Quién es la sobrina de María Conchita Alonso que se dedica al cine para adultos

María Conchita confirmó que su sobrina Antonella hace contenido para adultos (Foto: @mariaconchita_a/Instagram)

La cantante venezolana, María Conchita Alonso, aclaró que su sobrina María Antonella disfruta mucho de hacer contenido sexual, pues lo hace por gusto.

“Es verdad, tengo una sobrina que hace porno. Ese es su mundo, qué voy a hacer yo. Mientras yo no lo haga, todo está bien. Eso la hace feliz y cada loco con su tema”, dijo la artista para el canal de Youtube Edén Dorantes.

La compositora, quien se encuentra en México debido al próximo concierto con el grupo GranDiosas que dará en mayo, habló también de que su hermano, el padre de Antonella, no está de acuerdo con que ella se dedique a eso, pues no tiene necesidad económica.

“Ella quería. Me contaron que mi hermano vino a Miami y habló con ella que por qué hace eso, que no le hace falta, que esto, que lo otro. Y ella dice ‘Me gusta mucho’. Le gusta, lo disfruta”, contó para los medios.

Antonella, la sobrina de María Conchita que se dedica a hacer contenido sexual, tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram. (Foto: @lasirena69/ Instagram)

Antonella Alonso es una actriz porno y modelo venezolana de 30 años que no sólo hace videos con contenido sexual, sino que también vende fotografías a través de plataformas como OnlyFans. En su perfil de Instagram cuenta con más de 2 millones de seguidores, por lo que también es considerada una influencer.

María Conchita fue cuestionada sobre si ella estaba de acuerdo en que su sobrina fuera una actriz porno, a lo que respondió que era un asunto que no le correspondía juzgar, pues la base de todo es el respeto.

La influencer promociona su trabajo a través de sus redes sociales (Foto: @lasirena_69/ Instagram)

“Cada quien hace con su vida lo que le da la gana y lo que la haga feliz. Yo no me pongo máscaras, pero respeto las máscaras de la gente. Yo no me pongo la vacuna, pero respeto a las personas que se pongan la vacuna. Yo no creo en que esto sea una pandemia, sino una “plandemia”, pero respeto a los que piense que es una pandemia”, opinó María Conchita.

Respecto a la relación con su familia, Alonso comentó que lo que hace Antonella no es un tema del que se hable, menos con su hermano, pero que en alguna ocasión la misma influencer le contó sobre quién sí la apoyaba: “Ella me contó una vez que su mamá la apoya muchísimo”.

Una de las principales plataformas de difusión de los contenidos para adultos de Antonella es una red social, por lo que, entre risas, María Conchita confesó que su sobrina la había restringido: “Ella me bloqueó por Twitter, porque ahí muestran todo, entonces sí, ella es feliz. Mi hermano es del que era su nena, su bebé”.

La cantautora se vio envuelta hace poco en una polémica porque compartió que no creía en las vacunas y que no planeaba vacunarse contra el COVID-19. Además, también reveló que no usa cubrebocas a menos que no la dejen pasar a algún lado.

“¿La vacuna? ¡Ni loca soy un conejillo de Indias!”, respondió ante el cuestionamiento durante una entrevista en el programa El gordo y la flaca.

Hace unos meses, la venezolana anunció en sus redes que había dado positivo al COVID-19 y compartió que no estaba de acuerdo en cómo el país estaba enfrentando la pandemia, pues había enfermedades más peligrosas y urgentes.

Además, en la conferencia de prensa de GranDiosas, tachó el movimiento de liberación femenina “Me Too” como algo exagerado y expresó que no estaba de acuerdo en que las denuncias se hicieran públicas. También confesó que a ella sí le agradan los piropos y que parte de la naturaleza de los hombres es hacer comentarios fuera de tono.

Antonella, la sobrina de María Conchita que se dedica a hacer contenido sexual, cuenta con el apoyo de su mamá. (Foto: @lasirena_69/ Instagram)

Debido a esas declaraciones, María Conchita Alonso causó gran controversia y recibió fuertes críticas, pero ella se mantuvo firme en su postura. De hecho, es una de las celebridades que apoya las teorías conspirativas de Paty Navidad sobre la pandemia de coronavirus.

