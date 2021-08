“Es un hombre ignorante”: María Conchita Alonso se lanzó contra Pepe Aguilar

La actriz y cantautora venezolana catalogó a Pepe Aguilar como una persona ignorante e inconsciente (Fotos: Cuartoscuro)

La cantautora y actriz venezolana María Conchita Alonso arremetió contra el cantante Pepe Aguilar durante una entrevista para Suelta la Sopa, en donde catalogó al intérprete como un hombre ignorante e inconsciente.

“Es muy inconsciente. Es un hombre ignorante. No sabe la realidad”, comentó la intérprete de Noche de Copas.

La venezolana reaccionó de tal manera luego de que se le cuestionara su postura ante la petición que le hizo Aguilar a sus colaboradores y trabajadores. El cantante aseguró que para poder continuar laborando con él es indispensable que cuenten con su cuadro completo de vacunación contra COVID-19.

La actriz de 64 años también mencionó que no se vacunará contra el COVID-19 (Foto: Twitter/@MariaConchita_A)

“Respeto mucho la decisión de cada quien, pero la respeto siempre y cuando esas decisiones no afecten a terceros. En este caso, que la gente no se quiera vacunar en países como Estados Unidos en donde sobran las vacunas se me hace, con todo respeto, una irresponsabilidad y denota una gran ignorancia. Tu derecho se acaba donde empieza el mío”, expresó el cantante a través de un video de Instagram el pasado 18 de julio.

El intérprete de Por Mujeres Como Tú explicó que se toma tan en serio el tema de la vacunación que creó como regla que “mientras no se vacunen, no pueden trabajar conmigo; nadie puede trabajar conmigo que no esté vacunado”.

“Nadie puede trabajar conmigo que no esté vacunado, ¿y qué me van a decir? Que es anticonstitucional, (pero) en mi casa, ‘my rules’ (mis reglas); en mi espectáculo, mis colaboradores están en mi casa y, si quieren trabajar conmigo, ‘they have to be under my rules’ (deben estar bajo mis reglas), punto”, añadió.

El cantante señaló que no trabajará con nadie que no se haya vacunado (Foto: Instagram/@pepeaguilar_oficial)

Por su parte, María Conchita Alonso señaló que jamás se pondría la vacuna: “¡Me muero antes! Sabiendo todo lo que sé sería estúpid* de mi parte, o sería tonta hacerlo”.

Asimismo, comentó con gran molestia, su opinión sobre los padres que hacen que sus hijos porten cubrebocas: “Cuando veo a los niños con las máscaras puestas, yo quiero caerle a golpes a los padres”, mencionó la actriz.

Por otra parte, salió en defensa de Paty Navidad, quien recientemente se contagió en las grabaciones de nuevo reality show.

María Conchita Alonso defendió a su amiga Paty Navidad tras ser criticada por su postura sobre la pandemia sanitaria (Foto: Instagram/@patricianavidad)

“Ella jamás ha dicho que no cree en el virus, ella dice lo mismo que yo: no creemos mucho en lo que dicen respecto al virus. Creemos que es una ‘plandemia’, no es una pandemia, y por supuesto que lo cree y le dio, como me dio a mí. La gente lo malinterpreta, ella jamás ha dicho que no cree que existe, claro que existe ”.

También señaló que Navidad se encuentra bien, sin embargó lamentó los ataques que ha recibido su amiga ante su postura de la pandemia sanitaria por COVID-19.

“A la pobre le han dicho que ojalá se muera, o sea es muy triste que hoy en día la gente no pueda tener su opinión, que estés de acuerdo o no con ella, debes de ser respetada. Es como yo digo, si yo soy católica, perdóname, estamos aquí para respetar lo que cada quien quiera ser en la vida y hacer con su cuerpo y pensar de la forma en que le de la gana de pensar”, comentó al respecto de las críticas hacia Navidad.

