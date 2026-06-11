Colombia

Consejo Superior Universitario aplaza elección de rector de la Universidad de Antioquia hasta el 24 de junio

El organismo directivo de la institución ajustó el cronograma del proceso tras identificar que algunos tiempos establecidos en la normativa interna no se estaban cumpliendo

Guardar
Google icon
David Hernández García, Secretario General de la UdeA, explica la decisión del Consejo Superior Universitario de reprogramar la designación del próximo rector o rectora para el 24 de junio, debido a la necesidad de modificar el calendario para evitar riesgos jurídicos. - crédito Universidad de Antioquia/Youtube

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de Antioquia decidió aplazar la designación del nuevo rector o rectora de la institución hasta el próximo miércoles 24 de junio de 2026, tras identificar inconsistencias en los tiempos establecidos dentro del proceso de elección.

La decisión fue adoptada en la sesión extraordinaria 00008 de 2026, realizada este 10 de junio en el Salón Consejo de Gobierno del Centro Administrativo Departamental de la Gobernación de Antioquia, en Medellín. Allí, los consejeros revisaron el avance del proceso rectoral y su ajuste a lo dispuesto en la Resolución Superior 00007 del 26 de marzo de 2026.

PUBLICIDAD

Según lo analizado por el CSU, el cronograma inicial no cumplía con los tiempos mínimos exigidos por el Acuerdo Superior 023 de 1994, lo que obligó a reprogramar la votación final.

Irregularidad en los tiempos obligó a reprogramar la votación

Uno de los puntos clave que llevó al aplazamiento fue que el tiempo entre la inscripción de aspirantes y la fecha prevista para la designación no alcanzaba el mínimo de un mes exigido por la norma institucional.

PUBLICIDAD

Asimismo, el Consejo identificó otra inconsistencia: el acuerdo establece que la verificación de requisitos y la difusión de las hojas de vida de los aspirantes debe realizarse con al menos 20 días hábiles de anticipación, pero en este caso solo habían transcurrido 12 días hábiles desde el inicio de la divulgación hasta la sesión programada.

En ese sentido, el CSU concluyó que era necesario ajustar el cronograma para evitar posibles vicios de forma en la elección.

Universidad de Antioquia
El CSU aplazó la elección del rector tras detectar incumplimientos en los tiempos del proceso establecidos por la normativa interna. - crédito UdeA

Nueva fecha para la elección del rector de la Universidad de Antioquia

Tras la revisión jurídica y administrativa, el organismo determinó que la nueva fecha para la designación será el 24 de junio de 2026, día en el que los aspirantes presentarán nuevamente sus propuestas ante los consejeros.

Posteriormente, el CSU adelantará la deliberación y votación para definir al nuevo rector o rectora. Según la normativa vigente, la elección se concreta cuando uno de los candidatos obtiene al menos cinco votos de los nueve integrantes con derecho a voz y voto.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución Superior 0013 de 2026, que deja en firme la reprogramación del proceso.

Un proceso en medio de tensiones y cambios de última hora

La elección de rector en la Universidad de Antioquia se ha desarrollado en un contexto de alta expectativa institucional. Inicialmente, se presentaron diez aspirantes, de los cuales uno fue retirado en la fase de verificación de requisitos, dejando nueve en competencia.

Sin embargo, antes de la votación final, se produjo una nueva renuncia, lo que redujo el número de aspirantes a ocho.

De acuerdo con El Colombiano, entre los candidatos que continúan en la contienda se encuentran:

  1. John Mario Muñoz Lopera
  2. Iván Darío Ocampo Tamayo
  3. Luquegi Gil Neira
  4. Claudia Patricia Puerta Silva
  5. Jaime Andrés Cano Salazar
  6. Felipe Andrés Gil Barrera
  7. Tarcilo Torres Valois
  8. Edwin Rolando González Marulanda
  9. Magali Andrea Montoya Giraldo
Luquegi Gil Neira obtuvo la mayor votación en la consulta universitaria, un mecanismo de participación que sirve como insumo, pero no determina la elección final del rector. - crédito UdeA
Luquegi Gil Neira obtuvo la mayor votación en la consulta universitaria, un mecanismo de participación que sirve como insumo, pero no determina la elección final del rector. - crédito UdeA

Consulta universitaria y disturbios en el campus

Como parte del proceso, el pasado 4 de junio se realizó una consulta interestamental no vinculante, en la que participó la comunidad universitaria. En esa jornada, el candidato Luquegi Gil Neira obtuvo la mayor votación con 4.206 apoyos, seguido por John Mario Muñoz con 1.677 y Claudia Patricia Puerta Silva con 1.639.

Sin embargo, el proceso no ha estado exento de dificultades. El foro de presentación de propuestas, programado inicialmente para el 3 de junio, tuvo que ser suspendido debido a disturbios registrados dentro del campus de Medellín, lo que incluso obligó a la interrupción de algunas actividades académicas.

