Carmen Salinas estalló cuando le preguntaron por Alex Kaffie: “No sé ni quién es”

La actriz negó conocer al periodista (Foto: Twitter@sannodal)

En una entrevista para el programa De Primera Mano, Carmen Salinas se lanzó en contra del periodista Alex Kaffie, quien en días pasados sacó a la luz un rumor en el que afirmó se había despedido a Carlos Eduardo Rico de la obra ¡Y que nos coge... La Pandemia! por órdenes de la actriz.

“Y quién es Kaffie, yo no tengo nada que hablar de él, hace mucho que no lo veo”, dijo la actriz con un notable enojo y continuó: “Hay dos personas que desafortunadamente nunca quisieron tener respeto hacia mí y yo tampoco tengo que tenerlo por ellos”, refiriéndose al periodista y a otro sujeto de quién no dio detalles.

“Vine a hablar de otra cosa, no a opinar de ese señor que me mencionas, yo no sé ni quién es”, afirmó Carmen Salinas con respecto al periodista y dio a entender que no quería seguir opinando sobre el tema.

Carmen Salinas asistió a la primera comunión de la hija de Itatí Cantoral (foto: Twitter/@CarmenSalinasLo)

Con respecto a los rumores de su influencia en el despido de Carlos Eduardo Rico, dijo lo siguiente: “A quien le deben de reclamar es al productor, él es el que puede meter y correr a quien se le dé la gana. I’m sorry”.

El pasado viernes, Alex Kaffie aseguró en su columna de espectáculos que Carmen Salinas había tenido problemas con Carlos Eduardo Rico durante los ensayos de la obra ¡Y que nos coge... La Pandemia!, por lo que la actriz solicitó la salida del actor, quien habría sido despedido por el productor Eduardo Gou.

“O él o yo, tú decides carnal”, fueron las palabras exactas que el periodista citó en su columna y desmintió la versión oficial del productor, quien afirmó que el actor dejó la obra por “problemas de presupuesto”.

El comediante fue salió de la obra tras un atraso en los pagos por parte del productor Cuartoscuro

Carlos Alberto contactó al periodista para notificarle que su información era falsa, ya que afirmó que salió del proyecto por la deuda que el productor tiene con él, pues no ha recibido el pago de 7 funciones.

Por su parte, el actor Benito Castro, quien es compañero de Carlos Eduardo en la obra ya mencionada, fue interrogado acerca del caso y la supuesta autoría de la obra por parte de su colega, quien dice haber escrito y dirigido la puesta en escena.

El actor afirmó que Carlos no le escribió en esta ocasión ni en ninguna anterior, ya que él sólo ha aceptado guiones de Manuel Rodríguez, quien todavía trabaja en Televisa y calificó como un verdadero escritor comparándolo con su compañero.

La actriz no opinó acerca de los rumores con su ex compañero de obra Captura Hoy

“No me dirigió, yo tengo mi trabajo montado desde que tengo uso de razón, a ‘Palillo’ lo hago de toda la vida, y creo que cuando hacía a Kinkin en el 63, Carlos Eduardo Rico era una criatura, y nunca hice nada que me escribiera él, no me escribió nada ni me dirigió ni lo permitiría yo, yo le permito que me dirija gente con jerarquía”, concluyó Benito Castro.

Asimismo, Carlos Eduardo Rico comentó las declaraciones de su compañero: “Tiene toda la razón, yo no lo dirigí a él, yo solamente hice el guión, la dirección significa por dónde entras, por dónde sales y nada más, sería incapaz de decir que puedo dirigir unos monstruos de ese tamaño, a unos maestros de los cuales aprendí mucho”.

