Consejo Superior Universitario aplaza elección de rector de la Universidad de Antioquia hasta el 24 de junio

David Hernández García, Secretario General de la UdeA, explica la decisión del Consejo Superior Universitario de reprogramar la designación del próximo rector o rectora para el 24 de junio, debido a la necesidad de modificar el calendario para evitar riesgos jurídicos. - crédito Universidad de Antioquia/Youtube

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de Antioquia decidió aplazar la designación del nuevo rector o rectora de la institución hasta el próximo miércoles 24 de junio de 2026, tras identificar inconsistencias en los tiempos establecidos dentro del proceso de elección.

La decisión fue adoptada en la sesión extraordinaria 00008 de 2026, realizada este 10 de junio en el Salón Consejo de Gobierno del Centro Administrativo Departamental de la Gobernación de Antioquia, en Medellín. Allí, los consejeros revisaron el avance del proceso rectoral y su ajuste a lo dispuesto en la Resolución Superior 00007 del 26 de marzo de 2026.

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Según lo analizado por el CSU, el cronograma inicial no cumplía con los tiempos mínimos exigidos por el Acuerdo Superior 023 de 1994, lo que obligó a reprogramar la votación final.

Irregularidad en los tiempos obligó a reprogramar la votación

Uno de los puntos clave que llevó al aplazamiento fue que el tiempo entre la inscripción de aspirantes y la fecha prevista para la designación no alcanzaba el mínimo de un mes exigido por la norma institucional.

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Asimismo, el Consejo identificó otra inconsistencia: el acuerdo establece que la verificación de requisitos y la difusión de las hojas de vida de los aspirantes debe realizarse con al menos 20 días hábiles de anticipación, pero en este caso solo habían transcurrido 12 días hábiles desde el inicio de la divulgación hasta la sesión programada.

En ese sentido, el CSU concluyó que era necesario ajustar el cronograma para evitar posibles vicios de forma en la elección.

El CSU aplazó la elección del rector tras detectar incumplimientos en los tiempos del proceso establecidos por la normativa interna. - crédito UdeA

Nueva fecha para la elección del rector de la Universidad de Antioquia

Tras la revisión jurídica y administrativa, el organismo determinó que la nueva fecha para la designación será el 24 de junio de 2026, día en el que los aspirantes presentarán nuevamente sus propuestas ante los consejeros.

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Posteriormente, el CSU adelantará la deliberación y votación para definir al nuevo rector o rectora. Según la normativa vigente, la elección se concreta cuando uno de los candidatos obtiene al menos cinco votos de los nueve integrantes con derecho a voz y voto.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución Superior 0013 de 2026, que deja en firme la reprogramación del proceso.

Un proceso en medio de tensiones y cambios de última hora

La elección de rector en la Universidad de Antioquia se ha desarrollado en un contexto de alta expectativa institucional. Inicialmente, se presentaron diez aspirantes, de los cuales uno fue retirado en la fase de verificación de requisitos, dejando nueve en competencia.

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Sin embargo, antes de la votación final, se produjo una nueva renuncia, lo que redujo el número de aspirantes a ocho.

De acuerdo con El Colombiano, entre los candidatos que continúan en la contienda se encuentran:

John Mario Muñoz Lopera Iván Darío Ocampo Tamayo Luquegi Gil Neira Claudia Patricia Puerta Silva Jaime Andrés Cano Salazar Felipe Andrés Gil Barrera Tarcilo Torres Valois Edwin Rolando González Marulanda Magali Andrea Montoya Giraldo

Luquegi Gil Neira obtuvo la mayor votación en la consulta universitaria, un mecanismo de participación que sirve como insumo, pero no determina la elección final del rector. - crédito UdeA

Consulta universitaria y disturbios en el campus

Como parte del proceso, el pasado 4 de junio se realizó una consulta interestamental no vinculante, en la que participó la comunidad universitaria. En esa jornada, el candidato Luquegi Gil Neira obtuvo la mayor votación con 4.206 apoyos, seguido por John Mario Muñoz con 1.677 y Claudia Patricia Puerta Silva con 1.639.

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Sin embargo, el proceso no ha estado exento de dificultades. El foro de presentación de propuestas, programado inicialmente para el 3 de junio, tuvo que ser suspendido debido a disturbios registrados dentro del campus de Medellín, lo que incluso obligó a la interrupción de algunas actividades académicas.

La Universidad de Antioquia sigue en interinidad

La elección del nuevo rector es clave para una institución que permanece en interinidad desde enero de 2026 y que actualmente está bajo vigilancia especial del Ministerio de Educación Nacional.

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El contexto financiero también añade presión al proceso. La Universidad de Antioquia cerró el año anterior con un déficit superior a los 450.000 millones de pesos, y aunque para 2026 cuenta con un presupuesto cercano a los 2 billones de pesos, las autoridades han advertido posibles dificultades para cubrir todas las necesidades institucionales.

El proceso de designación rectoral fue reprogramado para el 24 de junio de 2026, fecha en la que se definirá el nuevo rector. - crédito Universidad de Antioquia

Retos para la próxima rectoría

Quien resulte elegido el 24 de junio tendrá el desafío de asumir la dirección de una de las universidades públicas más importantes del país en medio de múltiples retos.

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Entre ellos destacan la recuperación financiera, el fortalecimiento institucional y la estabilización administrativa, en un contexto marcado por limitaciones presupuestales y tensiones internas.