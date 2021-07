Carlos Eduardo Rico habría sido despedido de una obra de teatro por problemas con Carmen Salinas

El comediante fue despedido tras un presuto pleito con Carmen Salinas Cuartoscuro

Carlos Eduardo Rico concluyó su participación en la obra de teatro ¡Y que nos coge... La Pandemia! en días pasados. Según la versión oficial del productor Enrique Gou, la obra prescindió del actor por motivos del presupuesto, pero el periodista Álex Kaffie aseguró que fue por un pleito con la actriz Carmen Salinas.

“O él o yo, tú decides carnal”, fue la supuesta disyuntiva a la que la actriz sometió al productor. Según el periodista antes citado, los actores tuvieron diferencias a la hora de realizar la puesta en escena, por lo que Carmen Salinas decidió hablar con el productor para que se deshiciera del comediante.

Hasta el momento ninguna de las dos partes ha declarado al respecto y estas declaraciones sólo se mantienen como un rumor.

Aunque la página oficial de la obra no ha sido actualizada y el actor aún aparece en el póster de la puesta en escena, diversas fuentes afirman que Carlos Eduardo Rico ya dejó de formar parte del elenco de la obra, entre los que se encuentran Carmen Salinas, Luis de Alba, César Bono, Maribel Fernández, Benito Castro, Olga Sana, Tony Balardi y La Vecina.

La actriz goza de una fuerte influencia en el medio artístico Foto: Captura/Hoy

Hace unos días Carmen Salinas también dio de qué hablar al opinar acerca de la nueva obra de teatro de Sergio Mayer, que lleva el título de Sie7e, la cual fue suspendida tras la presentación de su primera y única función.

El actor y diputado afirmó que la suspensión de su obra se debió al cambio en el semáforo epidemológico en la Ciudad de México, el cual pasó de estar en verde al color amarillo, por lo que aseguró apoyarían a las autoridades con la suspensión temporal de la obra.

Por su parte, Carmen Salinas subió un video a su cuenta de Instagram horas después de las declaraciones de Mayer, donde aseguró que ella y el resto del elenco de su actual obra seguirán presentándose ante el público y ninguna entidad del gobierno les ha pedido que suspendan momentáneamente la obra.

Carmen Salinas es famosa por sus fuertes delcaraciones en cotra de artistas y famosos Foto: captura

La actriz afirmó que quienes han suspendido sus funciones son quienes no venden entradas y no quienes estén siguiendo indicaciones del gobierno de la ciudad: “El teatro que tiene público es el que va a estar abierto, el que no tiene público pues desafortunadamente van a tener que cerrar”.

“Mentira que los teatros estén cerrados por la pandemia, al rato vamos a iniciar la función. Nosotros estamos con los brazos abiertos y lo demás para lo que ustedes quieran”, continuó la actriz.

Aunque en el video no mencionó directamente a la obra de teatro producida por Mayer, sí lo hizo en un mensaje que publicó por medio de Twitter: “Me enseñó el gran productor Enrique Gou una grabación muy triste y alarmante de un joven muy lindo llamado Pío que ya no presentarían 7 por órdenes del Gobierno. Dicha notificación acabo de verla también en Twitter y me pidió grabar una aclarando que nosotros sí trabajamos en el Teatro Ramiro Jiménez”.

El diputado ha tenido varios problemas con su nueva obra "Sie7e" Foto: captura

La puesta en escena de Sergio Mayer ya ha tenido varias polémicas, entre las que se encuentra la controversia que generó el rumor acerca la causa de la suspensión, la cual diversos medios aseguraron que fue por un brote de Covid-19 entre el elenco que se extendió a la mayoría de los actores.

Por otro lado, el programa Chisme no Like afirmó que Ninel Conde, llegaba tarde y desanimada a los ensayos, por lo que el director tuvo que hablar con ella para animarla en diversas ocasiones pero esto les hizo perder tiempo que se pudo aprovechar en horas de ensayo.

