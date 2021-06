“El teatro que tiene público es el que va a estar abierto”: Carmelita Salinas sobre la suspensión del musical de Sergio Mayer

Carmen Salinas habla de la suspensión de la obra de Sergio Mayer

Tras el anuncio de que la obra Sie7e Reinventamos tus pecados decidió suspender presentaciones debido al cambio del semáforo epidemiológico, Carmen Salinas declaró que los teatros de la Ciudad de México no están cerrados por la pandemia porque ella seguirá presentando la obra en la que participa.

El día de ayer, la producción de Sergio Mayer lanzó un comunicado a través de sus redes sociales en donde anunció que la obra que llevaba poco más de una semana en cartelera cerró sus puertas al público debido al cambio en el semáforo epidemiológico de verde a amarillo, esto con el fin de seguir las medidas sanitarias propuestas por el gobierno.

Horas más tarde, la actriz Carmelita Salinas subió un video a su perfil de Instagram, en donde anunció que tanto ella como el resto del elenco de la obra ¡Y que nos coge la pandemia! como anillo al dedo seguirán dando funciones porque ellos si tienen público y advirtió que sólo cierran los que no venden entradas.

Carmen Salinas responde tras suspensión de "Siete"

“El teatro que tiene público es el que va a estar abierto, el que no tiene público pues desafortunadamente van a tener que cerrar“, dijo la coahuilense en tono sarcástico mientras hizo un gesto de tristeza.

La actriz de la comedia Nosotros los guapos dejó entre ver su opinión respecto a la suspensión de la obra Sie7e advirtiendo que cerraron no por las estrictas medidas sanitarias, sino porque no han cumplido con la venta de boletos necesaria, caso contrario a lo que asegura sucede con su obra.

“Mentira que los teatros estén cerrados por la pandemia, al rato vamos a iniciar la función (...) nosotros estamos con los brazos abiertos y lo demás para lo que ustedes quieran”, mencionó.

En los últimos años Carmelita, como es conocida en el medio del espectáculo, ha dado de que hablar porque le gusta opinar sobre cualquier tema que ocurra dentro de la industria. Gracias a su trayectoria artística, sus comentarios han tomado relevancia convirtiéndose un referente de temas polémicos.

La producción de la obra anunció que se suspenderán las funciones debido a la pandemia por Covid 19 (Foto: @die7eoficialmx/Instagram)

De acuerdo con el posteo, la actriz de películas de ficheras decidió subir una aclaración respecto al cierre de los teatros de la ciudad por sugerencia del productor de la obra en donde está trabajando. Esto después de que vieron un video de un artista del elenco de Sie7e anunciando la suspensión del proyecto.

“Me enseñó el gran productor Enrique Gou una grabación muy triste y alarmante de un joven muy lindo llamado Pío que ya no presentarían 7 por órdenes del Gobierno. Dicha notificación acabo de verla también en Twitter y me pidió grabar una notificación aclarando que nosotros sí trabajamos en el Teatro Ramiro Jiménez”, escribió.

Con ello, Carmen Salinas dejó en claro que el cierre de la puesta en escena de Sergio Mayer y Carlos Hernández se suspendió porque no ha obtenido la asistencia esperada y aprovechó para promocionar su obra en donde participa a lado de Luis de Alba, César Bono, Benito Castro, Olga Sana, Carlos Eduardo Rico, Tony Balardi, entre muchos otros.

Kalimba, Apio Quijano y Ninel Conde al terminar el musical Sie7e en el Pepsi Center. Ciudad de México, junio 24, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

El musical Sie7e Reinventando tus pecados se estrenó el pasado viernes 18 de junio en el Pepsi Center. Es una historia contada por “Lilith”, el diablo hecho mujer, en una obra que cuenta con más de 80 artistas en escena entre cantantes, bailarines y acróbatas, quienes dan vida a los pecados capitales desde otro punto de vista.

Dentro de sus filas se encuentran artistas como Kalimba, Apio Quijano, Ninel Conde, Patricia Manterola, Michelle Rodríguez, Samo, Vince Miranda, entre otros. Incluso, se llegó a hablar que las funciones nocturnas contarían con la presencia de artistas invitados, situación que no llegó a concretarse debido a su suspensión.