La Universidad de Antioquia sigue en interinidad

La elección del nuevo rector es clave para una institución que permanece en interinidad desde enero de 2026 y que actualmente está bajo vigilancia especial del Ministerio de Educación Nacional.

El contexto financiero también añade presión al proceso. La Universidad de Antioquia cerró el año anterior con un déficit superior a los 450.000 millones de pesos, y aunque para 2026 cuenta con un presupuesto cercano a los 2 billones de pesos, las autoridades han advertido posibles dificultades para cubrir todas las necesidades institucionales.

Los hechos ocurrieron en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia - crédito Universidad de Antioquia
El proceso de designación rectoral fue reprogramado para el 24 de junio de 2026, fecha en la que se definirá el nuevo rector. - crédito Universidad de Antioquia

Retos para la próxima rectoría

Quien resulte elegido el 24 de junio tendrá el desafío de asumir la dirección de una de las universidades públicas más importantes del país en medio de múltiples retos.

Entre ellos destacan la recuperación financiera, el fortalecimiento institucional y la estabilización administrativa, en un contexto marcado por limitaciones presupuestales y tensiones internas.

Temas Relacionados

Universidad de AntioquiaConsejo Superior Universitarioproceso rectoral UdeAconsulta universitaria AntioquiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Mi hijo me pregunta por su papá y no sé qué responderle”: familias de desaparecidos en guerra de Rusia pedirán ayuda al Congreso

Familiares de colombianos que viajaron al conflicto entre Rusia y Ucrania y desaparecieron buscarán apoyo del Congreso y del Gobierno para obtener información sobre su paradero

“Mi hijo me pregunta por su papá y no sé qué responderle”: familias de desaparecidos en guerra de Rusia pedirán ayuda al Congreso

“Hay redes que no los reciben”: IPS alertan que pacientes siguen enfrentando barreras por crisis de la salud

Prestadores de servicios de salud aseguran que persisten los cierres de servicios, los problemas financieros y las dificultades de acceso para pacientes afiliados a varias EPS

“Hay redes que no los reciben”: IPS alertan que pacientes siguen enfrentando barreras por crisis de la salud

Exintegrante de las AUC recupera derechos políticos por decisión del Tribunal Superior de Bogotá

El Tribunal Superior de Bogotá suspendió la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas que pesaba sobre un exintegrante de las AUC sometido a Justicia y Paz

Exintegrante de las AUC recupera derechos políticos por decisión del Tribunal Superior de Bogotá

Minería ilegal gana terreno en Santurbán por retrasos de más de ocho años, alertan organismos de control

La Procuraduría y la Defensoría advirtieron que las demoras en la delimitación del páramo de Santurbán han favorecido el crecimiento de la minería ilegal y aumentado los riesgos ambientales en la región

Minería ilegal gana terreno en Santurbán por retrasos de más de ocho años, alertan organismos de control

Imputación de cargos a Blessd será a las 8:00 a. m. de hoy por presunto secuestro extorsivo en Medellín

El cantante Stiven Mesa Londoño comparecerá ante un juez junto a su mánager y otras dos personas en una diligencia judicial por una investigación relacionada con presuntas intimidaciones y presiones contra un imitador y su representante, ocurridas en 2022

Imputación de cargos a Blessd será a las 8:00 a. m. de hoy por presunto secuestro extorsivo en Medellín
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

ENTRETENIMIENTO

Cypress Hill anunció su regreso a Colombia con nuevo álbum y reconectando con sus raíces latinas: fecha, lugar, y precios de boletería

Cypress Hill anunció su regreso a Colombia con nuevo álbum y reconectando con sus raíces latinas: fecha, lugar, y precios de boletería

Hermana de Yeison Jiménez recordó al artista tras cinco meses de su partida: “Te amo eternamente”

Kris R llevará ‘El Trap De Kolombia’ a Medellín con un show en la DaviArena: todo lo que debe saber del concierto

Sebastián Martínez celebró el regreso de la nueva temporada de ‘Rosario Tijeras’ en Netflix: conozca todos los detalles de la trama

Luis Díaz y Ryan Castro hablaron de música y recordaron su experiencia grabando “El Ritmo Que Nos Une”

Deportes

James Rodríguez se ilusiona con la final y Lorenzo promete “el mejor Mundial posible” tras llegada de Colombia a México

James Rodríguez se ilusiona con la final y Lorenzo promete “el mejor Mundial posible” tras llegada de Colombia a México

La selección Colombia quedó tercera del torneo de fútbol playa Liga Evolución 2026: este será su próximo torneo

La colombiana Tatiana Calderón subió al podio en Panamá: buena actuación en el GT Challenge de las Américas

Mercado de pases del fútbol colombiano: así se mueven Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali y otros equipos

Jefferson Lerma recibe espaldarazo del Crystal Palace antes del Mundial 2026: hay decisión sobre su continuidad