Cómo el Tigre Azcárraga cambió la vida de Andrea Legarreta

Fotos: Instagram @andrealegarreta // Twitter @AndiCisantos

Andrea Legarreta entró al mundo del espectáculo desde su infancia, gracias a que, por casualidad, su mamá encontró la oportunidad para que una de las hoy más queridas conductoras se convirtiera en modelo para comerciales, comenzando una estrecha relación con Televisa y la familia Azcárraga.

La conductora de 50 años se integró a la televisora de San Ángel a los 12 años, cuando entró en el Centro de Educación Artística, en donde tuvo sus primeros rechazos por parte de la gran televisora, pero que con el paso del tiempo se convirtió en algo que le permitió aprender del ámbito artístico.

Incluso recientemente comentó en el programa Hoy que “el que me cerraran puertas, el que me dijeran ‘no’ en ciertas audiciones, en castings y de más, algunos maestros incluso que me corrigieran en cierta forma en la que incluso llegué a dudar si debía seguir o no, pues la verdad es que todo es aprendizaje”.

Andrea Legarreta se consolidó como presentadora desde los inicios de "Hoy", hace más de 20 años (Foto: Televisa/Las Estrellas)

A pesar de que Legarreta logró incursionar con altibajos en las telenovelas, se sintió preparada para hacerse carrera en la conducción desde 1995, cuando sólo tenía 24 años. Comenzó conduciendo algunas presentaciones en las que cautivó por su forma de expresarse, llamando la atención de grandes directivos, pero principalmente por el noticiero liderado por Guillermo Ochoa, Hoy Mismo.

El mismo Emilio Azcárraga Milmo, el entonces dueño de Televisa, sería quien la llevó a permanecer en la conducción, pues le dijo que en su empresa “había muchas actrices pero pocas presentadoras como tú”.

Andrea fue entonces considerada como la próxima presentadora estrella.

Andrea Legarreta se habría inclinado por la conducción debido a que su talento habría llegado a oídos de "El Tigre" Azcárraga (Foto: Cuartoscuro)

Televisa, ya en manos de Emilio Azcárraga Junior puso en su catálogo a Hoy Mismo, del periodista Guillermo Ochoa, ahí ya era conductora Legarreta, aunque sin gran protagonismo.

Aunque el programa tuvo una muy buena recepción del público, pues se presentaba a las noticias de forma innovadora y graciosa, el programa supuestamente habría tenido que sacarse de la programación debido a una entrevista con tintes políticas que no habría agradado al presidente de la empresa.

El mismo periodista dio a conocer en una entrevista que por decisión del mismo “Tigre” Azcárraga tuvo que despedirse de su noticiero, pero Legarreta sería quien se salvaría de esa pérdida.

A pesar de que no ha permanecido presente durante los 22 años de "Hoy", sí ha sido la única presentadora que ha estado desde el primer día dentro del programa (Foto: Captura de pantalla/Hoy)

Pese a ello, destacó la sección de entrevistas a celebridades era una de las favoritas del público, así que Guillermo Ochoa regresó a la televisora de San Ángel dispuesto a traer de vuelta a su programa, pero completamente renovado: eliminaron completamente la sección de noticias, que abarcaba gran parte de su totalidad, y dejaron sólo la de espectáculos.

Ya que Andrea había demostrado su talento para poder conducir revistas y eventos mediáticos, no se dudó en incluirla en esta nueva etapa del matutino de Televisa, Hoy, el cual nació en agosto de 1998. La presentadora, teniendo ya el éxito del que gozó en Hoy Mismo, sería una de las principales presentadoras y la única proveniente del formato original.

Rápidamente este programa, producido por Alexis Núñez y conducido por Talina Fernández, Alfredo Adame, Laura Flores y Andrea Legarreta, se convirtió en otro de los más importantes de Televisa, no sólo gozaba de un muy buen rating, sino que en sus inicios duraba más de seis horas, lo que lo posicionó sólo debajo de Siempre en Domingo.

Andrea Legarreta fue la única conductora que pasó de "Hoy Mismo" a "Hoy" (Foto: TV Notas)

Desde entonces, Andrea Legarreta ha sido la única presentadora que, a pesar de no haber estado dentro de Hoy durante sus 22 años al aire, es la única que ha permanecido desde el primer día hasta hoy.

