba en una relación con el francés Frédéric García, las opiniones respecto a su gran diferencia de edad destacaron, ya que la actriz de telenovelas tiene 35 años, mientras que el empresario tiene 54.

Así fue como Altaír Jarabo compartió su unión por la vía civil (Foto: Instagram/@altairjarabo)

Fue en abril de este año cuando la actriz anunció su compromiso con el empresario y excónsul de Francia en México. Esta noticia fue una gran sorpresa, pues ya había revelado a sus seguidores que tenía una sorpresa para ellos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz antagónica en la telenovela En Nombre Del Amor anunció la noticia con mucha emoción: “Quiero compartirles una noticia muy especial. ¡Frédéric García y yo estamos comprometidos!, ¡me caso con este hombre maravilloso!”, escribió la actriz junto a una fotografía de ambos.

La actriz Altaír Jarabo y el empresario Frédéric García se comprometieron a principios de 2021 (Foto: Instagram/@quiencom)

“Me llena de alegría la idea de compartir la vida con él, porque lo admiro tanto por su inteligencia como por su nobleza. Que me inspira, me cuida, me hace la mujer más feliz. Él lo sabe porque se lo digo todos los días: lo amo y quiero verlo pleno y lleno de sueños toda la vida”, concluyó.

De acuerdo con el periodista de espectáculos Joel O’Farril, el castillo Château de Vallery, donde se llevó a cabo la fiesta, se pone en renta para bodas a un precio de 313 mil pesos mexicanos, pero por la actual pandemia por COVID-19 y la baja demanda, el precio disminuyó a 268 mil pesos mexicanos.

