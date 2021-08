“Me parece que lo hizo muy bien”: El mensaje de Pepe Aguilar sobre Karol G cantando junto a grupo de mariachis

La más reciente entrega de los Premios Juventud se llevó a cabo el pasado 22 de julio y una de las artistas que se robó el show fue la colombiana Karol G, no solo por haber interpretado un poco de su repertorio musical, sino porque ganó seis galardones tras haber estado nominada en 12 categorías. Además, estuvo en el blanco de sus seguidores tras el saludo que le dedicó su expareja, el cantante Anuel AA a través de su cuenta de Instagram.

Otro hecho que llamó la atención de la artista durante la gala fue su interpretación de ‘200 copas’, la cual ejecutó junto a un grupo de mariachis. Hubo críticas por parte de artistas como la puertorriqueña Noelia, quien reprochó la presentación de la colombiana.

“Algunos Artistas recién salidos del volcán Piensan que el Público Mexicano es tonto o no se da cuenta es tonto o no se da cuenta. Al Publico de México hay que ganárselo con hechos no con dichos, no con salir a cantar con Mariachi te los ganaste (…) qué falta de respeto la de algunos ‘colegas’ que no son mexicanos y que piensan que a México se le toma el Pelo o se le roban las galletas de la mano como si fueran unos imbéciles”, escribió de manera tajante su ‘indirecta’.

Pero también hubo voces que salieron a defender la interpretación de la colombiana, una de ellas, de cantante Pepe Aguilar. El mexicano se refirió en varios medios regionales sobre la ‘cantada’ de la artista.

“No tienes que ser digno para cantar mariachi, solo te tiene que gustar el mariachi y ya, pero me parece que lo hizo muy bien”, dijo el hijo de Antonio Aguilar, uno de los cantautores más importantes y recordados de México. También habló sobre este tema Ángela, hija de Pepe, destacando que cualquiera puede cantar sobre el género que le guste; pero también señaló sus reparos frente las groserías que dijo durante la interpretación de ‘200 copas’ en el escenario.

Cabe mencionar que, el video de este reciente sencillo fue publicado hace menos de un mes y cuenta con más de 26 millones de reproducciones y casi 600 mil ‘me gusta’ en YouTube.

Luego de su arrasadora noche en los Premios Juventud, celebrados en Miami, la paisa decidió descansar unos días y lo hizo en su tierra.

<b>‘Locura’ desatada en Guatapé por Karol G</b>

En los últimos días, la cantante se dejó ver en el municipio antioqueño, dando vueltas en un ‘makinón’, incluso, publicó varias historias en su cuenta de Instagram donde se le vio montando una moto acuática, logrando atraer la atención de cientos de fans que la perseguían para tomarse fotos y videos junto a la ‘bichota’.

Además, estuvo en compañía del influenciador’ y gran amigo, Daiky Gamboa. Recientemente, también generó polémica en redes por cuenta de un video antiguo donde aparece ella bailando frente a un espejo. Varios comentarios hicieron mención de que ella se desenvolvía mejor en el canto que en la danza. “Mejor que cante, porque bailando no la veo”, escribieron varios en Instagram

